19 апреля, 23:45
Экс-капитан СКА Александр Никишин наконец добрался до США — 18 апреля хоккеист прибыл в расположение «Каролины». После тренировки защитник дал интервью американской прессе — так как Никишин почти не знает английского, помогать с переводом пришлось вратарю его новой команды Петру Кочеткову.
По неизвестной причине клуб не предоставил Никишину переводчика, зато его функции со всей ответственностью исполнил Кочетков. Александр, вероятно, стеснялся внимания местной прессы — на вопросы он давал ответы не прямо, а просил напарника формулировать их самостоятельно. «Скажи, что я так долго ждал, что мне уже без разницы было», — сказал Никишин в ответ на вопрос, сильно ли он устал добираться до Америки.
Сначала Кочетков старательно переводил все, что говорил его новый одноклубник, — и даже больше. Но под конец интервью, очевидно, выдохся — парни начали смеяться и дурачиться. Переводя ответ на вопрос о том, что Никишин думает о новой команде, вратарь забыл, о чем говорил, и разочарованно спросил у Александра: «Что там, *****, еще было?»
Александр поддержал товарища: «Не-не, ты красава. Добавляешь там от себя», — со смехом заявил защитник.
Вопрос про усталость от пути в Америку прозвучал не просто так — Никишин действительно добирался до Штатов очень тяжело. В отличие от экс-нападающего СКА и новичка «Монреаля» Ивана Демидова, прибывшего в Канаду прямым рейсом из Стамбула, защитник летел с пересадками и паузами.
11 апреля Никишин расторг контракт с петербургским клубом и договорился с «Каролиной» о переходе, после чего несколько дней провел в Турции в ожидании американской визы. Хоккеист не терял времени даром — оценил турецкие трюки с дондурмой.
Через шесть дней защитник наконец получил визу, но это было только начало пути. По словам агента в интервью «Матч ТВ», Никишину предстояла долгая дорога через Джидду и Нью-Йорк. До арены «Каролины» хоккеист добрался более чем через сутки — вечером 18 апреля.
Перед отъездом в США Никишин в общении с изданием RG заявил: язык он немного знает. «Английский есть — но довольно базовый. Тем не менее мне интересно попробовать говорить с использованием того, что я знаю. Если что, попрошу Свечникова помочь с переводом», — сказал Никишин.
В итоге с переводом для прессы помогал Кочетков. Впрочем, с тренером «Каролины» Родом Бриндамором при первой встрече Александр поговорил сам — кое-как, но это не страшно. В этом его уверил лично специалист. «Ты чуть-чуть знаешь английский? Не переживай об этом. Это придет. Самое главное — ты знаешь язык хоккея», — заявил Бриндамор.
Никишин заключил двухлетний контракт с «Каролиной» 11 апреля. По условиям стандартного для новичка соглашения Александр будет зарабатывать 823,5 тысячи долларов за сезон. Подписной бонус составил 185 тысяч долларов.