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Сегодня, 18:00

«К сожалению, не могу остановить время». Овечкин говорит о великой гонке за рекордом Гретцки

Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и американский защитник Джон Карлсон
Александр Овечкин (справа) и Джон Карлсон.
Фото Getty Images
Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и болельщики
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Капитан «Вашингтона» начинает 20-й сезон в НХЛ.

День рождения

Александр Овечкин перед открытием тренировочного лагеря «Кэпиталз» отметил 39-летие. Российский форвард получил в качестве подарка клубный черно-синий свитер — в подобном он дебютировал в лиге осенью 2005 года и теперь снова сможет выйти на лед. «Спасибо за сюрприз», — улыбнулся капитан. Заодно медиаслужба вашингтонцев повторила известное фото Ови в этой форме: игрок разместился на скамейке раздевалки с клюшкой без коньков и с помощью жвачки надул пузырь.

Общение Овечкина с североамериканскими журналистами в первый день тренировочного лагеря крутилось не только вокруг рекорда Уэйна Гретцки и обновления «Вашингтона». Александр дебютировал в лиге в 20 лет и теперь входит в 20-й сезон, что выделяет это число. «Что ж, ваш 20-й, вам вроде как 20 лет», — обратился к хоккеисту один из репортеров. Капитан ответил фирменной улыбкой и рассмеялся вместе со всеми: «Что ж, да, хах. Время — жизнь. Что еще сказать».

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Накануне дня рождения Овечкин досрочно покинул командную тренировку. Через сутки он вернулся на лед и теперь развеял опасения о каком-либо серьезном повреждении.

«Ничего серьезного, знаете ли. Сейчас три недели до старта сезона, ты не хочешь слишком загоняться, нужно с умом подходить [к нагрузкам и тренировкам]. Да, ты должен быть разумным. Мы говорили об этом с тренерами и всем штабом. Я выходил [на лед], чтобы просто посмотреть, как буду себя чувствовать. И чувствовал себя хорошо, катался нормально. Нужно подходить к этому с умом», — сказал Овечкин.

Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Состав

В межсезонье «Кэпиталз» перестроились и пополнили состав семью игроками. Ключевые трейды — появление форвардов Пьера-Люка Дюбуа, Эндрю Манджапане и защитника Джейкоба Чикрана. Оставивший летом пост генменеджера «Вашингтона» Брайан Маклеллан ранее рассказал журналистам, что капитан в переписке с ним реагировал на сделки эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.

«Знаете, я всегда говорю, что это бизнес. Разумеется, у вас есть хорошие друзья, но это все-таки бизнес. Конечно, вы тоже хотите иметь солидную команду, быть в состоянии попасть в плей-офф и постараться выиграть Кубок Стэнли. Знаете, за последние пару лет мы прибавили, но этого было недостаточно. Думаю, все понимают, что нам требуются опытные ребята, которые хотят быть частью этой команды. И считаю, что мы, они [менеджеры] проделали очень хорошую работу», — сказал Овечкин.

Главная задача для тренерского штаба Спенсера Карбери — найти правильные сочетания звеньев. «Вашингтону» требуется сыграться в обновленном составе и не отстать в гонке за плей-офф. Капитан согласен, что новички несут с собой дополнительную энергию. В 15 из 19 сезонов он не пропускал розыгрыш Кубка Стэнли, и теперь не собирается.

«Да, конечно, это захватывающее время. Теперь мы должны найти правильные сочетания, но это не моя работа. Это дело тренерского штаба — посмотреть, кто с кем будет играть», — сказал Александр.

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Дюбуа может выступить новым центрфорвардом звена Овечкина. При этом экс-форвард «Лос-Анджелеса» на первом занятии в тренировочном лагере составил тройку с Коннором Макмайклом и Томом Уилсоном.

«Да, он одаренный парень. Не сомневаюсь, он счастлив быть здесь. Мы пока не так много общались с ним, потому что были в разных группах. Во время тренировочного лагеря, уверен, у нас будет много бесед, так что мы еще поговорим», — сказал капитан.

Овечкин в четверг появился в тройке с центрфорвардом Диланом Строумом и Манджапане. Строум регулярно выходил в одном звене с россиянином в предыдущих сезонах с учетом проблем других игроков своего амплуа. В прошлом регулярном чемпионате Дилан сначала чаще забивал с передач Александра, чем ассистировал столкнувшемуся с голевым кризисом партнеру. Журналисты попросили россиянина оценить успешность и продуктивность связки — назвать то, что позволяет ей работать хорошо.

«Он просто дает мне шайбу, а я забиваю голы. Да, все просто», — сказал снайпер и улыбнулся под смех в зале.

Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и американский защитник Джон Карлсон
Александр Овечкин (справа) и Джон Карлсон.
Фото Getty Images

Чемпионы

В «Вашингтоне» все меньше обладателей Кубка Стэнли-2018. Вместе с Овечкиным этим летом в лагере работают только его многолетний партнер по звену Том Уилсон и защитник Джон Карлсон, а также Якуб Врана. Чешский форвард покинул «Кэпиталз» после обмена в «Детройт» весной 2021 года, последние два сезона провел в «Сент-Луисе» и теперь подписал со столичный клубом пробный контракт.

«Конечно, когда случился обмен, мы все были немного расстроены, потому что он был частью команды, которая добилась успеха. Но, знаете ли, у него были взлеты и падения, уверен, что сейчас он мотивирован и настроен вернуться, играть по полной и делать правильные вещи», — сказал Овечкин.

