Капитан «Кэпиталз» сделал еще один шаг к снайперскому рекорду.

«Вашингтон» завершил выездную серию матчем с «Оттавой» (4:5 ОТ). Команды провели результативную игру с обменом шайбами в неравных составах, Александр Овечкин в третьем периоде набрал 3 очка — гол при реализации большинства плюс две передачи.

«Мы рады, что он у нас есть»

«Кэпиталз» провели на выезде пять матчей за десять дней. В маршруте были Эдмонтон, Сиэтл, Ванкувер, Калгари и заезд в Оттаву перед возвращением домой. В западном турне команда Спенсера Карбери довела лучшую в сезоне серию до 6 побед и 12 игр с набранными очками, она оборвалась поражением от «Кэнакс». После этого для лидера Восточной конференции пришло время начинать новую.

Перед матчем с «Ойлерз» Овечкин посетил Зал славы главного клуба в карьере Уэйна Гретцки и вместе с Карбери подарил пару историй о клюшках Великого. Перед игрой с «Флэймз» главной темой обсуждения стал новый контракт вратаря Логана Томпсона. Голкипер приехал в родной Калгари после объявления о заключении нового шестилетнего соглашения на 35,1 миллиона долларов.

«Это самый сплоченный коллектив из всех, в которых я когда-либо играл. В раздевалке очень хорошая химия, думаю, поэтому мы так здорово играем, бьемся друг за друга и тренеров. Это главная причина нашего успеха. Мы просто не сдаемся», — сказал Томпсон.

Обладатель Кубка Стэнли из «Вегаса» за полгода стал одним из важных игроков «Вашингтона». Овечкин вместе со всеми ценит атмосферу в раздевалке и выделяет роль вратарей — Томпсона и Чарли Линдгрена.

«Рад за Эл Ти. Он полностью заслужил [новый контракт], играет невероятно. Надеюсь, Чаки тоже подпишет. Оба [вратаря] — отличные ребята, классные игроки. Знаете, когда есть такая химия в раздевалке, вы не хотите это менять. Так что рад за него, он это заслужил», — сказал Александр перед матчем в Калгари.

Капитан о командной химии и успехе команды добавил: «Думаю, с Эл Ти и Чаки мы чувствуем уверенность, что эти парни выручат в важный момент, оставят нас в игре, что дает возможность продолжать играть. Думаю, дело в атмосфере в раздевалке. Знаете, все поддерживают друг друга. Считаю, что система всегда работает. Очевидно, вратари играют очень надежно. Да, все такое».

На выезде Карбери продолжил менять сочетания двух ведущих троек атаки в попытке поднять результативность команды и ведущего снайпера. По ходу игры в Ванкувере тренер попробовал выбить искру в звене Овечкина с Диланом Строумом за счет перевода Тома Уилсона.

«Хм, скорость, мощь, знаете, жесткость. Что еще вы хотите? Мастерство, да», — отреагировал Александр на вопрос о сильных качествах одного из немногих оставшихся в команде чемпионов-2018.

Вместе с тем Коннор Макмайкл переместился в тройку Пьер-Люка Дюбуа и Алексея Протаса. Капитан видит вклад в результаты ведущих форвардов, а также других нападающих — в том числе Эндрю Манджапане, об экс-форварде «Флэймз» и одном из летних новичков «Кэпиталз» его отдельно спросили в Калгари.

«Да, он отличный парень. Невероятный человек в раздевалке, [на льду] работает по полной, не боится борьбы. Да, он хорош», — сказал Овечкин.

На похожий вопрос о Дюбуа в Оттаве россиянин заметил: «Да, он, Про, Мики — все эти парни играют хорошо, действуют с отдачей. Мы рады, что он у нас есть».

Заодно Овечкин отметил роль тренерского штаба Карбери. Сплоченная команда и позитивная атмосфера, хорошие результаты и личные достижения — сейчас в «Вашингтоне» получают удовольствие от процесса.

«Считаю, тренерский штаб делает отличную работу. Мы играем правильно, в правильной системе, мы все», — сказал форвард.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Куда бы ни приехали, люди сходят с ума»

Командная химия в «Вашингтоне» — заслуга всех игроков и капитана, который постоянно в центре внимания. Здесь нет секрета: гонка Овечкина за снайперским рекордом вызывает повышенный интерес к нему самому и «Кэпиталз». Уилсон обращал на это внимание после декабрьской поездки в родной Торонто, теперь снова вернулся к данной теме во время поездки по другим провинциям Канады.

«Куда бы ни приехали, люди сходят с ума. Не так важно, в каком мы городе, куда бы Ови ни пошел, рядом с ним все мгновенно достают телефоны. Прямо сейчас он как рок-звезда и все такое. В этом году существенное давление, а он просто продолжает удивлять и восхищать всех. Это довольно круто, он очень хорошо с этим справляется», — сказал Уилсон.

Тема с противопоставлением результатов «Вашингтона» и личных достижений снайпера была актуальна в прошлом сезоне и поднималась летом 2024-го. Менеджменту и тренерскому штабу «Кэпиталз» удалось найти правильные решения, так что великая погоня Овечкина помогает, а не отвлекает от командных целей.

«Это положительно влияет на команду. Некоторые люди указывают на это и говорят: «Разве это не отвлекает, когда вы стремитесь к индивидуальному успеху? Разве это не проблема для вашей структуры и командной игры?» Но это совсем не так. Это на самом деле помогает нашим ребятам. Это заряжает всю нашу группу, когда он выходит и получает пару голевых моментов или забивает в начале игры. Это дает невероятный подъем всей команде. Он хочет забивать, в этом нет сомнений. Он так же голоден до голов, как любой другой из когда-либо игравших, но все дело в структуре команды и ее победах», — сказал Карбери.

