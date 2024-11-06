«Когда есть парень с 860 голами, будешь ему пасовать». Овечкин, Строум, Протас: что звезды «Вашингтона» говорят об игре Александра

Капитан «Кэпиталз» и его партнеры по ведущей тройке — о старте сезона и взаимодействии друг с другом.

«Вашингтон» и Александр Овечкин убедительно начали регулярный чемпионат. «Кэпиталз» собирают домашние и не только победы, форвард после короткого разгона регулярно обновляет счетчик в гонке за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

Статистика 39-летнего Овечкина отсылает к лучшим стартовым отрезкам в его карьере — 7 голов, 7 передач, 14 очков и «плюс 8» в 11 матчах. Год назад россиянин добрался до такого числа заброшенных шайб и набрал 21 очко за 34 игры, а теперь не демонстрирует никаких признаков замедления. Команда Спенсера Карбери во второй сезон работы тренера играет намного результативнее даже без сбоящего большинства, главная звезда клуба не отстает от партнеров.

Александр забивал в четырех матчах подряд — 5 голов плюс 4 передачи и 9 очков. Лидер «Вашингтона» был назван первой звездой прошедшей недели НХЛ, а третьей — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Две легенды десятки раз попадали в подобные тройки лиги, но вместе — впервые. В начале уик-энда «Кэпиталз» и «Пингвинз» встретятся в первый раз в сезоне, перед этим столичная команда примет «Нэшвилл» с расчетом продлить удачные серии.

Перед новыми матчами Овечкин, Дилан Строум и Алексей Протас оценили успешность своей тройки в первый месяц регулярки. Карбери собрал это звено после стартовой игры, капитан в такой расстановке формально ушел на правый фланг и освободил место слева белорусскому форварду.

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Овечкин: «Не имеет значения — забиваешь голы или отдаешь передачи, ты должен делать свою работу»

Капитан «Вашингтона» в начале 20-го сезона добрался до отметки в 700 передач за карьеру в НХЛ. Но все ведь ждут от Овечкина других достижений — и дистанция до снайперского рекорда Гретцки тоже сократилась. С 860 голами в 1437 матчах россиянин теперь в 35 шагах от вершины. Причем пока Александр идет в темпе на 52 шайбы за сезон, что позволит перенести планку в следующую сотню — до 905. В чем кроется секрет очередного всплеска результативности, Ови сейчас вряд ли раскроет, зато выделяет игру партнеров.

О втором сезоне тренера Карбери и переводе Протаса в свою тройку со Строумом: «В целом наше звено играет лучше. Мы все [теперь] знаем эту систему. В прошлом году Карбс пришел, [у него] другая система. Нам требовалось разобраться, как нужно играть. Теперь можете видеть, что мы поняли систему, каждый точно знает, что должен делать».

О том, стала ли эта осень продолжением весеннего всплеска: «Не знаю. Как говорил, ты просто должен выходить и делать свою работу. Не имеет значения, забиваешь голы или делаешь передачи. Ты просто должен делать те же вещи, снова и снова».

О том, что позволило звену со Строумом заработать: «Считаю, мы просто наслаждаемся. Можете видеть, [как это получается] с Про в нашем звене — он большой, сильный, может двигать шайбу, [хорошо] катается. Когда он ловит игру, всегда приятно играть с ним. Большая, значимая часть для меня с Зи и Про, если что-то [не то] случается с кем-то одним, мы просто продолжаем работать и помогаем выбраться».

И еще раз о том, как преобразился «Вашингтон»: «Считаю, прямо сейчас у нас потрясающая атмосфера в раздевалке, а когда выигрываешь, она всегда приятная. Но [в длинном сезоне] будут взлеты и спады, нам нужно будет это пройти. Посмотрим, как мы отреагируем, когда произойдет спад, потому что такие дни всегда случаются. И нам просто требуется держаться вместе».

