Сорокин — в первой десятке, Овечкин продолжает падение. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ

Ежегодный топ-лист от хоккейного отдела «СЭ».

За несколько дней до старта очередного регулярного чемпионата НХЛ «СЭ» представляет свою традиционную версию рейтинга 50 лучших хоккеистов лиги. В голосовании приняли участие авторы хоккейного отдела, каждый из которых выбирал свою версию топ-50 — все вместе они складывались в общий рейтинг. Главный критерий по-прежнему остается неизменным — выступления игрока в последнем сезоне. При этом результаты в прошлые годы тоже учитываются, пусть и в меньшей степени.

Коннор Макдэвид — лучший игрок НХЛ по версии «СЭ». Опять. Снова. В которой раз. Выбирайте, какое слово вам нравится больше. Однако сбросить с вершины наследника Гретцки, Лемье и Кросби никто не может уже с 2018 года. Да и можно ли забрать первенство у человека, который третий сезон подряд набирает больше ста очков и смог настрелять 64 шайбы в прошлой регулярке? Не вызывает вопросов и игра канадца в плей-офф — вот уже второй год у хейтеров капитана «Эдмонтона» нет поводов назвать его регулярочным бойцом.

По сравнению с октябрем 2022-го, в топ-5 всего одно изменение — из него вполне ожидаемо вылетел Остон Мэттьюс, проваливший серию второго раунда с «Флоридой». Теперь его место занял другой американец Мэттью Ткачак, который сенсационно дотащил «Флориду» до финала Кубка Стэнли и играл там с переломом грудины. Сейчас ни у кого не возникает вопросов, зачем босс «Пантерз» Билл Зито отдал за него Джонатана Юбердо и Маккензи Уигара.

Чуть сбавил ход лидер обороны «Колорадо» Кэйл Макар, у которого весь прошлый сезон получился скомканным из-за травм. Однако когда защитник с великолепным катанием был здоров, то он не позволял критиковать себя.

А вот сразу трое россиян вылетели из первой десятки — это чуть сбавивший Игорь Шестеркин, Кирилл Капризов, который потерял всего одну позицию, а также Андрей Василевский, наверняка мечтающий навсегда вычеркнуть из памяти прошлый сезон и вылет от «Торонто» в первом раунде.

Но без соотечественников в топ-10 Никита Кучеров не остался. Все благодаря прорыву Ильи Сорокина, который совершил прыжок с 37-й на 8-ю строчку нашего рейтинга. Если на Шестеркина молятся на Бродвее, то его одногодку и партнера по олимпийской сборной-2018 боготворят на Лонг-Айленде. Без парня из Новокузнецка «Островитяне» точно не увидели бы плей-офф прошлой весной.

Продолжает свое планомерное падение ведущий великую погоню за рекордом Гретцки Александр Овечкин. На этот раз его не оказалось даже в двадцатке. Но было бы странно, если бы стремительно стареющий снайпер не отдавал былые позиции более молодым звездам. Процесс старения, к сожалению, необратим.

Кому точно удается обманывать возраст, так это американскому дедушке Джо Павелски, который обрел вторую молодость рядом с прилично поднявшимся наверх Джейсоном Робертсоном и Роопе Хинтцом. А ведь когда-то многие думали, что рыжебородый повелитель подставлений приехал в «Даллас» тихо доигрывать последние сезоны за большие деньги. Но он, как хорошее вино, с годами становится только лучше и сейчас одержим идеей выиграть Кубок Стэнли перед уходом на пенсию. Поэтому его возвращение в число 50 лучших игроков НХЛ не должно удивлять — по-хорошему, оно должно было состояться еще год назад.