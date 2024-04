Биография Александра Овечкина: карьера и жизнь обладателя Кубка Стэнли и преследователя рекорда Гретцки

История российского хоккеиста.

Александр Михайлович Овечкин

Прозвище: Александр Великий, Великая Восьмерка, Ови

Дата рождения: 17 сентября 1985 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 190 см

Вид спорта: хоккей

Игровое амплуа: левый крайний нападающий

Детские годы и юность Александра Овечкина

Будущий хоккеист родился в Москве в спортивной семье. Его мама Татьяна — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу (Монреаль-1976 и Москва-1980), победительница чемпионата мира и многократная чемпионка Европы, впоследствии тренер родного «Динамо». Отец Михаил был близок к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, выступал за дубль «Динамо», но закончил карьеру из-за травмы.

Александр стал третьим и самым младшим ребенком в семье. Брат Михаил не захотел серьезно заниматься спортом. Несмотря на все усилия родителей, средний сын отказался посещать спортивные секции. Известно, что Михаил вместе с Александром переехал в Вашингтон и работал менеджером-аналитиком в женской баскетбольной команде «Вашингтон Мистикс».

Александр Овечкин в детстве. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У Александра и Михаила также был старший брат Сергей, который вместе с отцом серьезно помог Овечкину-младшему в начале его спортивного пути. Сергей ушел из жизни в молодом возрасте: ему было всего 25 лет, когда он попал в смертельную автокатастрофу. Для юного Саши, которому тогда было 10, трагедия стала большим ударом.

«Это было трудно, я плакал... Сидел на лавке и рыдал. Но подошел мой тренер и сказал: «Окей, иди играть. Твоя смена». Я играл, а слезы бежали по лицу. Очень трудный момент для всей семьи, для мамы и папы. Но мне было 10 лет. И в этом возрасте ты не всегда осознаешь в полной мере, что происходит. Я всегда гордился своим братом. И надеюсь, он тоже гордится, глядя на меня с небес.

Конечно, мы не знаем, как могла повернуться жизнь. Будь он в живых, может, я не стал бы хоккеистом. Это ведь судьба. Мы не можем заглянуть в будущее и изменить прошлое. Брат всегда мотивировал меня на то, чтобы заниматься спортом. Наставлял на путь истинный. И та трагедия изменила меня. Понял, что у родителей остались только я и брат Миша. Мы должны больше о них заботиться. И неважно, чем ты будешь заниматься — хоккеем или чем-то еще. Ты должен быть успешным, чтобы обеспечить семью», — рассказал Александр в интервью американскому журналисту Грэхэму Бенсингеру.

В 2010 году на левой стороне торса хоккеист набил татуировку в честь брата на английском языке: «Sergey, you are always in my heart» («Сергей, ты всегда в моем сердце»). Своего первенца, который родился в 2018 году, игрок назвал в честь брата.

Юный Овечкин решил пойти по стопам родителей и связать свою жизнь со спортом. Он заинтересовался хоккеем и в восемь лет начал посещать хоккейную секцию. Сопровождать младшего сына на тренировки папа или мама могли не всегда, в этом им помогал старший сын. Именно поэтому Александр считает, что Сергей сыграл большую роль в его становлении.

«Саня увидел хоккей — и все. «Динамо» играло, с кем — не помню. Младший сын играл около телевизора. Я переключал программы, увидел хоккей, решил узнать счет. Выяснил, собирался вновь куда-то щелкнуть, и тут Сашка вдруг показывает: нет-нет, оставь! С этого все и началось», — вспоминал Михаил Овечкин в интервью «СЭ».

В 10 лет Овечкин стал воспитанником детской спортивной школы столичного «Динамо». Еще в детские годы начинающему форварду удалось добиться значительных успехов, в частности превзойти Павла Буре по количеству голов в чемпионате Москвы — 59 против 56. Когда Александру исполнилось 16 лет, он перешел во взрослую команду «Динамо».

Александр Овечкин в юности. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Карьера Александра Овечкина в России

На родине Овечкин выступал только за московское «Динамо». В основной команде форвард дебютировал 4 ноября 2001 года в матче с «Крыльями Советов» (2:1). В сезоне-2001/02 Александр сыграл 21 матч в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, провел три игры без результативных действий в плей-офф.

В сезоне-2002/03 на счету Овечкина 40 матчей, восемь шайб и семь голевых передач в регулярном чемпионате, в плей-офф он принял участие в пяти играх. В сезоне-2003/04 Александр сыграл 53 матча с 13 голами и 11 передачами в регулярке и три матча плей-офф.

