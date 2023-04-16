«Никому не нравится такое». Овечкин и Кузнецов после провального года «Вашингтона»

Российские звезды «Кэпиталз» подвели итоги сезона.

«Вашингтон» не сыграет в плей-офф впервые с 2014 года. Александр Овечкин за 18 лет североамериканской карьеры не примет участия в Кубке Стэнли в четвертый раз. Два розыгрыша снайпер пропустил после дебюта в НХЛ, когда столичная команда трансформировалась из аутсайдера лиги в одного из претендентов на чемпионство. Евгений Кузнецов присоединился к «Кэпиталз» в марте 2014-го, как раз в начале завершившейся теперь серии.

Вашингтонцы этой весной серьезно отстали в гонке за местом в кубковой восьмерке Восточной конференции, их главные соперники из «Питтсбурга» упустили шанс на финише — так две возрастные чемпионские команды вместе не попали в плей-офф впервые с дебютного для Овечкина и Сидни Кросби сезона-2005/06. За эти 16 лет «Пингвинз» взяли три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017), «Кэпиталз» — один (2018), когда наконец-то разобрались с проклятием первых раундов.

В «Питтсбурге» отправили в отставку менеджеров, «Вашингтон» объявил о расставании с Питером Лавиолеттом после завершения его контракта. Тренер три сезона пытался выжать что-то из стареющего костяка чемпионов, две предыдущие попытки закончились вылетами в первом раунде. «Кэпиталз» после всех травм лидеров и других обстоятельств в 2023 году просели в результатах и все-таки перешли к перезагрузке состава. Этим летом команду ждет обновление, а у Овечкина появится восьмой тренер в американской столице.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Много травм, подъемов и падений»

Овечкин в этом регулярном чемпионате провел 73 матча с 42 голами, 33 передачами и набрал 75 очков при показателе «минус 16».

«Что ж, вы не хотите заканчивать сезон таким образом, так рано. Если честно, когда понимаешь, что не попадаешь в плей-офф, тяжело найти мотивацию. Наша команда, этот костяк почти всегда играл в плей-офф, завоевал Кубок Стэнли. Многое случилось перед сезоном, в течение года. Много травм, подъемов и падений. Не думаю, что никто не рад, никто не получает удовольствия от подобной ситуации», — сказал капитан «Вашингтона» журналистам на медиадне.

37-летний форвард в этом сезоне брал несколько пауз из-за повреждений, в феврале улетал в Россию на прощание с отцом.

«Думаю, это часть жизни, но ты не ждешь, что такое случится. Было тяжело, мне и всей семьей, друзьям. Но это жизнь, как всегда говорю. Нужно идти вперед, я старался ментально подготовиться к такому. Команда, болельщики — все поддерживали меня, очень благодарен за это. Но да, это был тяжелый год», — сказал Александр.

В сезоне были позитивные моменты, личные и важные достижения, но непопадание в плей-офф все оттеняет.

«Да, конечно, много приятных воспоминаний, много хорошего случилось в этом году. Но я считаю, что для всех нас так, когда знаешь, что не попадешь в плей-офф, то начинаешь думать: окей, а что будем делать летом? Что мне делать летом? Я должен быть в лучшей форме, я должен помочь команде забыть этот сезон и подойти к следующему с лучшим настроем, лучшим способом», — сказал капитан «Вашингтона».

Русская машина, которая почти никогда не ломается, теперь займется восстановлением повреждений без необходимости их оперировать.

«Конечно, отдых поможет. Знаете, мы старались делать разные вещи — порой это помогает, порой — нет. В основном беспокоило повреждение верхней части тела. Это знаете как, чаще чувствуешь, что можешь играть, но порой тело словно говорит: окей, чуть помедленнее. Нет-нет, мне не требуется операция или что-то такое, нужен отдых и немного восстановления — и я буду в порядке», — сказал Овечкин.

И есть простой ответ на вопрос, что теперь.

«Дальше? Чилл, наслаждаться временем. Поеду домой, проведу время с семьей, друзьями и вернусь к работе. Нет, (без Майами) сразу в Москву», — сказал Александр.

