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НХЛ

Сегодня, 21:30

Канадский студент занял место русского суперталанта. Мичков уже не котируется так высоко на драфте НХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Адам Фантилли.
Фото Michigan Photography
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Адам Фантилли доминирует за океаном.

Драфт НХЛ-2023 еще три года назад начали раскручивать благодаря противостоянию Коннора Бедарда и Матвея Мичкова. В самых сырых рейтингах, где как таковых не было четких позиций, фигурировали имена словака Далибора Дворски, шведа Лео Карлссона, канадцев Зака Бенсона и Брэйдена Ягера. Но чем громче шумел раскрученный поп-дуэт, тем тише и реже звучали имена всех остальных.

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В 15 лет весил 80 килограмм

За это время топ-юниоры успели столкнуться лицом к лицу на ЮЧМ-2020 в Далласе, блеснуть на прерванном и чрезвычайно коротком для россиян МЧМ-2022, побить кучу рекордов результативности в WHL и МХЛ, наколотить больше десятка голов для хит-парадов, обменяться в прессе парочкой лестных слов и только увеличить ажиотаж вокруг своей гонки. Немудрено, что в спорах о том, кто же лучше, многие будто позабыли не менее важный момент — помимо главных фаворитов следующим летом на аукцион выйдут и несколько других вундеркиндов, которые заслуживают нашего внимания.

Один из таких парней — соотечественник Бедарда Адам Фантилли. Пока журналисты сталкивали лбами уроженцев Перми и Ванкувера, здоровяк с юга Онтарио без лишнего шума развивался в юниорской лиге США. При этом нельзя сказать, что он перманентно находился в тени.

Впервые внимание скаутов центральный нападающий привлек к себе в 2019-м, когда вместе с будущим проспектом «Лос-Анджелеса» Франческо Пинелли тащил на себе «Торонто Ред Уингз» в GTHL — возможно, сильнейшей школьной лиге Канады. Будучи на год младше костяка, Фантилли не выглядел доминирующим монстром-убийцей, набирающим по четыре очка за игру. Но уже тогда было понятно — младший из «итальянской связки» имеет весь набор вводных и навыков для игры в НХЛ.

Первое, что сразу же бросалось в глаза, — это его габариты, которые по-прежнему важны в североамериканском хоккее. В последние годы профессиональные разведчики избавились от предубеждений к перспективам «малышей» в НХЛ, но до сих пор фанатеют от «здоровяков» и при прочих равных выбирают игроков покрупнее. У Фантилли с размерами всегда было все в порядке. В 15 лет Адам выглядел на голову выше большинства старших парней и с весом под 80 килограмм выглядел крайне зрело.

Зачастую юниоры с такими габаритами и длинными ногами склонны к проблемам с катанием и координацией. Однако Адаму удалось их избежать. На льду Фантилли вообще не выглядит неповоротливым, медлительным и уж тем более неуклюжим. Напротив, скауты отмечают первый шаг, взрывную скорость и умение сбрасывать соперника на виражах за счет агрессивной работы на ребрах. Гуру юниорского хоккея из The Athletic Кори Пронман и вовсе называет его чуть ли не лучшим «фигуристом» в своем драфт-классе.

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Бедард, подобно другому космическому Коннору, не стал мудрить и после выпуска из школы решил развиваться в родной CHL, получив «исключительный статус», позволяющий играть в лиге до достижения 16-летнего возраста. Фантилли поддержал новые веяния и пошел по пути Оуэна Паэура, сделав выбор в пользу злейшего врага канадской триады в лице американской студенческой NCAA. О том, почему все больше кленовых юниоров предпочитают уезжать до драфта в США, мы совсем недавно писали огромный текст.

Фантилли покатил к драфту абсолютно той же дорогой, что и первый номер позапрошлого драфта Пауэр. Два года он отыграл в крайне недооцененной USHL за «Чикаго Стил», набрав во втором сезоне 74 (37+37) очка в 54 играх — больше его в возрасте за последние 10 лет набирали лишь Джек Хьюз, Остон Мэттьюс и Джей Айкел, а после занял шкафчик защитника «Баффало» в нынче невероятно престижном Университете Мичигана, поступив на первый курс одновременно со своим куда менее талантливым старшим братом Лукой (2002).

Позиции Адама Фантилли в преддрафтовых рейтингах.

