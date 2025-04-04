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Рекорд Овечкина

4 апреля, 22:20

«Вашингтон» — «Чикаго»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» сыграет с «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото Getty Images
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«Вашингтон» сыграет с «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 5 апреля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Чикаго»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Чикаго» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Российский хоккеист Александр Овечкин в предыдущем матче против «Каролины» (5:1) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до двух шайб.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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