Александр Овечкин в этом сезоне отпраздновал несколько голов со старшим сыном Сергеем (вне кадра). Фото USA Today Sports

«Много причин, почему не было успеха»

«Вашингтон» провел первую половину сезона без Никласа Бэкстрема и Тома Уилсона, длительные паузы требовались Ти Джею Оши, Джону Карлсону и другим важным игрокам.

«Да, вы могли видеть, что мы теряли Оши, Бэки, Уили, Карли, меня. Не думаю, что в этом сезоне мы достаточно играли вместе, чтобы разыграться и действовать так, как хотим. Да, я не думаю, что мы были достаточно стабильны, чтобы добиться успеха. Мы выигрывали матч, потом проигрывали два. Нужно собирать победы и двигаться вперед. Но знаете, много причин, почему у нас не было нужного успеха — много травм, звенья почти все время менялись. Когда ты здоров, играешь в одном составе, находишь «химию» и различные возможности добиться успеха», — сказал Овечкин.

При выборе критического момента капитан первым делом назвал травму и трехмесячное отсутствие Карлсона с конца 2022 года, а также вспомнил про сыгравшего всего четыре матча форварда Коннора Брауна.

«Думаю, травма Карли была болезненной. Когда ваш лучший защитник надолго выбывает, это отстой. Все меняется — большинство, меньшинство, потому что он играет больше всех минут, без него меняется система. Брауни получил травму во второй или третьей игре, летом он стал важной частью команды. Знаете, да все. Как сказал, у нас были подъемы и падения большую часть сезона», — сказал Александр.

Отдельно — добрые слова про вернувшегося в начале года Бэкстрема и пропустившего весь сезон Карла Хагелина.

«Рад за Бэки. Теперь у него есть лето, чтобы восстановиться, поправиться. А потом посмотрим. Карл в непростом положении почти полтора года. Но редко встретишь парня с такой страстью к игре. Он приезжал каждый день, усердно работал, давал нам позитив, эмоции. Он все здорово делает», — сказал капитан.

Александр Овечкин в заключительном матче сезона «Вашингтон» — «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) 13 апреля в Вашингтоне. Фото USA Today Sports

«Отстойно, что мы сейчас в таком положении»

Уход Лавиолетта снова поднимает вопрос, будет ли главный хоккеист в истории «Вашингтона» как-то влиять на выбор нового тренера.

«Я только узнал об этом вчера. Это не моя работа — говорить, что я хочу видеть, а что — нет. Это только что случилось. Давайте подождем и посмотрим. Нужно спросить наш менеджмент. Если в чем-то нужен мой совет, тогда можем пообщаться», — сказал Овечкин.

Расставание с Лавиолеттом при этом вписывается в шаблон «это только бизнес».

«Отличный человек, отличный тренер. Но это бизнес, знаете. Вы могли видеть, что перед дедлайном мы потеряли своих друзей, отличных игроков, но это бизнес. Как сказал: отстойно, что мы сейчас в таком положении, но с этим ничего не поделать, это уже случилось, нужно двигаться дальше», — сказал Александр.

Восстановление ветеранов и прогресс молодых игроков — вероятно, это главный повод для оптимизма.

«Да, вы можете видеть много молодых ребят. Играют Алексеев, Сонни (Милано). Это привносит нам немного свежести. Приятно видеть, как много молодых парней прибавляет, это хорошо», — сказал капитан.

Овечкин в декабре забил 800-й гол за карьеру в НХЛ и затем прошел Горди Хоу на втором месте списка снайперов лиги всех времен. Александр закончил свой 18-й сезон с 822 шайбами, в 72 позади рекорда Уэйна Гретцки. Летом 2021-го при подписании нового, 5-летнего контракта на 47,5 миллиона долларов капитан и клуб говорили о намерении оставаться конкурентоспособными как в погоне за достижением Великого, так и в кубковой борьбе. Теперь менеджмент постарается перестроить команду вокруг Ови.

Александр Овечкин (№ 8) и Евгений Кузнецов (№ 92) на скамейке с главным тренером Питером Лавиолеттом. Фото USA Today Sports

«Мне все еще нужно время»

Кузнецов в этом регулярном чемпионате провел 81 матч, забил 12 голов и сделал 43 передачи, набрал 55 очков при худшем в команде показателе «минус 26».

