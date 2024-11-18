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Сегодня, 11:10

«Это останется навсегда». Овечкин оформил хет-трик и победил в Вегасе

Капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом»
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Александр Овечкин после хет-трика в матче «Вегас» — «Вашингтон» (2:5) 18 ноября в Вегасе.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр Овечкин против Алекса Пьетранджело в матче «Вегас» — «Вашингтон» (2:5).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр Овечкин накрывает попытку броска Ивана Барбашева в матче «Вегас» — «Вашингтон» (2:5).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр Овечкин празднует гол в матче «Вегас» — «Вашингтон» (2:5).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Капитан «Кэпиталз» ворвался в гонку лучших снайперов сезона.

«Каждый вечер видишь: Ови забил еще»

«Вашингтон» победил «Вегас» в гостевом матче (5:2), Александр Овечкин стал первой звездой вечера.

Форвард оформил хет-трик в разных форматах с рядом новых достижений. Овечкин открыл счет в розыгрыше большинства с передач Дилана Строума и Джона Карлсона броском из своего «офиса» в левом круге, на пятачке шайба нашла клюшку защитника «Голден Найтс» Алекса Пьетранджело и влетела в ворота экс-голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова. В конце второго периода Александр отличился броском справа в контрвыпаде после паса Мэтта Роя — Самсонов даже показывал на нападающего, но оставшийся один против двоих Пьетранджело отрабатывал по защитнику. В концовке капитан «Кэпс» завел шайбу в пустые ворота при участии Алексея Протаса.

Соцсети «Вегаса» не без иронии реагировали на достижения главной звезды гостей. «Миллионный гол Овечкина в карьере делает счет 1:0», — сообщили «Голден Найтс» и затем продолжили отсчет. Заодно все оценили еще один момент: спасение Ови на своем пятачке против Ивана Барбашева при минимальном перевесе в счете, снайпер не дал отличиться соотечественнику и вскоре сам забил во второй раз.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин со&nbsp;своими партнерами. Сильный «Вашингтон» — сильный Овечкин. «Кэпиталз» чудо как хороши на старте сезона

Овечкин сделал еще три шага к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, до его повторения остается 28 голов — 866 шайб против 894. Александр после гола в ворота бывшего одноклубника Самсонова забивал 177 вратарям НХЛ, столько же голкиперов лиги пропускали от Патрика Марло, больше — только от Яромира Ягра (178). Капитан «Вашингтона» провел третий в сезоне и 176-й за карьеру в НХЛ матч с двумя и более голами, больше таких игр только у Гретцки (189). Ови оформил первый хет-трик в сезоне и 31-й за карьеру в лиге, по их числу он теперь в шаге от топ-5 с Филом Эспозито. Форвард стал двенадцатым 39-летним и самым возрастным автором хет-трика в истории НХЛ, в этом он превзошел достижение Джо Торнтона. Россиянин первым для хоккеистов своего возраста забил 11 голов за 10 матчей.

Александр Овечкин против Алекса Пьетранджело в матче «Вегас» — «Вашингтон» (2:5).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В этом регулярном чемпионате у Овечкина 13 голов, 10 передач в 17 играх. Александр подтянулся к лидерам снайперской гонки сезона, Сэму Райнхарту и Леону Драйзайтлю. Форвард «Эдмонтона» недавно поделился мнением о суперснайпере, который атакует казавшийся вечным рекорд.

«Думаю, самое впечатляющее в этом: все знают, что это произойдет, но не могут остановить. Так с любыми величайшими в спорте. Весь план на игру заключается в том, чтобы не дать Ови получить моменты у ворот, не дать ему бросить из левого круга. Но каждый вечер ты заходишь в приложение НХЛ и видишь: Ови забил парочку. И ты такой: «Эй!» То же самое с Коннором [Макдэвидом]. Каждая команда, которая приезжает к нам, имеет план с названием «Как закрыть Коннора». А он берет и снова набирает 120 очков за сезон. Так играют только лучшие из лучших, они находят способ становиться еще сильнее и забивать еще больше. И то, как это делает Ови, просто впечатляет», — сказал Драйзайтль.