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Строум: «Когда говорит парень с таким числом голов и очков, стоит прислушаться»

27-летний центрфорвард является лучшим бомбардиром «Вашингтона» на старте сезона — 17 (4+13) очков в 11 матчах. В прошлом году Строум на фоне кадровых и игровых проблем «Кэпиталз» пытался компенсировать Овечкину потерю привычных ассистентов — Никласа Бэкстрема и Евгения Кузнецова. Сначала канадец чаще забивал с передач россиянина, чем выводил его на завершение, теперь они нашли нужный баланс и заодно ценят вклад Протаса.

О том, что поменялось после стартовых матчей сезона: «Мы работаем, прибавляем. Ови где-то после третьей игры сезона показал нам видео [с первым матчем новой тройки], чтобы мы были более предсказуемы и легче находили друг для друга, не выжидали момент для паса и проще разыгрывали. Про играет невероятно, прямо сейчас у нас очень хорошее взаимодействие. Так что нужно продолжать в том же духе».

О том, как часто Овечкин разбирает игру с партнерами на видео: «Порой Ови делает такое, в основном в начале сезона, когда что-то не идет, мы не создаем достаточно моментов. Считаю, посмотреть на такие вещи полезно. Просто изучили клипы по одному матчу, наверное, с «Вегасом». Отсмотрели всю игру, обсудили, как мы можем находить друг друга на льду, как лучше открываться. И после третьего-четвертого матча все стало работать намного лучше».

О том, насколько полезны такие обсуждения с Овечкиным, а также о вкладе Протаса: «Да, если парень знает, как забивать, и набрал 1600 очков или около того за карьеру, каждый раз, когда он говорит, как можно сыграть в атаке и как нам лучше действовать, очевидно, стоит послушать. Считаю, Про выполняет очень хорошую работу, играет, отрабатывает в углах и добывает шайбу для нас, использует свою скорость, он невероятно быстрый, способен создавать достаточно открытого пространства на льду для меня и Ови. Да, я считаю, что у нас хорошая химия, нам нужно продолжать двигаться так же».

О том, как лучше играть с Овечкиным: «Да, отдать ему шайбу — вот лучшее описание [того, что нужно делать]. Очевидно, у него все идет хорошо. Так что нужно найти его пасом, когда он открыт. У нас сейчас достаточно шансов после вбрасываний, в зоне атаки и в большинстве. И он тоже здорово разыгрывает. Знаете, он не только забивает голы, считаю, его передачи тоже на уровне. Он делает очень хорошие передачи, мы находим возможность комбинировать. Просто стараемся вносить свой вклад и помогать команде, что требуется от ведущих звеньев».

О неудачном старте Овечкина и «Вашингтона» в предыдущем регулярном чемпионате: «Знаете, никто не хочет стартовать так, как было в прошлом году. Думаю, он скажет вам то же самое. В этом году все определенно иначе, у него больше позитива, команда играет хорошо. Вы сами можете видеть, когда мы забиваем, кто бы ни отличился — он самый счастливый парень. Это важная часть — команда выступает хорошо. И просто нужно создавать больше шансов для него, чтобы он или мы забивали. Определенно, этот сезон отличается от прошлого просто потому, что вся команда стала больше забивать, даже настроение стало несколько лучше».

О том, чаще ли он стал пасовать вместо броска: «Возможно, сделал на пару передач больше, когда мог бросать за последнюю неделю или около того. Знаете, тебе просто нужно читать игру. Думаю, когда у вас партнеры в огне, хочется отдать им шайбу. Определенно, в первую очередь я нацелен на пас. Знаете, я в паре игр попадал в штангу, а он находил меня перед открытыми воротами, было приятно забить в такой ситуации. Здесь играешь на инстинктах. И если чувствуешь, что парень, который забил 860 голов, открыт, вероятно, ты захочешь отпасовать на него».

И еще раз о том, как играть с Овечкиным: «Он просто находит способ открыться. У него великолепный бросок. Я стараюсь пасовать на него так много, сколько могу. Весело играть с ним. Он набрал [почти] 1600 очков не просто так. Он знает, как забивать и разыгрывать. И это честь быть в его звене».

