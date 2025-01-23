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Сегодня, 17:30

Зукарелло — о возвращении Капризова: «Мы соскучились по его прекрасной улыбке и по его позитиву»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло рассказал о реакции команды на возвращение Кирилла Капризова после травмы.

«Вся команда обрадовалась, когда он вошел в раздевалку и закричал: «Ребята, я вернулся!» Мы все такие: «Что? Серьезно? Ого! Кирилл, Кирилл!» А потом мы все накинулись на него. Ему это очень понравилось. Так здорово, что он вернулся. Мы все соскучились по его прекрасной улыбке и по его позитиву», — цитирует хоккеиста The Athletic.

С 24 декабря 2024 года 27-летний россиянин не выходил на лед, так как получил травму нижней части тела. В этом сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков за 34 матча.

«Миннесота» набрала 60 очков и идет на 4-й строчке Западной конференции. 23 января «Уайлд» встретятся с «Ютой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Кирилл Капризов
Матс Зуккарелло
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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