Александр Овечкин накрывает попытку броска Ивана Барбашева в матче «Вегас» — «Вашингтон» (2:5).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Как насчет хет-трика этого здоровяка?!»

«Вашингтон» начал мини-турне на Запад матчем с «Колорадо» (5:2). Овечкин в этой игре ограничился передачей и в интервью денверской телекомпании повеселил ответом о секрете своего успеха.

«Главное — мне нравится играть в хоккей. Всегда говорю: если побью рекорд — будет приятно. Но знаете, мне посчастливилось играть в НХЛ уже 20 лет. Все вехи, достижения останутся навсегда», — сказал Александр о главном в гонке за рекордом Гретцки. На вопрос о долголетии со схожим уровнем игры в первые и следующие десять лет Ови улыбнулся: «Диета, отдых и много других вещей, о которых я вам не расскажу».

Александр Овечкин (№ 8) с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде после матча &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (1:8) 10&nbsp;ноября в&nbsp;Сент-Луисе. «Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки

Вегас — особенный город для «Вашингтона» и Овечкина после чемпионского сезона-2018. Капитан поднял долгожданный Кубок Стэнли на льду арены «Голден Найтс» в Парадайзе и с радостью на нее возвращается. Для вратаря «Кэпиталз» Логана Томпсона этот выезд тоже был особенным — голкипер впервые приехал на площадку своего бывшего клуба и обыграл его во второй раз в этом сезоне.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери в победной речи в раздевалке сообщил: столичный клуб еще никогда не выигрывал матч регулярного чемпионата на этой арене. «Это семь лет, да?» — уточнил он под общий смех. Тренер оценил игру всей команды, выделил самоотверженность Тома Уилсона при блоке броска в концовке и вторую в сезоне победу Томпсона против «Вегаса». Карбери назвал самым важным голом третий — шайбу Якуба Враны в начале второго периода с передачи Протаса, когда чех оказался в ведущем звене на месте капитана. После этого специалист сделал очередную паузу и в своем эмоциональном стиле показал на Овечкина: «А как насчет хет-трика этого здоровяка?!»

Александр Овечкин празднует гол в матче «Вегас» — «Вашингтон» (2:5).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Капитан после матча поблагодарил партнеров и оценил первый хет-трик в сезоне.

«Считаю, у нас была очень хорошая возможность сделать это в предыдущих матчах — наконец-то это удалось», — сказал Овечкин североамериканским журналистам.

Александр подчеркнул значение победы над «Вегасом» на его льду.

«Карбс только что сказал, что мы впервые в регулярке победили здесь, в Вегасе. Да, была довольно крутая атмосфера, как всегда. С самого начала мы играли с полной отдачей, проделали невероятную работу. Все блокировали броски, жертвовали своим телом. Да, забираем это и двигаемся дальше», — сказал форвард.

Репортеры ненадолго вернули обладателя Кубка Стэнли к чемпионскому сезону с финальной точкой в той же локации.

«Да, это останется навсегда, знаете ли. Все воспоминания о том, что здесь у нас было в 2018-м. Это здорово», — сказал россиянин.

Овечкин также ответил на вопрос о своем спасении в голевом моменте Барбашева.

«Все вроде как произошло так быстро. Думаю, он даже не знал, что шайба проскочит между ногами у Эл Ти. И я вроде как был удивлен. Знаете, удача была на нашей стороне в этом моменте», — сказал Александр.

Игроки &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (№8) и&nbsp;Джон Карлсон (№74). 28 голов до Гретцки! Овечкин прибил «Вегас» хет-триком, в 39 лет он лучший снайпер сезона НХЛ

Следующий пункт в маршруте «Вашингтона» — матч с «Ютой» в Солт-Лейк-Сити. «Кэпиталз» сыграют в этом городе впервые после переезда «Аризоны», а капитан имеет возможность добавить его на свою голевую карту.

Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
Спенсер Карбери

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