Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол

Погоня продолжается.

Александр Овечкин установил окончательный счет в матче против «Нью-Джерси», в 55-й раз в карьере поразив оставленные голкипером ворота. Чаще Овечкина отправлял шайбу в пустую рамку только Уэйн Гретцки — 56 раз. Таким образом, уже в ближайшее время капитан «Вашингтона» может переписать на себя очередной снайперский рекорд.

Расстояние до другого — самого главного — рекорда Гретцки все еще остается очень внушительным. В 1353 матчах Овечкин огорчил соперников 824 раза. На счету канадской легенды 894 гола в 1487 играх. Александр Великий забросил 39-ю шайбу в ворота «Нью-Джерси». Только «Каролина» (47), «Филадельфия» (47), «Флорида» (43), «Айлендерс» (42), «Рейнджерс» (42) и «Баффало» (41) пропускали от выдающегося снайпера чаще.

В гостевых матчах россиянин забросил 419 из 824 своих шайб. Для сравнения: на счету Уэйна Гретцки (здесь он уже второй) 402 выездных гола. Ови остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забросил 50,85% своих шайб, больше из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.

А вот по шайбам на своей площадке Овечкин пока что только четвертый. Вашингтонская публика увидела 405 голов своей легенды. Яромир Ягр на многочисленных домашних площадках отличился 411 раз, Горди Хоу — 449, Уэйн Гретцки — фантастические 492.

Результативная передача Дилана Строума оказалась для Овечкина 666-й в карьере. По общему количеству очков (1490) Ови все еще 16-й. От Сидни Кросби он отстает на 18 баллов, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — ровно на 100, от европейского рекордсмена Яромира Ягра — на 431.