«Это тяжело. Давно не пропускали плей-офф. Для нас всегда цель номер один — быть там. В этом году мы ее не достигли, теперь нужно сделать так, чтобы стать сильнее в следующем. Что вселяет оптимизм? Те парни, которые у нас есть, опытные и молодые ребята. Если будем играть так, как в удачных отрезках последних матчей, думаю, мы можем быть успешны», — сказал Кузнецов на медиадне.

В марте 30-летний центрфорвард не стал говорить о проблемном годе, возможном намерении клуба или своем желании совершить обмен и предложил дождаться завершения сезона, но и теперь не вернулся к вопросу.

«Мне нечего комментировать на данный момент, так что извините. Имею в виду, что мне все еще нужно время. Бился до конца, пытался быть здоровыми, все такие вещи. Но все равно мимо, так что нужно сесть и подумать, почему все так случилось. Но я совершенно уверен, что вернусь сильнее в следующем сезоне. У меня небольшие проблемы, ничего такого, что требует операции или чего-то подобного», — сказал Евгений.

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

«Все только и делают, что говорят про плей-офф»

Кузнецов не сдержал улыбки после вопроса о своих эмоциях из-за раннего завершения сезона.

«Очень низко, очень. Определенно не хочется смотреть ТВ, все там только и делают, что говорят про плей-офф в НБА и НХЛ. Так что, возможно, буду держаться подальше от ТВ пару месяцев. Конечно, посмотрю что-то вроде финала, буду следить за Сэми и теми, с кем знаком, это точно», — сказал Евгений и вспомнил в том числе экс-вратаря «Кэпиталз» Илью Самсонова.

Уралец сохраняет позитивный настрой и шутит о слишком большом межсезонье.

«Я хочу быть лучше, сильнее. Но сначала надо разобраться, что вообще делать. В основном планирую быть здесь. Возможно, попробую поехать в отпуск. Быть может, даже поеду домой», — сказал Кузнецов.

Россиянин корректно высказался об уходе Лавиолетта, с улыбкой заметил про просмотр видео.

«Он отличный человек, хороший тренер. Мы провели много времени вместе, просматривая видеоклипы. Он отличный человек, желаю ему всего наилучшего. У него прекрасная жена, семья. Про него — только хорошее. Что дальше — пока не знаю, слишком рано говорить об этом. Посмотрим, кого мы возьмем на рынке. И надеюсь, настанет день, когда у нас все будут здоровы, мы сможем сыграть полноценным составом», — сказал Евгений.

Центрфорвард разделил мысль Бэкстрема о значении скорости принятия решений в игре.

«Да, это точно, думаю, именно туда сейчас идет хоккей. Не все зависит от того, как быстро вы катаетесь, а от того, как быстро думаете и двигаете шайбу. Уверен, тренеры будут уделять этому время. И уверен, что мы будем в этом хороши», — сказал Кузнецов.

Отдельные слова — о сложном годе капитана Овечкина.

«Потерять отца — это тяжело. Для меня было особенным моментом, когда он вернулся и начал снова играть в хоккей. Он не такой как все. Знаю других хороших игроков, но он такой только один. Никто не станет точно таким, как он. Может, кто-то в чем-то другом будет лучше, но он невероятный человек», — сказал Евгений.

Евгений Кузнецов в заключительном матче сезона «Вашингтон» — «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) 13 апреля в Вашингтоне. Фото USA Today Sports

«Уверен, что смогу найти решение»

Генменеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан выразил разочарование, что Кузнецов по какой-то причине не выглядел на уровне хорошего предыдущего сезона и играл здорово лишь эпизодами, но в целом провел год слабее. Это оставляет вопрос о будущем челябинца, контракт которого с зарплатой 7,8 миллиона долларов рассчитан еще на два сезона.

Центрфорвард попытался ответить на вопрос о снижение своей результативности и числе голов.

«Думаю, в прошлом сезоне у меня было несколько больше отрывов, в этом — всего пара. Так что у меня не было возможности исполнить несколько таких же очень опасных бросков, как в прошлом сезоне. Знаю, что должен работать над этим. Теперь у меня много времени, чтобы подумать об этом, перефокусироваться. И я уверен, что смогу найти решение», — сказал Евгений.