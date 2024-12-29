«Теперь я могу играть». Овечкин вернулся, забил и возобновил гонку за Гретцки

Капитан «Вашингтона» отметился голом в первом матче после травмы.

Александр Овечкин вернулся в игру и возобновил гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Форвард забил в пустые ворота в конце гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

«Это было тяжелое время»

Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в гостевом матче с «Ютой» в ночь на 19 ноября. 39-летний капитан вернулся за 39 дней и пропустил 16 игр «Вашингтона». Это самое длительное отсутствие в 20-летней североамериканской карьере россиянина. В 19 предыдущих сезонах Александр не принимал участие в 59 матчах «Кэпиталз», из них — 35 по причине 15 различных повреждений. Самое длительное отсутствие — 15 дней и 6 игр в первой половине ноября 2009 года — было связано с травмой верхней части тела после столкновения с Джейсоном Чимерой из «Коламбуса».

Овечкин прервал этот сезон после мощного старта с невероятной статистикой — 15 голов и 25 очков в 18 матчах, после игры в Солт-Лейке форвард лидировал в списке снайперов регулярки. В «Вашингтоне» сделали все возможное для возвращения капитана в обозначенный срок — от четырех до шести недель. Александр очень хотел быстрее вернуться в игру, его болельщики — тоже. Но после окончания рождественской мини-паузы все же оставался вопрос: он точно восстановился и готов?

«Я думаю, что так. Но посмотрим», — сказал Овечкин после утренней раскатки в Торонто.

Александр заметил: «Что ж, прямо сейчас, в данный момент не так важно, в каком мы городе и какой матч. Я просто хочу вернуться и играть в хоккей, очевидно. Вы знаете, это был тяжелый месяц. Много тренировок [в зале], смотрел игры, а ты всегда хочешь помочь своим одноклубникам, чтобы команда побеждала. Да, это было тяжелое время».

Репортеры в шумной раздевалке также услышали от форварда посыл, что теперь пришло его время, а он вдобавок назвал главное отличие самого длинного простоя в карьере: «Провел много времени в зале. Да, велосипед, вы знаете. Наш персонал делал отличную работу, помогал мне восстановиться. Тренеры, парни из команды, все. Но было тяжело. Спасибо за поддержку моей семье, болельщикам. Наконец-то я приблизился к возвращению, так что посмотрим».

Россиянин ответил, насколько его могла подстегивать пауза в гонке за Гретцки и ожидания других: «В такой точке не думаешь обо всем этом, о происходящем вокруг. Ты просто фокусируешься на своем восстановлении, на своей травме, надеешься и стараешься [сделать все, чтобы быстрее] поправиться и вернуться».

Капитан оценил результаты «Вашингтона» (23 победы, 9 поражений в основное время и 2 за его пределами в сезоне, 10-5-1 без Овечкина): «Да, ребята делали отличную работу без меня, знаете ли. Даже не знаю, они хорошо играют прямо сейчас, не представляю, как буду играть я. Как говорил, одно дело — тренировки, но в игре совсем другие скорости, иная интенсивность. Да, нужно просто действовать умно, играть правильно».

Александр Овечкин празднует гол Тома Уилсона в матче «Торонто» — «Вашингтон» (2:5) 28 декабря в Торонто. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ови вдохновляет всю команду»

В «Вашингтоне» при всем позитиве от лидерства в Восточной конференции ждали возвращения Овечкина. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери подчеркивал влияние снайпера на уверенность и результативность партнеров. Без главной звезды у столичной команды снизилось среднее число голов за матч и количество шайб в игре «пять на пять» (4,33 и 59 в 18 матчах с Ови, 2,94 и 25 в 16 играх без него), что специалист объяснял не только возвращением к обычным показателям после феноменального старта. Два ветерана и чемпиона-2018 Джон Карлсон и Том Уилсон говорили о роли капитана и его особенном воздействии на весь коллектив. Защитник называл россиянина незаменимым в игровом и человеческом плане, форвард выделял его огневую мощь и набранную форму.

«Он важнейшая часть нашей команды. Не только на льду, но и за его пределами тоже. Он наш капитан и лидер, так что его возвращение очень многое значит. Он здорово влиял на раздевалку, даже когда его не было в составе в последние несколько недель. Он все еще раздает позитивную энергию и подбадривает ребят», — сказал защитник Расмус Сандин.

Карбери заметил: «Очевидная вещь, что он забивает голы, но я также считаю, что только исходящая от него угроза заряжает всю команду. Его появление в составе, присутствие, личное влияние, манера поведения и выход на лед, будь то большинство, вбрасывание, «пять на пять», в любой момент — все в здании вместе с нашими 19 другими игроками верят, что он может забить. И это вдохновляет всю нашу команду. Так что считаю, что просто его возвращение становится приятным дополнением. И я чувствовал, что когда он выбыл из строя, у всей команды случился небольшой спад, но мы смогли очень быстро восстановиться и вернули хороший темп. Было ощущение, что мы прошли сложный момент не стараниями нескольких игроков, а усилиями всей команды. Думаю, это была коллективная ответственность. И все могли почувствовать и знали, что мы ждем того самого дня и матча, в котором он вернется в состав. Он наш капитан, он величайший снайпер всех времен, так что его возвращение — хороший стимул».