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Протас: «Здорово видеть, с каким восторгом Ови выходит на лед и забивает голы»

23-летний нападающий входит в число лучших бомбардиров «Вашингтона» на старте сезона — 11 (4+7) очков в 11 матчах. Белорус поднялся в ведущее звено и добавил ему мощи и динамики. Алексей уже забивал с топ-передач капитана, Овечкин и Строум с помощью габаритного и универсального форварда получают свободный лед и шайбу, создают и завершают голевые моменты.

О взаимодействии со Строумом и Овечкиным после перевода в их звено: «Пару первых матчей из пяти или шести мы старались лучше узнать друг друга, потому что никогда не играли вместе. Считаю, теперь есть химия, каждый отрабатывает без шайбы, открывается, мы успешно идем в отбор, просто играем умно».

О том самом просмотре видео игры с «парнем, который забил 850+ голов»: «Да, это было полезно. Мы посмотрели его после пары первых матчей, как это выглядит со стороны, с камеры. Это на самом деле помогло, мы просто узнали, что должны делать, после этого стали лучше понимать друг друга, это точно пошло на пользу».

О своей задаче в ведущем звене: «Просто работать, отрабатывать каждую смену, разыгрывать, идти в отбор, быть в порядке в обороне. Вот на чем стараюсь концентрироваться, на всех мелочах, работе без шайбы, всяких маленьких деталях. Это привилегия — играть в ведущем звене, хочу получить от этого как можно больше».

О том, каково выходить на лед с Овечкиным: «Это весело, забавно, приятно играть с ним, знаете. Просто здорово видеть, с каким восторгом он выходит на лед и забивает голы. Ты вроде как хочешь еще больше помочь ему, быть рядом, поймать эту энергию. Он феноменальный игрок, это точно. Он гонится за чем-то особенным прямо сейчас. Определенно, здорово быть тут, быть частью этого. Так что просто стараюсь веселиться и наслаждаться так, как только могу».

О мнении, что в первую очередь важна гонка Овечкина за рекордом: «Нет, это так не выглядит. Иногда вижу, что когда партнер забивает гол, он даже счастливее, чем когда забивает сам. Это многое говорит о нем как о партнере по команде, капитане и лидере. Уверен, все знают, что если наша команда будет успешна, то с этим придет и личный успех».

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Карбери: «Наш капитан берет быка за рога и говорит...»

Главный тренер «Вашингтона» в первом сезоне в НХЛ вместе с командой сотворил главную сенсацию и забрался в плей-офф. Теперь у «Кэпиталз» лучшая глубина состава и большая продуктивность в атаке, результаты на старте регулярного чемпионата позволили закрепиться в кубковой восьмерке Восточной конференции. Решая главную командную задачу, Карбери выделяет своего капитана. Специалист ценит не только голы россиянина, но и его вклад в прогресс звена.

О том, как Овечкин делает партнеров лучше: «Это просто, как по мне, наш капитан. Лидер больше чем на все 100. Он берет быка за рога и говорит: «Как я могу помочь нашему звену действовать лучше и играть сильнее? Давайте посмотрим на что-то из таких вещей, придем к общему мнению».

О старте сезона Овечкина: «Приятно видеть, что некоторые [голы] зашли, но его звено продуктивно весь год, если посмотреть на основные цифры и понаблюдать за сменами. Иногда он отрабатывал вхолостую, когда шайбы к нему не шли, например, в самом начале, но их звено все равно было очень эффективно. Как снайпер, он иногда становится слишком нетерпеливым. И вроде как начинает: «Эй, что такое? Знаете, что происходит?» И мы говорим: «Просто расслабься. Процесс выглядит хорошо. Фильм смотрится хорошо. Ты выходишь в правильные позиции, проводишь больше времени в зоне атаки, твое звено продуктивно. Из десяти созданных голевых шансов вы упускаете только четыре. Это хороший вечер, просто держись этого». Я чувствую, что дела его звена идут хорошо, и вроде внезапно у него зашло несколько [голов], как снайпер он теперь ощущает это».