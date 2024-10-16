«За 20 лет можно дойти до такого числа». Овечкин вошел в историю с 700 передачами

Капитан «Вашингтона» добрался до нового достижения.

20-й сезон Александра Овечкина и 50-й «Вашингтона» в НХЛ определенно получится особенным даже без ответа на вопрос в великой гонке российского форварда за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. В «Кэпиталз» думают не только о ней и рассчитывают попасть в плей-офф, а у легенды клуба еще немало других возможных достижений на пути к главному.

«Вашингтон» открыл регулярный чемпионат одним из последних, в ночь на 13 октября на своем льду провел яркую церемонию и уступил «Нью-Джерси» (2:4). Теперь «Кэпиталз» отметили юбилей первой домашней игры в лиге и на своей арене остановили стартовавший с трех побед «Вегас» (4:2).

Фото USA Today Sports

«Может, завтра буду вратарем»

Овечкин начал сезон с участия в одном из голов и хита лайнсмена при атаке соперника у чужой скамейки, но ни разу не бросил по воротам «Нью-Джерси». После тренировки накануне игры с «Вегасом» темой дня стал перевод снайпера с привычного левого фланга. Обсуждение было активным, история — довольно интересной.

Александр Михайлович меняет позицию: Овечкин вспомнил необычный опыт. Капитан отправился на правый край от Дилана Строума, а место россиянина слева занял поднятый из третьего звена белорус Алексей Протас. 39-летний Ови выходил справа на постоянной основе в двух североамериканских сезонах больше десяти лет назад. Адам Оутс на посту главного тренера «Вашингтона» считал, что все другие специалисты не полностью раскрывали потенциал суперфорварда с правым хватом. В укороченном из-за локаута сезоне-2012/13 и затем в сезоне-2013/14 Оутс перемещал Александра слева на другой край и ждал повышения продуктивности на «натуральном фланге». В обеих регулярках россиянин был лучшим снайпером лиги — 32 гола в 48 играх и «Харт Трофи» самому ценному хоккеисту в первом случае, 51 гол в 78 играх — во втором. Теперь к тому опыту обратился начавший второй сезон в «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

«Что ж, у меня был опыт игры там, но это было очень давно. Начинаешь ты слева или справа, это не имеет значения, потому что в игре ты переходишь из зоны атаки в зону обороны и остаешься справа. Так что в основном играешь там — слева или справа», — сказал Овечкин после тренировки.

Александр также пошутил: «Говоря честно, я не знаю, буду играть справа, слева или в центре. Может быть, завтра выйду играть в воротах. Мы никогда не знаем. Мы просто перестраиваемся. Но я считаю, у нас все еще есть варианты при поиске комбинаций. Это начало года, в команде новые лица, так что нам нужно найти правильные сочетания, нужную химию, вот что мы пытаемся сделать прямо сейчас».

Карбери не исключал перевод Овечкина слева направо еще в тренировочном лагере, когда впервые возникла эта тема. Тренер таким путем мог попытаться решить сразу две проблемы. Первая — помочь капитану атаковать из менее привычных для соперника зон и избежать прошлогодних затяжных проблем с созданием моментов и реализацией. Вторая — в поисках химии после летнего подписания новичков распределить по звеньям леворуких крайних форвардов. Так в звене Строума и Овечкина оказался Протас, который за четыре года в «Кэпиталз» выходил на всех трех позициях для нападающих.

«Думаю, это небольшое изменение. Я много видел Ови на обеих сторонах, так что слева или справа — это не так принципиально для меня. У нас много леворуких крайних форвардов, мы пытаемся поработать над тем, чтобы один из таких парней не играл не со своей стороны», — сказал Карбери.

Сам Протас заметил: «Считаю, я просто должен помочь им лучшим из возможных способов. Просто играть с полной отдачей, выигрывать дуэли, пытаться помочь везде и во всем. Просто выкладываться по максимуму, как только могу».

Фото USA Today Sports

700 передач

Матчи «Вашингтона» с «Вегасом» остаются особенными с учетом воспоминаний о финальной серии Кубка Стэнли-2018. Свой уникальный момент в этой игре ловил и Овечкин, и вратарь «Кэпиталз». И нет — в воротах ожидаемо появился не Александр, а Логан Томпсон. Бывший голкипер «Голден Найтс» дебютировал в новой команде и отразил 24 из 26 бросков, одержал первую победу после переезда в столицу США и вошел в число трех звезд встречи.

В этот вечер первый гол после возвращения в «Вашингтон» забил чемпион-2018 Якуб Врана, первый за столичный клуб — защитник Джейкоб Чикран. Хозяева начали второй период с реализации большинства с третьей попытки за четыре минуты и трех шайб друг за другом, но Эдин Хилл не уступил место в воротах гостей экс-голкиперу «Кэпс» Илье Самсонову. После этого «Вегас» перебросал соперника (26-22) и имел на одно большинство больше (четыре против трех, реализовано по одному), но заметно уступил по числу силовых приемов (9-24, половину из них «Столичные» провели в третьем периоде).

