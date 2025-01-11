Без голов уже третью игру подряд.

В ночь на 11 января прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» уступил «Монреалю» в овертайме со счетом 2:3. Александр Овечкин остался без результативных действий, но все равно попал на видео с хайлайтами игрового дня.

Минус лезвие конька

В середине второго периода Ови заставил защитника Александра Каррье отправиться на скамейку запасных. Российский нападающий легким набросом на ворота соперника сломал защитнику конек, угодив шайбой точно в лезвие.

28-летний канадец моментально рухнул на колени. Одноклубникам пришлось помочь Каррье уйти со льда. Через некоторое время он привел в порядок экипировку и вернулся на площадку.

«Хорошая антиреклама производителя коньков»,

«Еще и в керлинг поиграли!»,

«Этого парня лучше не злить», — пишут пользователи в соцсетях.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Всего один бросок в створ, но он запомнился вратарю «Канадиенс»

Голкипер «Монреаля» Якуб Добеш после встречи признался, что мечтал сыграть против Овечкина. Он пообещал сохранить видео с одним из своих спасений после броска россиянина. Для Александра это попадание в створ ворот оказалось единственным в матче.

«Сыграть против Овечкина — это мечта, ставшая реальностью. Видео своего сейва после его броска я сохраню себе на телефон. Он — невероятный игрок, и мне очень повезло выйти вместе с ним на лед в этой игре», — цитирует Добеша пресс-служба НХЛ.

Он также добавил, что немного нервничал во время игры.

«Я немного нервничал, пока не наступил овертайм, а там уже стал спокойнее. Просто сосредоточился на том, чтобы заработать очки. Мы взяли два, и я в восторге. Так что сегодня была хорошая игра», — заключил Якуб.

Неудачная серия Ови

Овечкин не смог забить в третьем матче подряд. Такая серия у него впервые с начала сезона, когда он тоже «молчал» в трех встречах кряду. Всего на счету россиянина 872 шайбы в НХЛ, ему осталось еще 22 гола до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

На днях в сети активно обсуждали баннер, который появился на сайте НХЛ. При нажатии на него открывается специальный раздел, посвященный погоне Ови за рекордом. После этого Александр перестал забивать. Совпадение?