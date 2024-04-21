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Сегодня, 15:30

Российские вратари — лидеры по победам в НХЛ. Уже шесть сезонов подряд!

Георгиев закончил регулярный чемпионат на первом месте по количеству выигранных матчей
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист «Колорадо» Александр Георгиев
Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
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Александр Георгиев закончил регулярный чемпионат на первом месте по количеству выигранных матчей.

По итогам сезона-2023/24 первое место в списке самых побеждающих вратарей НХЛ занял Александр Георгиев. Первый номер «Колорадо» выиграл 38 из 63 матчей и незначительно опередил американца Коннора Хеллебака из «Виннипега». В десятку вошли еще три наших вратаря. Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский победили по 36 раз (третий и четвертый результаты), Андрей Василевский — 25.

Лидеры по победам в сезоне-2023/24

Российские вратари занимают лидирующие позиции на протяжении шести последних сезонов. В 2018, 2019 и 2020 годах Андрей Василевский становился единолично первым, а в 2021-м поделил лидерство с Сергеем Бобровским. Затем настала очередь Георгиева, который сначала поделил лидерство с Улльмарком, а затем выиграл вратарский зачет. Любопытно, что ранее чаще всего побеждали лишь два голкипера — Евгений Набоков и Семен Варламов.

Сезоны, в которых российские вратари побеждали и делили первое место по числу побед

Благодаря удачному сезону Георгиев вышел на седьмое место по общему количеству побед среди российских вратарей, обойдя бывшего партнера по «Рейнджерс» Игоря Шестеркина. В тройку входят продолжающий карьеру Сергей Бобровский и завершившие выступления Евгений Набоков и Николай Хабибулин.

Лидеры по победам среди российских вратарей
Александр Георгиев
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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