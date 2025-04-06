«Айлендерс» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» проводят матч регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 6 апреля. Начало игры на «USB Арене» в Нью-Йорке — в 19.30 по московскому времени.

«Айлендерс» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля 2025 (видео онлайн)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Нью-Йорке. Ключевые события игры «Айлендерс» — «Вашингтон» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Айлендерс» набрали 76 очков в 75 играх регулярного чемпионата НХЛ, «Вашингтон» — 107 очков в 76 играх. В ночь на 5 января «Островитяне» победили «Миннесоту», а «Столичные» — «Чикаго».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после дубля в игре с «Блэкхокс» разделил первое место с Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ — по 894 гола. Таким образом, россиянин станет единоличным обладателем рекорда, если отметится одной шайбой в ближайшем матче.