В сезоне-2004/05 Овечкин в 37 матчах регулярки забросил 13 шайб и сделал 13 результативных передач. В плей-офф в его активе — 10 матчей, две шайбы и четыре передачи. «Динамо» с Александром в составе стало чемпионом России.

Во время локаута в НХЛ в первой половине сезона-2012/13 Овечкин снова выступал за «Динамо» и дебютировал в КХЛ. До возвращения в США форвард провел 31 матч, забил 19 голов и сделал 21 передачу. И хотя нападающий потом пропустил вторую часть чемпионского сезона бело-голубых и плей-офф, он является обладателем Кубка Гагарина.

Дело Овечкина

После чемпионского сезона контракт Овечкина с «Динамо» подошел к концу. Московский клуб хотел продлить соглашение с перспективным воспитанником, чтобы получить за него компенсацию после перехода в НХЛ — в 2004 году Александр был выбран «Вашингтоном» на драфте под первым номером. Вторым тогда был выбран Евгений Малкин («Металлург» Магнитогорск, «Питтсбург»). Так впервые в истории драфтов НХЛ первыми двумя номерами стали российские хоккеисты. При этом сезон-2004/05 в североамериканской лиге был полностью отменен из-за локаута (руководители НХЛ и профсоюза игроков долго не могли договориться о новом коллективном соглашении).

В 2005 году «Авангард» сделал свободному агенту Овечкину более выгодное предложение, и тот его принял. Чтобы оставить за собой права на Александра, «Динамо» оставалось лишь повторить условия контракта омичей, что москвичи и сделали, без реальной возможности гарантировать исполнение договора.

Разбирательство между двумя российскими клубами зашло в тупик. При этом «Авангард» был согласен отпустить молодого нападающего в НХЛ без компенсации, а «Динамо» требовало с «Вашингтона» 2 миллиона долларов. СМИ назвали данный инцидент «делом Овечкина».

Точку в разбирательстве должен был поставить арбитражный суд 2 августа 2005 года. 20 июля Александр заявил, что будет играть за «Вашингтон» и вскоре подпишет контракт с клубом НХЛ.

По решению суда все права на форварда остались за «Динамо», а сам форвард собрался в Северную Америку.

«Авангард» в итоге отказался от прав на игрока, «Динамо» еще неоднократно высказывало претензии к «Вашингтону». Однако доводы московского клуба суд Вашингтона признал несостоятельными. Так «дело Овечкина» было завершено.

Александр Овечкин в «Вашингтоне». Фото Getty Images

Карьера Александра Овечкина в НХЛ

Овечкин дебютировал в «Вашингтоне» в постлокаутном сезоне. 20-летний новичок появился на льду в первом матче регулярного чемпионата, домашней игре против «Коламбуса» 5 октября 2005 года. Александр в первой смене провел мощный силовой прием против Радослава Сухы и разбил стекло, затем забил два гола, а матч закончился в пользу «Кэпиталз» со счетом 3:2.

«Очень хотел о себе как-то заявить с самого начала, — сказал Овечкин. — В России ведь есть люди, которые считают, что я — мягкая игрушка. Мне нужно было доказать им, что я действительно чего-то стою. А силовые приемы в НХЛ — это не то что в России. Если в суперлиге соперник может упасть и корчиться от боли, а на тебя будут кричать со всех сторон, то здесь за хороший прием поздравляют. Когда упало стекло, подумал: «Круто!» А когда гол забил, подумал: «Еще круче!»

Празднование первого гола дебютантом вышло очень эмоциональным, форвард посвятил его погибшему старшему брату Сергею. После второй шайбы нападающий снова посмотрел наверх, на этот раз в поисках родителей — Михаил и Татьяна следили за игрой из ложи владельца «Кэпиталз» Теда Леонсиса.

«Первый гол — да, брату. А второй посвятил родителям. Я после каждого гола искал их глазами на трибунах. Отца легко заметил, — сказал Овечкин. — Шайбу, конечно же, сохранил. Мне ее оформят как полагается. И клюшку тоже. Тут это святое дело».

Овечкин провел яркий сезон, в начале 2006 года он сначала оформил первый хет-трик в НХЛ и затем забил один из самых памятных голов в карьере. Александр во время выездной серии трижды забил «Анахайму» 13 января, а через три дня оформил дубль против «Финикса». «Койотис» тренировал легендарный канадский хоккеист, рекордсмен НХЛ Уэйн Гретцки. Второй гол россиянина в ворота клуба Великого стал шедевром: форвард после прорыва и падения в борьбе с соперником сумел отправить шайбу в ворота с острого угла заведенной за голову клюшкой в одной руке. Этот момент получил простое название «Гол».

