Зуккарелло назвал Капризова самым уникальным игроком из всех, кого видел

Нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло на подкасте у бывшего хоккеиста Джона Скотта признался, что считает российского одноклубника Кирилла Капризова уникальным игроком.

— Я раньше писал: «Капризов забил 47 голов и набрал 108 очков, играя с Зуккарелло и Хартманом. Не в обиду им, они хорошие игроки. Но представьте, если бы он сыграл с Марнером 82 матча? Он забил бы 60 голов».

— Да, и я позвонил Кириллу, чтобы подтвердить, что это не правда.

— Вас это раздражает? Люди говорят, какой хороший Капризов и что ты просто сливки снимаешь. Ты Матс Зуккарелло, который четырежды становился лучшим бомбардиром «Рейнджерс», приехал в «Миннесоту» и начал побеждать. Тебя это не раздражает?

— Нет, я согласен.

— Если бы Кирилл играл с Марнером и Мэтьюсом, сколько бы он забил голов?

— Ему бы шайбу не дали. Нет, Кирилл может забить 60 голов с кем угодно. Он уникальный игрок, очень трудолюбивый. Неважно, с кем он играет. Он делает лучше и меня, и других парней, с которыми играет. Да, у нас с ним отличная химия. На мой взгляд, это самый уникальный игрок, которого я когда-либо видел.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярном чемпионате НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.