Его сложно затолкать и свалить с ног

От парня с итальянскими корнями в новой команде никто не требовал сиюминутного результата и резких бомбардирских свершений. «Росомахи», в прошлом году сенсационно не попавшие в Frozen Four с Мэтти Бенирсом, Кентом Джонсоном, Люком Хьюзом и тем же Пауэром в составе, летом завели в состав сразу 12 первокурсников и заранее заявили о перестройке, постелив солому на случай провального сезона. Но Фантилли без разбега выбил дверь в NCAA с петель и в первых же четырех матчах набрал восемь очков, повторив рекорд Джека Айкела, установленный в сезоне-2014/15.

Сейчас на счету соперника Бедарда и Мичкова уже 25 (10+15) очков в 14 матчах. Ну и как теперь не поставить перед собой цель перебить рекорд американца, настрелявшего 71 результативный балл в свой преддрафтовый год? Так или иначе, от сравнений с экс-антагонистом Макдэвида ему никуда не деться. Как минимум потому, что ни один из игроков NCAA с 2015-го не котировался на драфте так же высоко. Роднит Фантилли с Айкелом и тот факт, что Адам выходит на драфт на год позже из-за даты рождения, выпадающей на октябрь.

Пацана со 188 сантиметрами роста и 88 килограммами веса раскручивают как потенциально элитного силового форварда. Вот только Фантилли не строит свою игру исключительно за счет своей «физики» и антропометрии. Да, у такого крепыша сложно отобрать шайбу, когда он ставит корпус и убирает ее на всю ширину рук. Хотя ему еще точно предстоит добирать мышечную массу.

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Его крайне сложно затолкать у бортов или свалить с ног. Он никогда не избегает силовой борьбы и не играет на чистых шайбах, выигрывая большую часть единоборств у бортов и в трафике. А еще Адам умеет играть в форчекинге и создавать голевые моменты после прессинга, как на видео ниже.

Но при всех своих природных данных Фантилли очень круто оснащен в техническом плане. Смотреть за тем, как канадец регулярно идет в обводку, пытаясь «зашнуровать» защитников, — одно удовольствие. Что немаловажно — доминирует с шайбой парень из Онтарио в лиге, в которой против него играют 24-летние защитники.

Отдельного акцента достойно еще раз и его катание, в котором просто не видно белых пятен. Часто игрокам с подобным ростом и длиной ног не хватает юркости и поворотливости. Фантилли точно не тот случай — двигается он так же легко, как и набирает очки в NCAA. А главное — он очень хорошо стартует и набирает скорость. Гол в ворота Университета Западного Мичигана после забега из своей зоны — как подтверждение.

Впрочем, потенциально элитным центром его делает светлая голова, которую он, кажется, не опускает никогда. Да, Фантилли любит и умеет отдавать «слепые» пасы, как в моменте с голом Маки Самоскевича.

Однако в большинстве случаев он четко осознает, что будет делать и куда отдавать пас, еще до приема шайбы. Очень показателен другой гол, который он соорудил для Дилана Дюка на следующем видео. На первый взгляд складывается впечатление, будто Фантилли входит в чужую зону и отдает самый легко читаемый пас ближайшему партнеру. Но если присмотреться, то можно увидеть, как Адам еще до пересечения синей линии поворачивает голову в сторону Дюка и четко видит его открывание, заранее принимая решение.

Убедиться в том, что он видит на льду практически все, можно и на примере простого подбора шайбы в углу чужой зоны. Посмотрите, сколько раз он крутанул головой и оценил ситуацию перед тем, как завладеть ею. Сперва он бросил взгляд на правый борт, затем оценил положение на пятачке и позицию второго защитника, а после — еще раз посмотрел вправо и под конец прикинул, стоит ли «поднимать» шайбу на синюю линию.

Поэтому его плеймейкерские способности, как и то, что сейчас он котируется выше Мичкова в преддрафтовых рейтингах, никого не должны удивлять. Пока пермяк, по чьим шансам сместить Бедарда с первой строчки изначально бьет длинный контракт со СКА, никак не может попасть в основу армейцев и с переменным успехом борется со звездной болезнью, Фантилли практически полностью оградил себя от всей шумихи и тихой сапой сел на хвост своему соотечественнику.

Как признался сам Адам, еще прошлой весной он установил в своем телефоне временное ограничение на использование соцсетей и теперь проводит в них не больше 15 минут в день. Чем ответил россиянин? Завел телеграм-канал, в котором под крутые треки наслаждается своими голами в слоу-мо. Решение, прямо скажем, не из лучших. И, похоже, противостояние Бедард — Фантилли сейчас куда актуальнее, нежели противостояние Бедард — Мичков.

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