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«Кэпиталз» объявили о выводе из состава в список долгосрочно травмированных хоккеистов одного из звездных суперветеранов — Ти Джея Оши. Прошлой осенью Овечкин лишился главного центрфорварда в своей карьере — Никласа Бэкстрема, теперь вне игры остается другой многолетний партнер снайпера по команде.

«Возможно, он один из лучших парней, которые у меня были в команде, как на льду, так и за его пределами. Да, это тяжело. Совершенно точно уверен, что если бы он был достаточно здоров, чтобы играть, то играл бы. Насколько знаю, он справлялся с этим несколько лет. Надеюсь, он вернется. Посмотрим», — сказал Ови после просьбы описать Оши и оценил серьезность потери такого форварда.

Сам Овечкин чувствует в себе достаточно сил для продолжения большой гонки. Его жажду игры по-прежнему чувствуют многолетние партнеры по команде.

«Он все еще голоден. Он все еще Ови. Он один из самых голодных хоккеистов, с которыми я когда-либо играл. Он хочет быть великим. Он хочет сделать это, и вы чувствуете это как команда», — сказал Уилсон.

Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и болельщики
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Великая гонка

Овечкин начинает 20-й сезон в НХЛ. В лиге давно играют хоккеисты, которые в детстве смотрели матчи российского форварда. Реакция ветерана на просьбу оценить этот факт рассмешила журналистов.

«Ох. Я старею, что сказать. Да, к сожалению, я не могу остановить время. А когда видишь парней, которые росли и смотрели твою игру, знаете, у меня было так же с Федоровым, когда он был здесь. Я смотрел его игры, а потом оказался с ним рядом в раздевалке или вместе обедал, говорил о хоккейной жизни. Это было нечто, очень значимо. И теперь я в таком же положении, в каком был он где-то десять лет назад», — сказал Овечкин и вспомнил появление одного из своих любимых хоккеистов Сергея Федорова в составе «Кэпиталз» в 2009 году.

Капитан «Вашингтона» в 42 голах от обновления рекорда Уэйна Гретцки для снайперов НХЛ в регулярном чемпионате (894). Последняя регулярка получилась худшей для Ови из всех полноценных — всего 31 гол (причем 23 из них — в заключительных 36 играх). Но ровно 42 гола капитан «Вашингтона» забил в сезоне-2022/23 и всего брал эту планку 13 раз за карьеру. Держит ли он в уме, что рекорд достижим за год?

«Что ж, я всегда говорю, что просто должен делать свою работу, знаете ли. Конечно, без голов мы не будем выигрывать матчи. Но сейчас самое главное для нас — найти сочетания звеньев. Как сказали, у нас новые ребята, почти половина одноклубников сменилась. Новые партнеры, новые сочетания. Так что нужно не тратить время на мысли о голах или чем-то другом, а думать о том, что сработает и позволит нам добиться успеха», — сказал Александр.

20-й сезон в НХЛ, 853 гола в 1426 матчах регулярных чемпионатов, множество рекордов и достижений для снайперов, россиян и лучших всех времен в истории лиги. Овечкин прошел большой путь перед новой регуляркой, но у него простой ответ на вопрос, есть ли время задуматься о своем величии.

«Не особо. У меня все еще есть силы. Когда придет время подумать об этом, абсолютно уверен, мы сделаем это. Но прямо сейчас я жду нового сезона, он меня волнует, это дает мотивацию, энергию, наполняет силами», — сказал форвард.

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У Овечкина отдельно уточнили, обращает ли он внимание на близость рекорда Гретцки. Дистанция в 42 гола перед сезоном делает его более доступным для обсуждения, чем расстояние в 70-80 шайб. И если Александр будет здоров и сможет выполнять свою работу, то такие разговоры станут все более настойчивыми.

«Что ж, да. Но вы знаете, с каждым годом все тяжелее забивать. Команды играют иначе, вратари играют иначе. Как сказал, мы просто будем стараться по полной, стремиться забивать голы, выигрывать матчи и все такое», — сказал снайпер.

При этом Овечкин не выделяет какой-то один фактор в изменившейся игре. По его словам, речь о том, что хоккей просто стал другим.

«Я не знаю. Каждая часть в хоккее меняется. Так, вы можете видеть, что шесть лет назад какие-то ребята даже не попадали в команду, а теперь играют в ведущих звеньях. Все меняется. Ты просто должен подстраиваться, быть умным, а самое главное — здоровым. Потому что если ты травмирован, все тяжелее и тяжелее играть», — сказал хоккеист.

После прошлого сезона Овечкин обещал подумать о коррективах в своей летней подготовке. Тяжелый старт регулярки с преображением в гонке за плей-офф подталкивали к возможным переменам.

«Да, мы сделали это. Попробовали некоторые разные вещи. Посмотрим, как это пройдет», — сказал ветеран.

Овечкин умеет справляться с давлением. От него ждут голов и гонки за рекордом, но такими вопросами его не смутить, в чем убедились североамериканские журналисты.

«Что ж, это мой двадцатый год. Вы считаете, я взвалю этот вес на свои плечи и буду чувствовать, что вы, ребята, думаете о моей игре? Нет, я просто должен выходить, наслаждаться игрой. И посмотрим, что случится», — сказал россиянин.

Александр Овечкин
Том Уилсон
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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