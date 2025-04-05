Когда следующий матч «Вашингтон Кэпиталз»: дата и время начала игры с «Нью-Йорк Айлендерс»

«Вашингтон» сыграет с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 6 апреля. Матч пройдет на крытой арене «ЮБС Арена» в Элмонте (штат Нью-Йорк, США). Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Айлендерс» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Российский хоккеист Александр Овечкин в предыдущем матче против «Чикаго» (5:3) повторил рекорд Уэйна Гретцки (894). Ожидается, что в игре против «Айлендерс» российский хоккеист побъет рекорд канадца.

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