Овечкин был признан лучшим новичком сезона НХЛ, в котором он дебютировал в лиге в один день с первым номером драфта-2005 канадским центрфорвардом Сидни Кросби. Александр провел в регулярном чемпионате 81 матч, забил 52 гола и сделал 54 передачи, набрал 106 очков. Столичная команда при этом осталась одним из аутсайдеров и не попала в плей-офф.

В сезоне-2006/07 Овечкин провел 82 матча регулярного чемпионата с 46 голами и 46 передачами, набрал 92 очка. Его клуб снова пропустил розыгрыш Кубка Стэнли.

В сезоне-2007/08 Александр в 82 матчах забил 65 голов, сделал 47 передач и набрал 112 очков, установил личные рекорды по числу заброшенных шайб и баллов за результативность в регулярном чемпионате. Форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги, собрал четыре индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи» и «Ришар Трофи», а также «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» (самому ценному и выдающемуся игроку лиги по версии журналистов и самих хоккеистов). Россиянин дебютировал в плей-офф НХЛ, в 7 играх отметился 4 голами и 5 передачами, набрал 9 очков.

В сезоне-2008/09 Овечкин в 79 матчах забил 56 голов, сделал 54 передачи и набрал 110 очков. Он снова забрал «Ришар Трофи», «Харт Трофи» и «Пирсон Эворд». В плей-офф у россиянина — 14 матчей, 11 голов и 10 передач, 21 очко.

В сезоне-2009/10 Александр в 72 матчах забил 50 голов, сделал 59 передач и набрал 109 очков при показателе полезности «+45» и 89 штрафных минутах (все цифры, кроме числа игр и заброшенных шайб, стали личными рекордами в регулярном чемпионате). 5 января 2010 года форвард после обмена Криса Кларка в «Коламбус» стал капитаном столичной команды, которая в этой регулярке стала лучшим клубом лиги и выиграла Президентский кубок. В плей-офф у россиянина — 7 матчей, 5 голов и 5 передач, 10 очков.

В сезоне-2010/11 Овечкин впервые столкнулся со снайперским кризисом, в 79 матчах забил 32 гола, сделал 53 передачи и набрал 85 очков. В плей-офф — 9 матчей, 5 голов и 5 передач, 10 очков.

В сезоне-2011/12 Александр продолжил испытывать проблемы с результативностью, в 78 матчах забил 38 голов, сделал 27 передач и набрал 65 очков. В плей-офф — 14 матчей, 5 голов и 4 передачи, 9 очков.

В укороченном из-за локаута сезоне-2012/13 Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 48 матчей, забил 32 гола и сделал 24 передачи, набрал 56 очков. В плей-офф — 7 матчей, 1 гол и 1 передача, 2 очка.

В сезоне-2013/14 Александр в 78 матчах забил 51 гол, сделал 28 передач и набрал 79 очков. При этом «Вашингтон» впервые с 2007 года пропустил розыгрыш Кубка Стэнли.

В сезоне-2014/15 Овечкин в 81 матче забил 53 голов, сделал 28 передач и набрал 81 очко. В плей-офф — 14 матчей, 5 голов и 4 передачи, 9 очков.

В сезоне-2015/16 Александр в 79 матчах забил 50 голов, сделал 21 передачу и набрал 71 очко. «Вашингтон» стал лучшей командой регулярки и получил Президентский кубок. В плей-офф у россиянина — 12 матчей, 5 голов и 7 передач, 12 очков.

В сезоне-2016/17 Овечкин снова пережил снайперский кризис: в 82 матчах забил 33 гола, сделал 36 передач и набрал 69 очков. 11 января 2017 года форвард оформил дубль в игре с «Питтсбургом» и прошел отметку в 1000 очков в НХЛ (84-й хоккеист в истории лиги и четвертый россиянин после Сергея Федорова, Александра Могильного и Алексея Ковалева). Ови также был включен НХЛ в число 100 величайших игроков всех времен к вековому юбилею лиги. «Вашингтон» снова стал лучшей командой регулярки и получил Президентский кубок. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» — 13 матчей, 5 голов и 3 передачи, 8 очков.

