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Сегодня, 16:30

Легендарный актер подписал контракт с юниорским клубом. Зачем это Киану Ривзу и как он связан с хоккеем?

Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрс»
Актер Киану Ривз
У Киану Ривза уже есть опыт игры в хоккей.
Фото Getty Images
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Красивые проводы короткой карьеры.

Предсезонка — самое лучшее время для красивых историй и нарушений регламента ради благого дела. В лиге Онтарио по регламенту выступают только молодые игроки, но это не помешало «Виндзор Спитфайрс» подписать контракт со знаменитым актером Киану Ривзом. Да, тем самым, который снимался в фильмах «На гребне волны» и «Матрица».

Всего на один день, но пользы от этого дня больше, чем от целого прошлого сезона этой команды, которая заняла предпоследнее место в лиге по очкам. Но самое интересное — знаменитый актер когда-то сам играл в хоккей.

В списках задрафтованных не значится, в НХЛ не играл. Но это не мешало когда-то жившему в Онтарио Ривзу выступать за команду колледжа «Де Ла Саль». И не каким-то рядовым нападающим четвертого звена, а топовым вратарем по прозвищу Стена. В те годы он мечтал защитить честь Канады на международном уровне. Мы могли бы и не узнать привычного сейчас нам Киану Ривза, если бы не травма, которая положила конец его хоккейной карьере и открыла путь артиста.

Хоккей Ривза преследовал даже после завершения карьеры: первую серьезную роль канадец получил в фильме «Молодая кровь» — о молодом вратаре, мечтающем попасть в НХЛ.

В провинцию Онтарио Ривз приехал на гастроли с рок-группой Dogstar. И спустя 44 года Ривз все-таки надел майку команды OHL, закрыв, казалось бы, пустяковый для звезды такого уровня, но очень важный для человека гештальт. Он закончил карьеру в 15 лет, довольно резко, так и не успев подписать контракт с клубом OHL, хотя команды держали его на карандаше. Этот однодневный контракт — дань памяти детским мечтам и надеждам, которым сбыться не суждено. Генеральный менеджер команды Билл Боулер в шутку пожелал Ривзу быть таким же хорошим вратарем для «Виндзора», каким он был в фильме «Молодая кровь», а капитан команды Лиам Гринтри также в шутку говорит, что Ривз сможет поделиться с ребятами приемами из своих лучших фильмов и поладит в раздевалке.

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За время пребывания Ривза в команде он подписал несколько игровых джерси и копию контракта. Все эти вещи пойдут на благотворительный аукцион, а выручка от продаж поступит на счет Канадской ассоциации психологического здоровья в Виндзоре.

Екатерина Василевич

Хоккей
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