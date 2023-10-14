«Старик, которому нужны ходунки». Американские болельщики разнесли Овечкина после игры с «Питтсбургом»

Кажется, кто-то преувеличивает.

Первый матч сезона для главного российского хоккеиста современности точно не назвать успешным: Александр Овечкин не набрал ни одного очка в игре с «Питтсбургом», а его «Вашингтон» уступил принципиальному сопернику со счетом 0:4. Естественно, не самые успешные действия капитана «Вашингтона» стали предметом для обсуждения в соцсетях. Понятно, что причины поражения «столичных» связаны не только и не столько с Овечкиным, но такова участь одного их самых известных хоккеистов мира.

«Ови сегодня выглядел каким-то потерянным и совершенно бесполезным. Играл ужасно. Такое впечатление, что он абсолютно не в форме. Единственный гол «Пингвинз» в равных составах пришел как раз по той причине, что Ови медленный, как черт знает что. Игра команды начинается с ее капитана: вот с Кросби по-прежнему все в порядке», — пишет пользователь под ником jmattheus67.

Пользователь iii_philbin даже подверг сомнению место российской звезды в спецбригаде большинства: «Во время розыгрыша численного преимущества Овечкин просто стоит на одном месте, никуда не двигаясь. «Вашингтону» лучше бы выходить на большинство без него». А TadeuszMrozek2 уже строит неутешительные прогнозы на сезон: «Алексу уже 38 лет. Он так долго ускользал от влияния возраста, но, похоже, сейчас это закончилось. Я не уверен, что он забьет хотя бы 30 голов за этот сезон — не говоря уже о 40».

А careybl40195922, например, не дает покоя внешний вид капитана «Вашингтона»: «Овечкин выглядит лет на 90: у него нет нескольких зубов, полно морщин и седая голова». Ну и совсем уж неуважительно о легенде отозвался E_Isom: «Овечкин выглядит как старик, которому нужны ходунки».

При этом за мощный силовой прием на Эрике Карлссоне российский нападающий заслужил похвалу. «Шикарный хит от Ови и пример для молодых ребят, что никогда не нужно опускать голову во время катания», — написал SportyJosh6. А inColdPlacesDC сравнил Овечкина со львом, который почуял добычу.