«Меньшинство, меньшинство, меньшинство. Просто отличный момент для них, если честно, особенно, когда у них выходит Ови в большинстве. Он всегда создает угрозу, они просто извлекают из этого выгоду», — сказал о начале второго периода форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев, который отметился одной передачей и остается одним из лучших бомбардиров старта сезона с семью (3+4) очками.

Овечкин отметился шестью бросками и шестью хитами, на самом деле появился справа в протоколе и размещался с этой стороны на вбрасываниях, но потом знакомо перемещался и атаковал из своего «офиса» в левом круге и исполнил важную роль в двух голах. Сначала Александр вместе со Строумом ассистировал Тому Уилсону в большинстве — капитан выиграл борьбу в закруглении левого борта, а центрфорвард сделал передачу из-за ворот. Затем Ови после заброса подобрал шайбу почти в том же месте площадки у борта, резко развернулся и выложил передачу в центр на Протаса.

Так Овечкин оформил 700 передач за карьеру в НХЛ. Пока Александр не возобновил погоню за рекордом Гретцки с отметки в 853 голов, он все равно вписывает свое имя в историю с другими важными достижениями. Ови стал 60-м хоккеистом лиги с таким числом передач и всего вторым из «Вашингтона» — ранее эту вершину прошел не играющий с прошлой осени его многолетний партнер Никлас Бэкстрем (762). Из действующих игроков в этой компании также Сидни Кросби (1007), Патрик Кейн (814), Евгений Малкин (804), Анже Копитар (795) и Клод Жиру (716).

Также Овечкин всего шестой хоккеист в истории НХЛ с 700 голами и 700 передачами (и только третий — с 800+700). В этом списке — Уэйн Гретцки (894+1963), Горди Хоу (801+1049), Яромир Ягр (766+1155), Марсель Дионн (731+1040), Фил Эспозито (717+873).

Достижение капитана «Вашингтона» болельщики после объявления на арене встретили овацией. Отдельно его поздравили в раздевалке. Карбери при перечислении всего хорошего за вечер выделил индивидуально Томпсона за спасения, Чикрана — за первый гол и начал с Овечкина.

«Семь сотен передач, шестой игрок в истории лиги [с 700+700]...» — на этих словах тренера в раздевалке появились вопросы, кто же столько пасует или на кого пасуют остальные. Карбери потом оценил игру Ови при знаковой передаче на победную шайбу Протаса: «Он довел этот розыгрыш до гола. Отличная работа ногами, откат назад, поиск пространства. Прекрасная игра в этом моменте».

Фото USA Today Sports

«Сработало хорошо, двигаемся дальше»

Овечкин после матча рассказал о своей 700-й передаче и по просьбе журналистов сравнил это достижение с выходом на отметку в 700 голов. Капитан оценил прогресс в игре команды и свой выход справа.

Александр о том самом пасе на Протаса сказал: «Сделал движение и попытался найти партнера по центру. Сработало очень хорошо. Принимаем это».

Снайпер забил 700-й гол в НХЛ в матче с «Нью-Джерси» 22 февраля 2020 года, теперь отреагировал на такое же число передач за карьеру в лиге: «Когда играешь 20 лет в хоккей, почти уверен, что доберешься до такого числа. Да, это очень большое число. Знаете, приятно быть в такой компании. Так что — да, двигаемся дальше».

Ови сравнил два матча на старте этого сезона: «Думаю, [сегодня] мы лучше чувствовали шайбу. Знаете, первая игра всегда вроде как нервная, ты слишком крепко держишь клюшку. Считаю, теперь сыграли намного лучше и как команда, и каждый индивидуально. Чувствовали шайбу и игру, бросали, провели несколько розыгрышей, вы могли видеть, как мы действовали в большинстве. Это совсем другое дело. Так что — да, нам нужно продолжать играть так же».

Форвард объяснил перевес «Вашингтона» по силовым приемам и свой значительный вклад: «Думаю, все проводили хиты и выкладывались всю игру. У них очень крупная и сильная команда, так что если позволить им бить себя, это не закончится ничем хорошим».

Капитан отдал должное вратарю Томпсону: «Да, классный матч. Он играл надежно, делал ключевые спасения, особенно во втором периоде, когда пара парней убегала в отрыв. Это было очень круто».

Нападающий назвал главное отличие в своей игре при появлении на правом краю: «Да, как думаю, это имеет значение только на вбрасывании, а потом ты просто разбираешься в нейтральной зоне, зоне обороны и особенно в зоне атаки, когда начинаешь перемещаться. Так что это не имеет для меня значения, вроде как все нормально. Первые пару смен были вроде как... знаете, мне всегда хотелось уйти на левую сторону. И да, мы посмотрим, как все пойдет».