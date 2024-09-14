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Сегодня, 10:56

Знарок утвержден на посту тренера по развитию европейских игроков в «Филадельфии»

Алина Савинова
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«Филадельфия» на официальном сайте представила Олега Знарка в качестве европейского консультанта клуба по развитию игроков и скаутингу.

«Знарок переходит в команду «Филадельфия Флайерз». После успешной 22-летней профессиональной карьеры игрока Знарок начал тренерскую карьеру в 2002 году и постепенно зарекомендовал себя как один из лучших тренеров в Европе», — говорится в пресс-релизе «Флайерз».

Последним местом работы 61-летнего Знарка был «Ак Барс», который он возглавлял с апреля по декабрь 2022 года. Ранее в своей карьере специалист работал в СКА, «Динамо», а также сборных Латвии и России, которая под его руководством завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2014.

В «Филадельфии» выступают три российских хоккеиста — вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и нападающий Матвей Мичков.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Олег Знарок

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