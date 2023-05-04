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Сегодня, 15:00

Вратарь-ноунейм остановил Панарина и Тарасенко. Неожиданный герой Кубка Стэнли из Швейцарии

Михаил Скрыль
Корреспондент
Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид.
Акира Шмид.
Фото USA Today Sports
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Акира Шмид — лучший вратарь первого раунда плей-офф НХЛ.

Солидный дебют

Плей-офф — время неожиданных героев и результатов. «Рейнджерс» в дедлайн затеяли по-настоящему чемпионскую кампанию. Выменяли Патрика Кейна и Владимира Тарасенко. Глубины добавил рабочий нападающий Тайлер Мотт. Новички должны были помочь ньюйоркцам как минимум повторить прошлогодний результат. Реальность оказалась печальной. Банда с Бродвея застряла в первом раунде плей-офф, уступив в семи матчах дерзким «Девилз». Героем серии стал вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид. 22-летний швейцарец выиграл четыре матча из пяти и показал феноменальную статистику против богатого на таланты нападения «Рейнджерс». За серию Шмид спас команду минимум от пяти шайб, если сравнивать пропущенные и ожидаемые голы.

Оцените статистику Шмида и поймете, сколько головной боли голкипер принес штабу Жерара Галлана. Номинальный третий вратарь «Дьяволов» начал серию на скамейке и следил, как команда с Витеком Ванечеком безыдейно проиграла два первых матча. Чех пропустил девять шайб и откровенно не выручал. Линди Рафф пошел на смелое решение. На третью игру в Нью-Йорке «Девилз» вывел Шмид, который перевернул ход серии. Четыре победы, две матча на ноль — звездный час швейцарского вратаря наступил в плей-офф.

В регулярке Акира отыграл меньше Ванечека и дублера чеха — Маккензи Блэквуда. Шмид получил шанс в ноябре, когда канадец травмировался, и неплохо справлялся в основе. За сезон выиграл девять из 14 матчей в старте и отражал в среднем 92,2 процента бросков. Показатель выше, чем у Ванечека и Блэквуда. Изначально тренеры полагались на Витека и Маккензи. В плей-офф швейцарец вытеснил более опытных коллег и отправил в отпуск Панарина, Тарасенко и Кейна. Феноменальный дебют в Кубке Стэнли!

Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид.
Акира Шмид.
Фото USA Today Sports

Наследник Гербера и Хиллера

Шмида можно смело назвать продуктом швейцарского хоккея. Акира до 18 лет созревал на родине, пока не отправился за океан. Успел пройти со сборными статусные турниры: дважды играл на ЮЧМ, трижды вызывался на МЧМ, но два турнира просидел третьим вратарем. Это сейчас Шмид затащил во второй раунд «Девилз», хотя ранее не считался сильнейшим голкипером страны даже своего года. Из родившихся в 2000-м выше котировался Лука Холленштайн, который выиграл конкуренцию на МЧМ. Правда, дальше местного чемпионата вратарь не продвинулся. Лука играет за родной «Цуг». Показательно, что голкипера не выбрали на драфте НХЛ, в отличие от Шмида.

В 18 лет уроженец Берна перебрался в Северную Америку. Выбирая между разными лигами, остановился на американской USHL, хотя успел сыграть два матча в NHAL и один в канадской WHL. В дебютном сезоне за «Омаху Лансерс» швейцарец подвинул других вратарей и показал лучший в лиге процент отраженных бросков. Сменщики Шмида сейчас играют или в студенческой NCAA, или в Ист-косте.

2&nbsp;мая. &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Артемий Панарин (слева). Мощнейший провал «Рейнджерс»: Панарин и Шестеркин едут в отпуск после столкновения с молодой бандой!

Второй сезон получился менее успешным. Голкиперу пришлось сменить команду. Через год Акира вышел на новый уровень и стал лучшим вратарем чемпионата. Высокую оценку подтверждала лучшая статистика по проценту сейвов и коэффициенту надежности. Тогда руководство «Девилз» убедилось, что не зря потратило 136-й драфт-пик на швейцарца.

Шмида ждала серьезная конкуренция в системе «Девилз». «Нью-Джерси» охотился за вратарями на последних драфтах и в 2020 году приметил Нико Доуса под 84-м номером. Канадца немецкого происхождения подключили к основе раньше — сразу после драфта. Акира дольше ждал шанса, но в этом сезоне выиграл конкуренцию у Доуса и поднялся в «Девилз» на плей-офф. Швейцария в разные годы поставляла в НХЛ качественных голкиперов: Йонас Хиллер, Давид Эбишер, Мартин Гербер, Ретто Берра. Их путь может повторить, а возможно, превзойти Шмид, который привел в восторг игрой в плей-офф.

Игорь Шестеркин и Акира Шмид после матча.
Игорь Шестеркин и Акира Шмид после матча.
Фото USA Today Sports

Равнялся на Прайса и Бродо

Всегда расслаблен и уверен в себе — так партнеры по «Девилз» описывают молодого вратаря. «Мы очень уверены в нем. Шмид показал всем, насколько он хорош, и мы хотели бы, чтобы он продолжал в том же духе», — говорил Джек Хьюз. Поразительно, насколько спокойно Акира вошел в плей-офф. Шайба сама находила путь в ловушку или к щиткам. На самом деле за легкими сейвами скрываются правильный выбор позиции и грамотные технические действия. Габаритные вратари, как Шмид, ценятся в НХЛ. База, заложенная швейцарцем с ранних лет, позволяет выдавать такие матчи, как против «Рейнджерс».

Хоккеем Акира занимался с младшим братом, но больших успехов Крилин Шмид не достиг. По данным Eliteprospect, защитник закончил карьеру после сезона-2016/17. В детстве Шмид равнялся на Кэри Прайса и Мартина Бродо. Следил за швейцарскими вратарями Гербером и Хиллером. Только представьте, что ощутил Акира после выбора на драфте. Обожаемый в детстве Бродо сейчас работает в спортивном блоке команды. Сам Мартин рассказывал, что они общаются не только по хоккейным вопросам, но и по бытовым. Шмид — только в начале большого пути. Швейцарец к 22 годам дорос до основного вратаря в плей-офф. При должном прогрессе выбор Акиры на драфте под 136-м номером в будущем может стать настоящей кражей от «Девилз».

25&nbsp;апреля. &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нью-Джерси&raquo; (1:3). Швейцарский ноунейм остановил Панарина и Тарасенко! Звездная атака «Рейнджерс» провалила второй матч подряд

Второй раунд Шмид начал неудачно. Пропустил три шайбы за 22 минуты от «Каролины» и уступил место в воротах Витеку Ванечеку. Тем не менее швейцарца справедливо можно отнести к открытиям сезона и плей-офф в частности. В серии с «Харрикейнз» для «Нью-Джерси» еще ничего не потеряно.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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