В сезоне-2017/18 Александр в 82 матчах забил 49 голов, сделал 38 передач и набрал 87 очков. «Вашингтон» во второй раз в клубной истории и впервые в карьере своей главной звезды стал победителем Восточной конференции и сыграл в финале Кубка Стэнли. «Кэпиталз» впервые стали чемпионами, а капитан команды был признан самым ценным хоккеистом плей-офф. Ови в 24 матчах забил 15 голов, сделал 12 передач и набрал 27 очков.

В сезоне-2018/19 Овечкин в 81 матче забил 51 гол, сделал 38 передач и набрал 89 очков. 5 февраля 2019 года форвард превзошел достижение Сергея Федорова на отметке в 1179 очков и стал самым результативным хоккеистом из России в истории НХЛ. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» — 7 матчей, 4 гола и 5 передач, 9 очков.

В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса регулярном чемпионате-2019/20 Александр в 68 матчах забил 48 голов, сделал 19 передач и набрал 67 очков. Перед вынужденной паузой 22 февраля 2020 года форвард отметился заброшенной шайбой в игре с «Нью-Джерси» и забил 700-й гол за карьеру в НХЛ. Он в девятый раз стал лучшим снайпером регулярки, разделив приз «Морис Ришар Трофи» с Давидом Пастрняком. После рестарта сезона в плей-офф у россиянина — 8 матчей, 4 гола и 1 передача, 5 очков.

В укороченном из-за пандемии регулярном чемпионате-2020/21 Овечкин в 45 матчах забил 24 гола, сделал 18 передач и набрал 42 очка. В плей-офф — 5 матчей, 2 гола и 2 передачи, 4 очка.

В полноценном сезоне-2021/22 Александр провел 77 матчей, забил 50 голов и сделал 40 передач, набрал 90 очков. 8 марта 2022 года форвард сделал дубль в игре с «Калгари» и сравнялся с Яромиром Ягром на отметке в 766 голов в статусе третьего снайпера НХЛ в истории и лучшего — из-за пределов Северной Америки. 15 марта Ови забил против «Айлендерс» и превзошел достижение чеха. 20 апреля нападающий после гола в матче с «Вегасом» повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по числу регулярок не менее чем с 50 шайбами (по 9 сезонов). В плей-офф у россиянина — 6 матчей, 1 гол и 5 передач, 6 очков.

В сезоне-2022/23 Овечкин в 73 матчах забил 42 гола, сделал 33 передачи и набрал 75 очков. 5 ноября 2022 года форвард забил «Аризоне» и превзошел рекорд Горди Хоу по числу голов за один клуб на отметке в 787 шайб — у Мистера Хоккей было 786 в 1687 играх за «Детройт» с 1946 по 1971 год. Россиянин повторил это достижение 3 ноября, когда отличился в выездной встрече с «Ред Уингз». 30 ноября капитан «Кэпиталз» забил в гостях «Ванкуверу» и превзошел рекорд Гретцки по числу голов на выезде — 403 против 402. 13 декабря нападающий оформил хет-трик в гостях у «Чикаго» и третьим в истории лиги вышел на отметку в 800 голов. Через три дня он сделал дубль против «Виннипега» и превзошел снайперское достижение Хоу — 802 шайбы против 801, впереди остался только ориентир Гретцки — 894. 10 февраля Ови после гола «Бостону» обогнал Великого по числу шайб в пустые ворота — 57. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в розыгрыш Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате-2023/24 Александр после малорезультативной первой половины сезона вернулся к привычному графику: в 79 матчах забил 31 гол, сделал 34 передачи и набрал 65 очков. 9 апреля форвард забил в гостях «Детройту» и превзошел рекорд Майка Гартнера по числу регулярок не менее чем с 30 шайбами — 18 за 19 лет карьеры. «Кэпиталз» стали одной из сенсаций лиги и попали в плей-офф.

Офис Ови и потеря зуба

Овечкин сочетает в своей игре мощь и мастерство, силовые приемы и голы. Левый крайний нападающий считается одним из, если не самым выдающимся снайпером в истории хоккея. Его визитная карточка — фирменный бросок в касание из левого круга для вбрасывания, «офиса Ови». В молодые годы форвард совершал большое число проходов, с возрастом стал атаковать не только с дистанции, но и в борьбе перед воротами.

Александр очень редко пропускал матчи из-за повреждений, в первые годы карьеры даже чаще оставаясь вне игры из-за дисквалификаций или иных причин. Он стал автором фразы «Русская машина никогда не ломается», которая подарила Великой Восьмерке еще одно прозвище.