Возвращения Овечкина ждали во всей НХЛ. Пока лига вместе с Гретцки планирует особенное празднование потенциального рекорда, многие соперники поддерживают капитана «Вашингтона» в этой великой гонке. С одной оговоркой: только не против нас. В случае с «Торонто» до ночи на воскресенье это в исполнении Александра выражалось в 44 голах в 60 матчах за карьеру с «Мэйпл Ливз», в том числе — 24 за 29 игр на арене канадского клуба.

«Наблюдая за ним издалека, вне зависимости — тренирую или просто смотрю, я вижу, что он действительно очень любит игру и любит забивать. Он умеет забивать множеством разных способов. Вы можете накрывать его, но он ловит шайбу на клюшку — и она залетает в ворота. Очевидно, он один из лучших снайперов всех времен, мы все знаем это. Нужно постоянно накрывать его, чтобы создать трудности. Если будете далеко, он сможет забить», — сказал главный тренер «Торонто», экс-форвард ряда клубов НХЛ Крейг Беруби.

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«Все хотим, чтобы он сразу взялся за дело»

Овечкин вышел на матч «Кэпиталз» в Торонто в знакомом сочетании с Алексеем Протасом и Диланом Строумом. Капитан провел в игре 14 минут и 58 секунд за 21 смену, выполнил три броска и три силовых приема. Александр установил окончательный счет за три с небольшим минуты до конца основного времени, когда «Мэйпл Ливз» заменили вратаря на шестого полевого хоккеиста. Россиянин ускорился от своей синей линии после передачи Протаса, обработал шайбу и послал ее в пустые ворота, с учетом формата игры сдержанно отпраздновал вместе с партнерами.

У Овечкина теперь 16 голов в 19 матчах этого регулярного чемпионата, 869 шайб в 1445 играх за карьеру в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Гретцки (894 в 1487) остается 25 шагов. Александр провел 60-й гол в пустые ворота (у Гретцки таких 56). И этот гол также стала 40-м для россиянина в 2024-м, он установил рекорд по числу лет с таким или большим числом шайб в Северной Америке — 14 (у Бретта Халла таких 13).

В раздевалке Овечкин получил командный приз лучшему игроку матча, который вместе со старшим сыном Сергеем презентовал во время выезда во Флориду на матч с «Пантерз» вскоре после травмы. Теперь сам Александр надел позолоченную цепь и по просьбе партнеров произнес небольшую речь.

«Что ж, в первую очередь — спасибо за поддержку. Тренеры, персонал, просто отличная работа, держали меня в форме. Да, рад вернуться. И да, группы, которые заставляют ее танцевать», — отреагировал капитан на подсказку раздевалки.

Карбери оценил первый матч Овечкина после длительного простоя. Специалист просит дать время капитану для набора оборотов.

«Я считаю, он сыграл солидно. Ему понадобится некоторое время. Я знаю, мы все хотим, чтобы он сразу взялся за дело и снова играл так, как закончил с «Ютой». Но он много пропустил и сейчас нуждается в поддержке, чтобы набрать скорость. И я считаю, что он действовал солидно, играл во всех ситуациях, в которых был нужен», — сказал Карбери.

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«В этой лиге тяжело забивать»

Овечкин оценил свою форму в послематчевом общении с североамериканскими журналистами. Форвард объяснил, что старался проводить короткие смены с наибольшей отдачей.

«Да, очевидно, мне нужно было найти ритм, почувствовать игру. Знаете, пытался делать всякие маленькие вещи, почувствовать шайбу. Да, старался играть короче и усерднее, ехать на смену. Порядок?» — сказал Александр.

Форвард никогда не пропускал там много матчей и так описал свои ощущения после возвращения: «Я считаю, что следует [обретать форму] через игры. Очевидно, что тренировки — другое дело. И у меня было не так много занятий с командой. Да, я много работал отдельно, но это одно, знаете ли, в игре все происходит так быстро, что нужно быть готовым к такому. Очевидно, я старался прочувствовать это, почувствовать шайбу, быть готовым ментально и физически. После окончания первой смены я подумал что-то вроде: окей, теперь я могу играть».

Овечкин рассчитывает, что готов к двум матчам за два дня — столичная команда переезжает из Торонто на игру с «Детройтом»: «Да, я надеюсь, мы быстро долетим и передохнем. И начет завтра — я в порядке».

Александр отдельно поблагодарил Протаса за передачу на шайбу в пустые ворота: «Да, приятно вернуться [и забить]. Про нашел меня, здорово сыграл. Я принимаю это».

Снайпер также ответил на вопрос о том, стал ли 869-й гол самым легким в его карьере: «Каждая игра, каждый гол — в этой лиге тяжело забивать. Так что, если хотите попытаться, берите и надевайте коньки, выходите в «шесть на пять».

Репортеры в раздевалке не сдержали смех и в конце вопроса, и в конце ответа. Ови посмотрел на автора как будто с укором, но все же не сдержал улыбку.