Тренер выделяет умение капитана сплотить коллектив. В состав вливаются в том числе хоккеисты, которые в юности вдохновлялись игрой главной звезды «Вашингтона». И это — даже без шуток Овечкина про возраст в сравнении с Иваном Мирошниченко. В прошлом сезоне о мечте играть в «Кэпиталз» рядом с Великой Восьмеркой рассказывали два приятеля — Макмайкл и Хендрикс Лапьер. Теперь подобное смог воплотить Итен Фрэнк — 26-летний форвард был вызван из «Херши» в начале января.

«Ови действительно хорошо справляется как личность. Например, Итен Фрэнк после вызова [из фарм-клуба] сыграл первый матч в НХЛ несколько недель назад, он с тех пор в нашем составе. Когда он был ребенком, в его комнате висел постер О. И вот он внезапно оказался рядом в раздевалке и играет смены с ним. Ови делает это так, что людям легко вливаться в наш коллектив, будь это тренеры или новые хоккеисты: «Это неважно, мы играем вместе, мы в одной команде». Он шутит время от времени, приглашает на командный ужин или привлекает дополнительно на тренировке, он просто позволяет [новому человеку] чувствовать себя частью команды», — сказал Карбери.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Хотел бы, чтобы мне снова было 18»

Овечкин на выезде отвечал на повторяющиеся вопросы североамериканских журналистов о себе и гонке. Цель все ближе, а пока есть время оценить момент.

«Я просто должен быть сфокусированным, идти от игры к игре, от смены к смене, просто стараться по полной», — сказал форвард в Калгари о том, что нового узнает о себе в 20-м сезоне в НХЛ при приближении к величайшему достижению.

Перед матчем в Оттаве снайпер заметил: «Ты просто должен делать свою работу, выходить и стараться помочь команде выиграть и набрать два очка. Не так важно, это голы, передачи. Просто стараешься делать свою работу».

Похожим получился ответ на вопрос, как чувствует себя Овечкин в сравнении с собой 18-летним. Только здесь не обошлось без дополнения про невозможность повернуть время.

«Ах да, хотел бы я, чтобы мне сейчас было 18, но мы не можем это изменить. Знаете, как всегда говорю, иду от игры к игре, стараюсь играть так, как только могу, показывать лучший хоккей», — сказал россиянин.

«Вашингтон» приехал в Оттаву во второй раз за месяц. В ночь на 17 января столичная команда после нулевой ничьей в основное время забрала победу в овертайме после гола Овечкина. Тогда форвард установил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забивал. Теперь капитану «Кэпиталз» напомнили об очередном достижении и его умении постоянно забивать «Сенаторз».

«Да, но это остается в прошлом, а ты стараешься двигаться вперед. Очевидно, это хороший момент, знаете ли, история, но сейчас все еще много чего впереди», — сказал Александр.

Последний матч в длительной выездной серии «Вашингтона» повлиял на настроение команды. До и после игры хоккеисты говорили о скором возвращении домой, капитан не стал исключением.

«Да, такое чувство, будто мы [в этой поездке] месяц, так что очень рады [будем вернуться домой]. Считаю, у нас накопилась небольшая усталость. Мы не были дома где-то пару недель, скучаем по семьям, детям, просто по своей кровати», — сказал Овечкин.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Это была хорошая игра»

«Вашингтон» и «Оттава» устроили догонялки с голами в неравных составах. Лидер Восточной конференции пропустил дважды за одно большинство во втором периоде, отыгрался в третьем. «Кэпиталз» ушли с «минус два» и организовали овертайм. Овечкин между двумя результативными передачами на партнеров отличился в розыгрыше численного преимущества с участием Макмайкла и Протаса. Форвард принял скидку у левого борта, сместился вдоль синей линии к центру и бросил через трафик в правый от себя угол ворот Антона Форсберга.

Овечкин забил 23 гола при 14 передачах в 35 матчах этого регулярного чемпионата. Всего за карьеру в НХЛ — 876 голов, 711 передач и 1587 очков в 1461 игре. Россиянину остается 18 шагов до повторения снайперского рекорда Гретцки — 894 гола в 1487 матчах. Заодно Александр приблизился к 11-му месту списка бомбардиров лиги всех времен с Филом Эспозито — 1590 (717+873) очков в 1282 играх.

После матча Овечкин выделил факторы, которые определили исход матча «Вашингтона» с «Оттавой». «Кэпиталз» столкнулись с проблемами при реализации большинства, но сумели вернуться в игру.

«Хм, простота, броски. Знаете, даже при 2:4 мы все равно верили, что сможем отыграться. Мы набрали очко, что важно. Очевидно, овертайм и буллиты — это [лотерея], наверное, 50 на 50. Знаете, мы боремся, сражаемся. Это была хорошая игра», — сказал Овечкин.

Александр о трудностях в игре заметил: «Очевидно, у нас возникли проблемы с самого начала. Вы могли заметить, что даже когда у нас был шанс разыгрывать [большинство], то это происходило. Знаете, иногда такое случается. Это один из тех вечеров, который несколько расстраивает. Но вы могли также увидеть, что в третьем периоде мы все же переключились и провели два важных гола в большинстве».

Сайт НХЛ в традиционном обновлении прогноза о гонке Овечкина за рекордом Гретцки оставил возможное достижение в рамках этого регулярного чемпионата только в случае, если Александр продолжит забивать со средней результативностью выше 0,60 гола за игру. Заданный темп осенью и сразу после травмы позволял рассчитывать на обгон в одном из матчей апреля. Если форвард вернется к среднему показателю за всю карьеру, то тот самый момент перенесется на начало следующего сезона.

В феврале до паузы на турнир четырех наций «Вашингтон» проведет еще четыре матча.