Еще одной фишкой Овечкина стала щербатая улыбка после потери одного из зубов в начале карьеры в НХЛ. Повреждение челюсти форвард получил в первой игре сезона-2007/08 — 5 октября 2007-го против «Аталанты» (франшиза позже переехала в Виннипег). В этом матче форвард достаточно активно проводил силовые приемы против соперников, те стали отвечать — не сдержался даже Илья Ковальчук. В одном из моментов защитник «Трэшерз» Стив Маккарти ударил черенком клюшки по лицу Ови и разбил его до крови. Россиянин доиграл с ватным тампоном под губой, после ему наложили 14 швов и удалили верхний резец. Александр собирается заняться восстановлением только после завершения карьеры.

«На самом деле потерять зуб в результате попадания клюшкой или в драке — это нормальное явление. У меня стоит штифт, и после завершения карьеры я обязательно сделаю себе нормальную, хорошую улыбку. У меня все зубы, особенно внизу, все кривые и надтреснутые. Смысла сейчас делать голливудскую улыбку нет, потому что сделаешь, а потом все будет как и было. Когда ты выходишь на лед, ты не думаешь о том, что в тебя шайба летит. Трус не играет в хоккей», — сказал Овечкин в интервью для проекта рэпера Басты на YouTube-канале Gazgolder.

Победа Овечкина в Кубке Стэнли

В 2018 году произошло одно из самых значимых событий в карьере Александра: он стал обладателем Кубка Стэнли. «Вашингтон» преодолел многолетнее проклятие первых раундов плей-офф. Столичная команда выбила «Коламбус» (4-2 в серии) и вечных соперников из «Питтсбурга» (4-2), в финале Восточной конференции победила «Тампу-Бэй» (4-3).

В решающей серии «Кэпиталз» обыграли новичка лиги «Вегас» (4-1). Решающий матч прошел в Лас-Вегасе 8 июня 2018 года и закончился со счетом 4:3 в пользу гостей. Главный трофей клубного хоккея вместе с Овечкиным впервые подняли еще два российских хоккеиста — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

«В последние минуты игры просто молился Богу. Это незабываемо, и я запомню данный момент на всю жизнь. Мы это сделали. Бегом за пивом, и начните уже праздновать. «Вашингтон» — чемпион, детка!» — сказал Овечкин после игры.

Выступающий в НХЛ с 1974 года «Вашингтон» впервые стал чемпионом, а Овечкин — первым в истории российским капитаном клуба лиги, которому удалось завоевать Кубок Стэнли.

Александр был признан самым ценным игроком плей-офф. Нападающий получил 13 из 18 возможных первых мест в голосовании выборщиков приза «Конн Смайт Трофи», остальные голоса заслужил его одноклубник Евгений Кузнецов. Центрфорвард был лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли, а капитан — снайпером с 15 голами в 24 матчах (из них 5 в ворота «Коламбуса», 3 — «Питтсбурга», 4 — «Тампы», 3 — «Вегаса»).

Празднование Овечкиным победы «Вашингтона» получилось не менее запоминающимся, чем чемпионский поход столичного клуба. Позже Александр привез кубок в Москву.

«Спорт-Экспресс» назвал Овечкина лучшим спортсменом России 2018 года в традиционном голосовании 100 журналистов.

Александр Овечкин в сборной России. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Александр Овечкин в сборной России

В 2002 году Овечкин выступил в составе сборной России на юниорском чемпионате мира. Александр стал лучшим бомбардиром турнира (18 очков), а россияне заняли второе место после поражения от США в финале. Через год форвард со сборной выиграл бронзу ЮЧМ.

В январе 2003 года Овечкин в составе молодежной сборной России выиграл золото на молодежном чемпионате мира. В финале россияне победили Канаду (3:2). Александр в стартовой игре на МЧМ против США оформил хет-трик и всего на турнире забросил шесть шайб. На двух следующих молодежных чемпионатах мира форвард со сборной стал пятым и вторым (после поражения от Канады в финале-2005).

В 2004 году Овечкин дебютировал в главной команде страны — в составе России выступил на чемпионате мира и Кубке мира (организованном НХЛ турнире для лучших из лучших). Россияне с юной звездой стали только десятыми на ЧМ-2004 (у форварда — гол и передача в 6 матчах) и шестыми на КМ-2004 (у нападающего — гол в 2 играх).

