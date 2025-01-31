Пора домой. В АХЛ у наших хоккеистов забирают лучшие годы, делать там нечего

У всех российских игроков, выступающих в фарм-клубах НХЛ, нет шансов пробиться в главную лигу.

Возможность пробиться наверх стремится к нулю

Прошедшей ночью прошел большой игровой день в АХЛ. Лига фарм-клубов — это весьма интересный турнир, в котором нет смысла болеть за какую-то команду, так как они за редким исключением на предварительном этапе выполняют совершенно иные задачи, чем мы привыкли. Например, в нашей ВХЛ бьются за попадание в плей-офф, охотятся за игроками, снимают тренеров в случае неудач. Основная цель команд в Американской хоккейной лиге — развитие игроков.

Наших ребят в этом турнире достаточно много. И большая часть из них откровенно теряет время, выполняя условия контракта и при этом не имея никаких шансов пробиться в НХЛ. Им бы выступать дома, но постоянно культивируется мысль, что «мечта каждого хоккеиста — играть за океаном». И ради этой мечты хоккеистов ссылают в фарм-клуб, чтобы они там «набрались опыта» и «получили понимание североамериканского стиля».

В нынешнем сезоне все реже и реже включаю игры турнира. Следить практически не за кем. Есть вратарь Сергей Мурашов, который почти всю осень и зиму провел в ECHL, а «Уилкс-Берри» его подняли лишь в январе. И смотрится он неплохо, по крайней мере, у него четыре победы в четырех матчах (две игры прошли осенью).

Конечно, любопытно, прогрессирует ли Иван Мирошниченко в «Херши». Но, кстати, это Сергей Мурашов прошлой ночью громил команду Ивана 8:0 после двух периодов. И у форварда было к этому времени «минус 3», а попыток изменить ситуацию не наблюдалось.

Иван Мирошниченко. Фото Getty Images

Можно еще последить за Русланом Хажеевым, вратарем, которого «Трактор» уже обменял в СКА, а сам голкипер старается пробиться в состав «Волков» из Чикаго, это фарм-клуб «Каролины». Но бывают недели, когда он даже в заявку на матчи не попадает, не говоря уже про выход на лед.

Ужасно смотрится в «Хендерсоне» Григорий Денисенко, у которого последний год контракта с «Вегасом». Формально он второй бомбардир команды АХЛ и лучший снайпер, но у него всего 10 шайб и 14 передач, а коллектив не попадает в плей-офф, да и сам Григорий уже играет без огонька. При этом он один из тех помешанных, который снова будет ждать унизительного соглашения от «Рыцарей» или с благодарностью воспримет обмен в другой клуб, хотя уже очевидно, что в главной лиге ему делать нечего. Своими шансами он не воспользовался: ни «Флорида», ни «Вегас» никогда его не рассматривали как игрока основного состава.

Жаль Егора Соколова, который сидит в фарм-клубе «Юты» после обмена из системы «Оттавы». С ним тоже давно все ясно, уверен, что в России хоккеист бы занял свою нишу, но опять разговоры про «шанс» и «мечту» не позволяют нападающему объективно взглянуть на вещи. И он продолжает кататься на автобусах по Америке. Цифры у него неплохие (13+15), но если осенью он еще был в топах лиги, то в последнее время дела идут не очень.

Абсолютно не понимаю, что делают хоккеисты в системе «Баффало». Вообще планировалось, что Александра Кисакова отпустят обратно в московское «Динамо» до дедлайна в КХЛ, тут бы у него были хоть какие-то шансы. Не отпустили. Причем руководство американского клуба не скрывает, что Кисаков им не нужен, но в команде много российских ребят, и он помогает им не заскучать. О будущем игрока «Клинки» и не думают, решая свои задачи.

Но кому помогать? Виктор Неучев, Всеволод Комаров и Никита Новиков даже не рассматриваются в состав основной команды, которая как раз терпит крах в чемпионате НХЛ. Возможно, ближе к концу им дадут сыграть в главной лиге, но обольщаться не надо, это ненадолго. Все хоккеисты точно не усилят основной состав команд НХЛ и следующий сезон снова проведут в АХЛ.

Ян Кузнецов. Фото Global Look Press

Что делать

Никакого прогресса от Яна Кузнецова в «Калгари», а его партнер Артем Грушников, который уже был обменян из системы «Далласа», если и захочет вернуться, то, кажется, отправится в нашу ВХЛ. Причем есть ощущение, что надолго.

Конечно, нельзя не отметить Георгия Меркулова из «Провиденса». Он уже и за «Бостон» играл, но все равно поднимали его на чуть-чуть, а форварда ждут в ЦСКА, так как он явно не тянет на главную команду, однако регулярно забивает в АХЛ. Меркулов взрослый парень, да и уже скорее американец, так как получил там образование. Если он завершит карьеру, то найдет другую работу, на хоккее у него свет клином не сошелся.

Но на этом все. Вполне справедливо, что на матч звезд АХЛ в этом году позвали только Ярослава Аскарова, который вряд ли поедет, так как он уже чаще находится в «Шаркс». Ни одного российского игрока больше не вызвали, хотя в иные сезоны брали по три-четыре хоккеиста.

К чему веду? В этом году на российскую часть АХЛ смотреть грустно. И пусть Василий Пономарев очень неплохо выступает за фарм-клуб «Питтсбурга», Даниил Гущин забивает за «Барракуд» из Сан-Хосе, а Артур Ахтямов иногда нормально смотрится в «Торонто», это совсем не то, на что должны рассчитывать игроки, имеющие амбиции. В АХЛ хорошо быстро восстановить кондиции, например после травмы, но не выступать на постоянной основе. Если ты задержался в лиге больше, чем на неделю, то должен понимать, что на тебя в НХЛ практически не рассчитывают. Исключения есть, но такие случаи чрезвычайно редки.

Так что надо возвращаться. Всем. Просить разорвать контракт, идти на конфликт, но ехать домой. И пусть тут тоже не все гладко, это все равно лучше, чем выполнять роль дешевой рабочей силы в Америке, ожидая какой-то милости от клубов НХЛ. Оттуда, если ты снова показал себя в России, позовут обратно, не волнуйтесь. Но сейчас просто забирают лучшие годы у игроков, не давая ничего взамен.