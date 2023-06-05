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Сегодня, 08:30

Звезда КХЛ Ткачев рассказал, что выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в убыток себе

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»
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Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил подробности своей первой попытки заиграть в НХЛ, а также заявил, что отправка в фарм-клуб негативно сказалась на его финансовом состоянии.

— Я правильно понимаю, что вы готовы уехать в НХЛ, даже на не самый большой контракт, хотя теперь уже можете рассчитывать на любые условия.

— Скажу так: деньги не будут иметь для меня главного значения. Но от контракта кое-что зависит. В прошлый раз у меня была минимально возможная сумма — 925 тысяч долларов. И когда я уже заключил соглашение, клуб неожиданно подписал Виктора Арвидссона на четыре миллиона. Он был моим конкурентом за место в составе, и любой руководитель пожертвует тем, чей контракт дешевле. Тем более в АХЛ я уже переходил на зарплату в 80 тысяч.

— На что вы будете рассчитывать сейчас?

— В районе двух миллионов, что-то в этих параметрах, впрочем, это дело агента. Опять же, я не гонюсь за деньгами, это история вообще не про финансы. Но посадить в запас игрока с такой зарплатой будет уже тяжелее. Хотя, конечно, я уверен, что смогу закрепиться в НХЛ. И, конечно, буду обращать внимание на состав команды. Смысл ехать туда, где полный набор игроков с высокими контрактами.

— Говорят, что в «Онтарио» вы работали в минус, пришлось тратить то, что заработали в России.

— Так и есть. Когда я начал искать жилье, то в клубе мне советовали селиться в определенном районе, где живут хоккеисты. Цены там большие, но игрок НХЛ их потянет. Но если ты в фарм-клубе на 80 тысячах в год — то будет тяжело. Я поселился, где сказали, а меня отправили в «Рейн». И не сказать, что как-то шиковал, жил обычной жизнью, не делал никаких крупных покупок. Но заработанных средств точно не хватало. Как-то обратился в клуб, мол, вы хотя бы мне зарплату поднимите, раз в АХЛ держите. Они такие: да-да, все сделаем. Но ничего не изменилось.

Владимир Ткачев. «Если с НХЛ не получится, хочу остаться в «Авангарде». Сенсационное заявление звезды КХЛ Ткачева
Владимир Ткачев (Авангард)
НХЛ
ХК Авангард
ХК Лос-Анджелес Кингз
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