В 2005 году Овечкин вместе со сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира. У форварда — 5 голов, 3 передачи в 8 матчах. Через два года Александр с национальной командой снова занял третье место на домашнем ЧМ-2007 (у него — гол и 2 передачи в 8 играх на турнире в Москве).

Овечкин впервые выступил на Олимпийских играх в 2006 году в Турине. Сборная России победила Канаду в четвертьфинале (2:0), а Александр открыл счет в матче. Но затем россияне всухую уступили Финляндии (0:4) и Чехии (0:3) и заняли 4-е место. Форвард на Играх-2006 забросил 5 шайб и стал единственным игроком из России, включенным в состав символической сборной олимпийского турнира.

Овечкин еще дважды выступал на Олимпиаде: в Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Оба турнира закончились разочарованием: команда вылетела в четвертьфиналах после болезненных поражений от Канады (3:7) и Финляндии (1:3) соответственно. На домашних Играх форвард выступал в одной тройке с другим талантом поколения, Малкиным. Оба нападающих не смогли показать своих лучших качеств.

В 2008 году Овечкин впервые стал чемпионом мира. На турнире в канадском Квебеке россияне победили в ярком финале хозяев льда после дубля Ильи Ковальчука (5:4 ОТ). Александр в 9 матчах забил 6 голов и сделал 6 передач, в том числе ассистировал Ковальчук при золотой шайбе в овертайме. Ови вместе с вратарем Евгением Набоковым был включен в символическую сборную ЧМ-2008.

Овечкин стал двукратным чемпионом мира в 2012-м, а еще через два года впервые выиграл золото ЧМ в качестве капитана сборной России. На турнире в Минске после провальной домашней Олимпиады в Сочи в активе форварда — 4 гола и 7 передач в 9 матчах.

Всего за карьеру Овечкин принял участие в двух юниорских чемпионатах мира, трех молодежных чемпионатах, 13 чемпионатах мира и выступил на трех Олимпийских играх. В юниорских турнирах сборной он забросил 14 шайб, в молодежных — 18, во взрослых — 106. До завершения карьеры Александр мечтает успеть завоевать золото на Олимпийских играх.

«Очень хочется выиграть Олимпийские игры, это до сих пор моя мечта. Очень был рад за нашу команду, когда выиграли Олимпиаду. Буду надеяться, что все еще нужен сборной», — заявил Овечкин в интервью бывшей баскетболистке сборной России Светлане Абросимовой.

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Достижения Александра Овечкина

Командные (главные титулы на 2024 год)

Чемпион России («Динамо» — 2005)

Кубок Гагарина («Динамо» — 2013)

Кубок Стэнли («Вашингтон» — 2018)

Приз принца Уэльского — победителю плей-офф Восточной конференции НХЛ («Вашингтон» — 2018)

Президентский кубок — лучшей команде регулярного чемпионата НХЛ («Вашингтон» — 2010, 2016, 2017)

Чемпион мира (сборная России — 2008, 2012, 2014)

Личные (главные призы на 2024 год)

«Морис Ришар Трофи» — лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020)

«Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ (2008)

«Колдер Трофи» — лучшему новичку сезона НХЛ (2006)

«Харт Трофи» — лучшему хоккеисту сезона НХЛ (2008, 2009, 2013)

«Тед Линдсей Эворд» (до 2010 года — «Лестер Пирсон Эворд») — самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ (2008, 2009, 2010)

«Конн Смайт Трофи» — самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ (2018)

заслуженный мастер спорта России (2009)

в списке 100 величайших игроков в истории НХЛ (2017)

ESPY Award — лучший спортсмен года по версии ESPN (2018)

приз имени Уэйна Гретцки — за большой вклад в развитие и популяризацию хоккея в США (2019)

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки. Фото Соцсети

Рекорды и гонка Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

За свою карьеру Овечкин выиграл немало личных призов и установил различные достижения в истории «Вашингтона» для всех снайперов и россиян в НХЛ.

Александр в североамериканской лиге получал призы «Колдер Трофи» (лучшему новичку сезона), рекордные девять раз — «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного чемпионата), «Арт Росс» (лучшему бомбардиру), по три раза — «Харт Трофи» (лучшему игроку сезона) и «Тед Линдсей Эворд» (самому выдающемуся игроку сезона по версии самих хоккеистов), «Конн Смарт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф) в победном Кубке Стэнли-2018. Россиянин неоднократно признавался лучшим игроком месяца и недели в регулярном чемпионате.

