Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:30

«За 20 лет не упустишь такой шанс». Овечкин забрал еще один рекорд НХЛ

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу пропускавших от одного игрока вратарей
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен
Форвард продолжает великую погоню.

Александр Овечкин забил гол в овертайме гостевого матча «Вашингтона» с «Оттавой» (1:0). Капитан «Кэпиталз» установил новый рекорд НХЛ по числу пропускавших от него вратарей, вплотную приблизился к достижению по количеству победных шайб и продвигается к главному достижению для снайперов лиги.

Январь Овечкина

Овечкин и его гонка за снайперским рекордом Уэйна Гретцки создают информационные поводы даже без голов и матчей российского форварда.

НХЛ перед Новым годом запустила специальный раздел сайта о погоне Овечкина и затем вывела на видное место счетчик с числом шайб до обгона Гретцки. Обратный отсчет начался с 25 шагов до выхода на вершину.

Ведущий автор ESPN Грег Вышински поговорил с единственным хоккеистом НХЛ, который играл в лиге сначала в одной команде с Гретцки, а потом с Овечкиным. Майкл Кнубл назвал себя хорошим вариантом для квиза и раскрыл некоторые детали последнего сезона Великого и старта Ови в Северной Америке. Заодно Вышински включил Александра в свой рейтинг первой половины регулярного чемпионата и наградил виртуальной премией «за величайшее достижение на льду».

Овечкин вернулся после самой серьезной травмы в карьере и продолжил забивать в сумасшедшем, невероятном темпе. Мощно проводил 2024-й и вошел в 2025-й. Даже когда 39-летний снайпер оставался без голов в трех матчах подряд, о нем много говорили — в том числе вратари соперников. Чешский новичок «Монреаля» Добеш в третьей игре в лиге отметился классным спасением при фирменном броске Александра. Форвард в попытке реализовать большинство сначала выбил конек тезке, канадскому защитнику Каррье, а затем проверил голкипера.

«О, это мечта, ставшая реальностью. Это спасение на его броске в касание, наверное, вырежу и сохраню где-то на своем телефоне. Он невероятный игрок, мне просто повезло разделить лед с ним сегодня вечером», — сказал Якуб (за такой восторг его вряд ли похвалят Доминик Гашек и другие настроенные против россиян ветераны чешского хоккея).

Владелец &laquo;Вашингтона&raquo; Тед Леонсис и&nbsp;капитан &laquo;Кэпиталз&raquo; Александр Овечкин. «Кто этот парень?» Леонсис рассказал о выборе Овечкина вместо Малкина и невероятной первой встрече

Овечкин прервал мини-засуху на следующий день в гостях у «Нэшвилла» и отметился голом в пустые ворота, 61-м в таком формате в лиге. Когда «Предаторз» сняли вратаря, публика на арене начала скандировать «Мы хотим Ови» (в дословном переводе) — призвала выпустить капитана «Кэпиталз». Александр появился на льду через смену, заблокировал чужой бросок на своей синей линии и провел 20-й гол в 20-м сезоне в НХЛ. Эту планку он непрерывно брал каждый год карьеры, в чем встал в один ряд с Горди Хоу (22 таких сезона). Зрители встретили шайбу одобрительным гулом, вроде как рады были не только болельщики в джерси «Столичных».

«Считаю, самая важная вещь в зоне атаки для нас сейчас — контроль шайбы. Важно находить возможность подержать шайбу, отыскивать открытое пространство и создавать шансы для себя и своих партнеров. Думаю, вот что сейчас самое важное для нас в плане атаки. Да-да, это задает тон», — сказал Овечкин перед выездом в Нэшвилл. На неизменный вопрос о своей форме после возвращения форвард добавил: «Чувствую себя хорошо. Конечно, когда не играл много, всегда тяжело возвращаться. Но, как уже говорил, с каждым днем чувствую себя лучше и лучше».

Овечкин снова покорил соцсети еще до выхода на лед в домашнем матче с «Анахаймом». «Вашингтон» проводил ежегодный «вечер собак» в рамках кампании с призывом забирать четвероногих из приютов. Будучи известным любителем собак, Ови ворвался в такой день с кадрами двух популярных в соцсетях корги: одна в черных очках выглядывала из рюкзака за спиной, вторая шла рядом в красном мини-джерси «Кэпс».

Даже без голов Овечкина в игре был важный момент: россиянин впервые с начала сезона сменил привычного центрфорварда, вместо Дилана Строума в его тройку переместился один из летних новичков, Пьер-Люк Дюбуа. После стартового матча до травмы капитан играл со Строумом и Алексеем Протасом, после другой крайний форвард в его звене несколько раз менялся — в стартовой расстановке выходили Коннор Макмайкл и Тейлор Рэддиш. Теперь главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери снова пересобрал две ведущие тройки в поисках лучшей поддержки для снайпера и повышения просевшей после осени результативности команды.

«Просто ищу перестановки в топ-6 и стараюсь найти искру. Мы не использовали это весь год, так что посмотрим, даст ли это баланс нашей ведущей шестерке», — сказал Карбери до матча с «Дакс». После него тренер ответил на вопрос об игре Ови: «Ах. Она надежная, окей. Думаю, нам нужно быть очень осторожными в суждениях о его возвращении после травмы. Считаю, это сложнее, чем люди могут понимать, просто потому, что вся лига и другие игроки сейчас в середине сезона. Пропустить месяц и затем пытаться вернуться в гонку в 39 лет — это намного проще сказать, чем сделать. Думаю, если вы посмотрите на цифры и всякие такие вещи, возможно, увидите, что он снова набирает скорость. Ох, это может занять некоторое время. Мы знаем это, я знаю. Возможно, он хочет поторопиться, как и мы. Но это займет время».

