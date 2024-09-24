Александр Барков: биография капитана «Флориды»

История финского хоккеиста с российскими корнями.

Александр Барков

Дата рождения: 2 сентября 1995 года

Место рождения: Тампере, Финляндия

Вид спорта: хоккей

Амплуа: центральный нападающий

Рост: 191 см

Вес: 98 кг

Команда: «Флорида Пантерз»

Игровой номер: 16

Происхождение и семья Баркова

Барков родился в финском городе Тампере. Его мать, Ольга Баркова, была баскетболисткой, а отец, Александр Барков — старший, — хоккеистом, который выступал за «Сибирь», «Спартак» и «Лайонз Коурмаосту» из Италии, а в 1994 году присоединился к финской «Таппаре». После завершения карьеры он стал работать тренером — сейчас возглавляет молодежку «Спартака». У Баркова-младшего есть финское и российское гражданство. Брат Баркова, Юрий, занимался теннисом, но был вынужден завершить карьеру из-за травмы.

«Я — русский. Но я не такой русский, как те люди, что росли в России. То же самое можно сказать и о Финляндии. Я нахожусь где-то посередине. Я вырос в Финляндии, у меня местный менталитет, но вся моя семья, мои истоки — в России. Сложно сказать, к какому миру я принадлежу. Скорее я сочетаю в себе оба», — признавался игрок.

Игра в Финляндии

Барков занимался хоккеем в академии «Таппары» — клуба его отца. Осенью 2011 года в возрасте 16 лет Александр дебютировал на профессиональном уровне, отметившись голевой передачей в матче финской лиги и став самым молодым игроком, заработавшим балл за результативность в этом турнире. По итогам сезона Барков набрал 16 (7+9) очков в 32 матчах. В сезоне-2012/13 у Александра было 48 (21+27) результативных действий в 53 матчах регулярного чемпионата и пять голевых передач в пяти играх плей-офф.

Фото Global Look Press

«Флорида Пантерз»

«Флорида» выбрала Баркова на драфте 2013 года под вторым номером, после чего подписала с нападающим трехлетний контракт. В первом матче Александр забросил шайбу в ворота «Далласа», став самым молодым автором гола в НХЛ с 1944 года (финн отличился в возрасте 18 лет и 31 дня). В дебютном сезоне у Баркова было 24 (8+16) очка в 54 матчах, а в сезоне-2014/15 — 36 (10+26) очков в 71 матче.

В сезоне-2015/16 «Флорида» впервые за четыре года вышла в плей-офф, но проиграла в первом раунде. На счету Баркова — 59 (28+31) очков в 66 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) балла в шести матчах серии с «Айлендерс» (2-4). Далее вновь последовали несколько лет подряд без плей-офф. В сезоне-2016/17 Барков набрал 52 (21+31) очка в 61 матче, в сезоне-2017/18 — 78 (27+51) очков в 79 матчах, а в сезоне-2018/19, в котором он был выбран новым капитаном «Флориды» и который принес ему «Леди Бинг Трофи» (приз за честную спортивную борьбу и джентльменское поведение в сочетании с высоким игровым мастерством), — 96 (35+61) очков в 82 матчах.

В 2020 году «Пантерз» вылетели в стыковых матчах от «Айлендерс» (1-3 в серии). У Баркова — 62 (20+42) очка в 66 матчах регулярки и 4 (1+3) балла — в четырех матчах плей-офф. Спустя год «Флорида» уступила в первом раунде плей-офф «Тампе» (2-4), а Барков набрал 58 (26+32) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и 7 (1+6) — в шести играх серии на выбывание, а также забрал «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана).

В сезоне-2021/22 Барков вместе с «Пантерз» начали поступательное движение вперед. Александр набрал 88 (39+49) баллов в 67 матчах и 7 (2+5) баллов в 10 матчах плей-офф, а «Флорида» наконец преодолела первый раунд Кубка Стэнли, но в полуфинале конференции вновь неудачно сыграла с «Тампой» (0-4).

В следующем сезоне клуб впервые с 1996 года вышел в финал Кубка Стэнли. Барков сыграл в успехе важную роль, забив два гола и сделав три передачи в серии финала конференции с «Каролиной» (4-0), но в противостоянии с «Вегасом» сыграл вместе с командой неудачно (1-4). По итогам сезона у Александра было 78 (23+55) очков в 68 матчах регулярки и 16 (5+11) — в 21 игре плей-офф.

Фото Global Look Press

Сезон-2023/24 принес «Флориде» первый в истории Кубок Стэнли. В финальной серии с «Эдмонтоном» команда Баркова вела со счетом 3-0, затем потерпела три поражения, но в седьмом матче все же одержала долгожданную победу. Вместе с Александром победителями турнира стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. В победном сезоне капитан «Флориды» набрал 80 (23+57) баллов в 73 матчах регулярки и 22 (8+14) очка в 24 матчах плей-офф, а также выиграл второй в карьере «Фрэнк Дж. Селки Трофи».

Сборная Финляндии

Поскольку Барков имеет не только финское, но и российское гражданство, он имел право выбрать любую из двух сборных. В Финляндии на него обратили внимание раньше, пригласив 15-летнего игрока в лагерь для кандидатов в сборную. В России Александром практически не интересовались, и выбор пал на Суоми.

«Очень рад, что играю за сборную Финляндии, ведь я вырос там, все друзья у меня финны, в школу тоже местную ходил. Финляндия меня вырастила. Горжусь тем, что играю за сборную этой страны. Россия для меня очень много значит, все-таки я выходец из русской семьи. Но вообще не важно, за какую сборную я играю, люблю-то я обе страны одинаково», — рассказывал нападающий.

Александр Барков и Роман Ротенберг. Фото Global Look Press

В 2012 году Барков сыграл на юниорском чемпионате мира, а в 2013-м и 2014-м — на молодежных ЧМ. На ЮЧМ-2012 Александр набрал 3 (1+2) очка в семи матчах, на МЧМ-2013 — 4 (1+3) очка за столько же игр, а на МЧМ-2014 — 7 (3+4) очков в шести матчах. Эти турниры не принесли финнам медалей.

В 2014 году Барков принял участие в сочинской Олимпиаде, выиграв в составе финской сборной бронзовую медаль. Из-за травмы Александр принял участие только в двух матчах, отметившись голевой передачей. Спустя год Барков поехал на ЧМ-2015, набрал 7 (3+4) очков в 8 играх. Финляндия вылетела в четвертьфинале от Чехии, несмотря на гол легионера из «Флориды». В 2016 году Александр дошел с командой до финала чемпионата мира и набрал на турнире 9 (3+6) очков в 9 матчах. В решающей игре финны уступили Канаде. В сентябре Барков сыграл на Кубке мира в Торонто, провел три матча и не отметился результативными действиями.

Достижения Баркова

Командные

Обладатель Кубка Стэнли («Флорида», 2023/24)

Личные

«Фрэнк Дж. Селки Трофи» лучшему форварду НХЛ оборонительного плана (2021, 2024)

«Леди Бинг Трофи» хоккеисту НХЛ за образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с большим игровым мастерством (2019)

Участник Матча звезд НХЛ (2018, 2023)

Сколько зарабатывает Барков

В 2022 году начал действовать 8-летний контракт Баркова с «Флоридой» на 80 миллионов долларов. Ежегодный доход хоккеиста до вычета налогов по этому соглашению — 10 миллионов долларов.

Фото Global Look Press

Личная жизнь

Барков не разглашает в соцсетях информацию о личной жизни. В 2018-2019 годах хоккеист несколько раз был запечатлен вместе с девушкой по имени Джулия. Позже слухи стали связывать его с другой женщиной — моделью Марией Дорошиной. Также издание Sportskeeda сообщало, что в декабре 2021 года у Баркова родился сын.