Овечкин лидирует по числу матчей, голов и набранных очков среди соотечественников в североамериканской лиге и всех хоккеистов «Кэпиталз». Ему принадлежат достижения в регулярном чемпионате по числу голов в большинстве, пустые ворота и овертайме, по первым шайбам в играх, сравнивающих счет и выводивших команду вперед. Россиянин в том числе атакует достижения по победным голам и числу пропускавших от него вратарей лиги.

Среди многочисленных достижений Овечкина особое место занимает гонка за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ. Легендарный центрфорвард считается лучшим хоккеистом всех времен, славился дирижерскими качествами и в первую очередь был выдающимся плеймейкером и бомбардиром. Великий обладает множеством достижений, его снайперский результат в НХЛ — 894 гола в 1487 матчах (1963 передачи и 2857 очков) — теперь атакует Великая Восьмерка. Сам канадец считает, что у Александра есть все шансы обойти его.

«На мой взгляд, у Овечкина есть по-настоящему реальный шанс догнать меня. Нужны две вещи: оставаться здоровым и быть прирожденным голеадором. Он полностью отдается игре и выступает в хорошей команде», — заявил Гретцки в интервью официальному сайту НХЛ в 2020 году.

Овечкин на пути в десятку лучших снайперов лиги в конце октября 2019 года опередил Люка Робитайла (668 голов) и в начале 2020-го — Теему Селянне (684). Затем россиянин вытеснил Марио Лемье (690) на 11-е место. В топ-10 Александр следом прошел Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).

В первой половине 2021 года Ови побил рекорды Майка Гартнера (708) и Фила Эспозито (717). В первой игре сезона-2021/22 капитан «Вашингтона» добрался до Марселя Дионна (731), а в середине ноября 2021-го — до Бретта Халла (741).

В начале марта 2022 года россиянин догнал и обошел Яромира Ягра (766) в топ-3, а на второй строчке в конце декабря 2023 года — Горди Хоу (801).

«Я думаю, мы прошли точку «если», когда надо спрашивать, сделает ли он это. Год назад мы сказали, что вопрос уже в том, когда он сделает это. Так что это здорово для хоккея. Это позитивный момент. И думаю, что это не могло случиться с человеком лучше. Он просто великолепен в нашем спорте», — сказал Гретцки после выхода Овечкина на второе место в конце 2023 года.

Великий подтвердил намерение посещать матчи Александра при приближении к его снайперскому рекорду, как в свое время при его достижениях делал Горди Хоу: «Это зависит от лиги, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать. Очевидно, Горди был для меня большим источником вдохновения. И он был на играх, когда я бил рекорды. Так что, да, я сейчас не собираюсь быть на каждой игре, пока он не забьет 895-й гол, но когда придет нужное время и как только он приблизится к рекорду, определенно, с удовольствием окажусь там».

После 19 сезонов в НХЛ у Овечкина — 853 гола (а также 697 передач и 1550 очков) в 1426 матчах.

Фото USA Today Sports

Контракты и зарплата Александра Овечкина

Первый контракт с «Вашингтоном» Овечкин подписал в августе 2005 года. Классическое соглашение новичка было рассчитано на три года. По данному соглашению Александр с учетом бонусов мог заработать за сезон 3,85 миллиона долларов.

В январе 2008 года Овечкин подписал прорывное соглашение — 13-летний контракт на 124 миллиона долларов. Он стал первым хоккеистом, заключившим договор более чем на 100 миллионов долларов. При этом Александр вел переговоры без агента, помощь в контактах с офисом «Кэпиталз» ему оказывали родители.

В июле 2021 года Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» — на 5 лет и общую сумму 47,5 миллиона долларов. Соглашение должно позволить Александру завершить гонку за снайперским рекордом НХЛ. При этом доподлинно не известно, завершит ли россиянин карьеру после окончания договора. Последнюю игру Ови планирует провести за «Динамо», о чем говорил несколько раз.

Овечкин в разные годы становился лицом различных брендов, рекламировал или до сих пор рекламирует в том числе сеть пиццерий, производителей спортивной экипировки и средств для бритья, банковские услуги и многое другое.

В марте 2024 года Овечкин впервые в карьере возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ по версии Forbes. Суммарный доход капитана «Вашингтона», по оценке экспертного американского издания, составил 17,5 миллиона долларов до уплаты налогов и агентских гонораров. Из них 12,5 миллиона — зарплата в клубе, а еще 5 миллионов — спонсорские контракты, лицензирование и другие бизнес-проекты.

Александр и Настасия Овечкины с сыном. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семья и личная жизнь Александра Овечкина

К личной жизни яркого хоккеиста всегда было приковано большое внимание. Овечкину приписывали романы с разными девушками. Среди них — телеведущая Виктория Лопырева, певица Жанна Фриске, солистка Black Eyed Peas Ферги.

В конце 2011 года стало известно об отношениях Александра с теннисисткой Марией Кириленко. Об этом хоккеист объявил сам, опубликовав совместную фотографию в своих социальных сетях. Влюбленные встречались несколько лет и были помолвлены, но до свадьбы дело так и не дошло. Пара распалась по инициативе Марии в начале 2014 года.

Овечкин нашел свою любовь ближе к 30 годам. Его избранницей стала дочь актрисы Веры Глаголевой и предпринимателя Кирилла Шубского — актриса и модель Настасия Шубская (девушка уточняла, что ее имя звучит именно так). Александр познакомился со своей будущей супругой в 2008 году на летней Олимпиаде в Пекине, но отношения между ними завязались только спустя семь лет после знакомства.

«Помню, мы были в «Русском доме», и Саша пригласил меня на медленный танец. Мы танцевали, общались и смеялись. Мне хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень», — рассказывала Настасия в интервью журналу Hello.

Возлюбленная Овечкина младше его на восемь лет. Она окончила ВГИК, успела сняться в нескольких российских фильмах и принять участие в благотворительном показе мод в рамках Московского международного кинофестиваля.

Сначала молодые люди обменивались сообщениями, роман возник, когда Шубская училась в США. В свободное время она посещала игры «Вашингтона», и именно тогда между молодыми людьми возникла любовь. Уже через полгода Овечкин сделал Настасии предложение, подарив ей обручальное кольцо от Van Cleef & Arpels с большим бриллиантом.

«Я училась в Лос-Анджелесе, у меня были курсы актерского мастерства. К тому времени мы с Сашей созванивались, много общались. Он прилетел туда на игру, мы увиделись, я сходила на этот матч. А когда закончила учебу — прилетела к Саше в гости в Вашингтон, и мы поняли, что я останусь здесь подольше. Тогда и позвонили родителям», — вспоминала Настасия в интервью «СЭ».

Пара расписалась в 2016 году, большую свадьбу сыграла через год — 8 июля, в День семьи, любви и верности. Шикарное торжество прошло в Барвихе. Среди приглашенных гостей было много хоккеистов — в том числе Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, тренер Олег Знарок, вице-президент ФХР Роман Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк. Также на свадьбе были баскетболист Виталий Фридзон и футболист Денис Глушаков.

Настасия и Александр счастливы в браке и воспитывают двоих сыновей. Первенец Сергей появился на свет в августе 2018 года, второй сын, Илья, — в мае 2020-го. Супруга хоккеиста живет интересами своей семьи, уделяет все внимание мужу и детям и параллельно ведет свой бизнес в России.

Настасия в интервью «СЭ» в 2024 году раскрыла многие детали о жизни супруга. В том числе рассказала о кулинарных предпочтениях Александра.

«Вообще не привередлив. У нас нет такого, что ему нужно что-то конкретное на завтрак, что-то — на ужин, и он это заказывает. Он любит все, что связано с фаршем, — котлеты, биточки, голубцы. Как раз коронное блюдо Татьяны Николаевны — голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов. Кстати, ту же «курицу пармезан» я ему тоже делаю», — сказала девушка.

Настасия и Александр вместе прошли потерю близких: в августе 2017 года ушла из жизни мама Шубской Вера Глаголева, в феврале 2023-го — отец Овечкина Михаил. Хоккеист через год после смерти папы не скрывал: он сильно переживает утрату и рад, что тот застал внуков и в том числе его выход на поле и гол в товарищеском матче футбольного «Динамо».

«У меня отец, царствие ему небесное, играл за «Динамо». За первую команду ему сыграть не удалось, потому что получил травму. Но папе удалось посмотреть, как сын за нее играет и даже забивает. Это было супер!» — вспомнил Александр в интервью «СЭ».

В свободное время Овечкин старается уделять как можно больше времени семье, а межсезонье преимущественно проводит в России. После завершения карьеры Александр планирует открыть свой музей, в число экспонатов которого войдут коньки, футболки и другие элементы экипировки самого хоккеиста и его коллег. Ови коллекционирует клюшки с автографами легенд хоккея, а также свои собственные «юбилейные» клюшки и шайбы.