В день матча «Вашингтона» в Оттаве соцсети НХЛ и не только напомнили о дате: 19 лет назад Овечкин забил тот самый гол в гостевой игре с «Финиксом» в ворота команды тренера Гретцки. Тогда гонка только начиналась, но об этом мало кто догадывался. Теперь она все ближе к развязке, за чем следят многие.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Новые рекорды Овечкина

«Вашингтон» и «Оттава» не забили ни одного гола в основное время, все решила шайба в быстром отрыве в овертайме. Или в «Ови-тайме», как обыграл момент сайт НХЛ. Расмус Сандин начал выпад «два в одного» с отбора у ворот Логана Томпсона и ускорился через всю площадку, защитник на пару с Овечкиным вошел в чужую зону и сделал передачу к левому кругу, капитан подобрал шайбу и пробил Леэви Мериляйнена. И снова вошел в историю.

Овечкин забил 179 вратарям НХЛ, превзошел рекорд Яромира Ягра (178).

Овечкин забил 134-й победный гол в НХЛ, вплотную приблизился к рекорду Ягра (135).

Овечкин забил 13-й гол в овертайме в гостевых матчах НХЛ, прошел рекорды Ягра и Джона Тавареса.

И главное. Овечкин забил 21-й гол в 29 матчах сезона и теперь в 21 шаге от нового рекорда НХЛ для снайперов всех времен: у Александра — 874 шайбы в 1455 играх, у Гретцки — 894 в 1487.

«Только похвала и различные детали этого рекорда займут эссе на десяток страниц. Вы просто продолжаете ставить галочки в квадратиках о его запоминающейся карьере. Забивал разным парням, на различных аренах, против каждой команды. То, что он делает, — поразительно», — сказал Карбери.

Перед этим тренер выдал новое шоу в победной раздевалке и поблагодарил всю команду. Специалист отдельно выделил Томпсона, Сандина и Овечкина, а также защитника Джейкоба Чикрана. Голкипер отдал командный приз лучшему игроку матча в виде позолоченной цепи капитану. НХЛ признала снайпера первой звездой вечера.

«Это была веселая игра в стиле плей-офф. Мы знали, что с ними будет тяжело. В этом составе много мастеровитых игроков, тренер сильно толкает их вперед. Мы просто выживали некоторое время. Мы не играли в наш хоккей до третьего периода. Отдаю должное ребятам, мы справились с этим, как делаем весь год. И Ови снова попал в цель», — сказал Томпсон, который отразил 25 бросков и оформил второй подряд матч на ноль.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) принимает поздравления после гола. 20 голов до Гретцки! Овечкин украсил унылый матч с «Оттавой» шайбой в овертайме и приблизился к рекорду

В соцсетях «Вашингтона» после игры было настоящее веселье с тем же обыгрышем: «Овертайм? Хах, Ови-тайм!» На страницах «Кэпиталз» появился кадр Гретцки с тем самым моментом, когда Великий со скамейки «Финикса» смотрел на табло повтор того самого гола Ови. Фото не очень дружелюбно улыбающегося Александра встроили в коллаж под вратарскую маску с числом 179 и фамилиями пропускавших от него голкиперов. Тем временем капитан в победной раздевалке оценил сам факт рекорда.

«Это довольно круто. Когда играешь 20 лет, если есть такие шансы, знаете ли, ты ими воспользуешься», — сказал Овечкин журналистам.

Форвард также описал гол: «Я вроде как знал, что должен бросить как можно быстрее. Чувствовал, он может подумать, что я могу сделать обратный пас на Санди. Да, это был хороший [бросок], он зашел. Забираю это».

Овечкин отдал должное голкиперу и всей команде. После непростого начала «Вашингтон» переключил игру в третьем периоде.

«Думаю, все начинается с большинства. Считаю, так мы задали тон, каждый покатил, вы могли видеть это. Определенно, Эл Ти был сегодня невероятен. И первые два периода, да и третий, и овертайм, у него выдающаяся игра. Думаю, мы просто продолжали катить. Вы могли видеть, как много шансов у нас было в третьем периоде. И в овертайме — знаете ли, у Тома [Уилсона] тоже был момент в отрыве. Да, это вроде как снежный ком. Катился, приближался — в конце концов мы забили», — сказал Александр.

Капитан добавил: «Считаю, у нас просто такой хороший коллектив, знаете ли. Не так важно, мы ведем или уступаем, просто держимся вместе, стараемся играть умно, играть хорошо, набирать очки».

Лидер Восточной конференции и всей лиги возвращается домой с новой победой. В ночь на воскресенье команда Овечкина примет старых друзей из «Питтсбурга».

3
Александр Овечкин
Логан Томпсон
Яромир Ягр
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
Спенсер Карбери
Уэйн Гретцки
Читайте также
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
СМИ сообщили о крахе подготовленной во Франции бригады ВСУ «Анна Киевская»
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Пассажирским самолетам пришлось менять маршруты из-за падения обломков Starship
Захарова сравнила отказ США от покупки пожарных самолетов из РФ с детским поведением
Популярное видео
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин забросил 134-ю победную шайбу и сократил отставание от рекорда Ягра до одного гола
Видео 874-го гола Александра Овечкина в НХЛ
20 голов до Гретцки! Овечкин украсил унылый матч с «Оттавой» шайбой в овертайме и приблизился к рекорду
Овечкин забил 179-му вратарю в НХЛ и вышел на единоличное первое место в истории
Гол Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Оттавой»
Овечкин — автор «величайшего достижения на льду». Россиянина отметили в США победой в крутой номинации
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя