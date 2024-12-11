«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина

Лига готовит специальную церемонию для россиянина с участием величайшего всех времен.

Лучший хоккеист в истории Уэйн Гретцки, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис и многие другие ждут возвращения в игру капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Российский форвард встал на паузу в великой погоне в 26 шагах от повторения снайперского достижения легендарного канадца — 868 голов в 1444 играх регулярного чемпионата против 894 в 1487.

Овечкин сделал мощный рывок к рекорду Гретцки за месяц регулярки — 15 шайб в 18 матчах. Заданный темп позволял рассчитывать, что дистанция до вершины будет пройдена в этом сезоне будущей весной или даже раньше при меньшей сумме игр в сравнении с Великим. Перелом малоберцовой кости левой ноги выбил 39-летнего форварда на срок от четырех до шести недель. Сам он настроен вернуться как можно быстрее и способен сделать это до новогодней ночи, а лига пока прорабатывает план торжественной церемонии.

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«Когда Ови побьет рекорд, будет что-то такое, что понравится всем»

Гретцки пару лет назад подтвердил желание посещать матчи «Вашингтона» в моменте, когда Овечкин совсем близко подберется к снайперскому рекорду. Великий давно повторяет, что восхождение его хорошего знакомого на вершину пойдет на пользу всей игре. Подобную поддержку сам Уэйн получал со стороны другой канадской легенды — Горди Хоу, когда проходил достижения Мистера Хоккей по голам и очкам.

Гретцки рассчитывает первым пожать руку Овечкину сразу после обновления рекорда. Такую возможность ему собираются предоставить «Кэпиталз» и НХЛ, Беттмэн планирует следить за финальным рывком россиянина в компании величайшего хоккеиста всех времен.

«Алекс был на взлете и, к сожалению, получил повреждение. У него было полно игр с более чем одним голом. Думаю, когда мы дойдем до пяти [шайб отставания], уж точно не меньше четырех, я должен начать следовать за ним, и Великий собирается делать то же самое. Мы посчитали и пришли к выводу, что начнем с пяти или четырех. Мы не можем упустить любой шанс, потому что, когда он подберется близко, как предполагаю, будет настолько сосредоточен, что это случится в игре с несколькими голами. Да [мы говорили об этом]. Я сказал Уэйну, что нам придется пожить какое-то время рядом», — сказал Беттмэн в интервью Monumental Sports Network.

Босс НХЛ заметил: «Подготовка к этому невероятному подвигу и момент, когда [Овечкин] сравняется и побьет [рекорд], это будет что-то такое, что очень понравится людям. Внимание, задумка и празднование, которых он заслуживает».

Один из ведущих инсайдеров Фрэнк Серавалли по ходу собрания руководителей клубов НХЛ в начале недели раскрыл некоторые детали готовящегося чествования Овечкина. В своем материале на Daily Faceoff североамериканский журналист сообщил: рабочий план лиги — остановить игру после рекордного гола, даже если она будет проходить на выезде. В таком случае Бэттмен и Гретцки проведут церемонию сразу после исторического достижения Александра.

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«Все то, чего Ови добился, здорово для игры»

Гретцки зафиксировал множество рекордов НХЛ на все времена весной 1999 года после 20-летней карьеры в лиге. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли поднял планки достижений по очкам, передачам и голам в космос. Но казавшаяся нереальной гонка все же близка к завершению. Легендарный канадец несколько лет не устает повторять, что, к его радости, она перешла от сомнения «если» к вопросу «когда». И теперь сам ждет ответа.

«Слушайте, то, чего он добился, это невероятно, замечательно и здорово для игры. Еще важнее, что его команда играет действительно хорошо в этом году, и это делает все более веселым. Забивать голы — одно дело, но когда вы побеждаете, это делает путь гораздо веселее. Они побеждают и играют хорошо. Тренер [Спенсер Карбери] проделал отличную работу. Слушайте, это хорошо для нашего спорта, здорово для нашей игры. Надеюсь, я буду там [рядом с Ови] и пожму его руку в тот вечер, когда он побьет рекорд», — сказал Гретцки журналистам во время собрания руководителей клубов НХЛ.

Великий завершил карьеру в 38-летнем возрасте и был в восторге от старта 20-го североамериканского сезона Овечкина.

«Он — бык. Его бросок настолько хорош, как ни у кого из когда-либо игравших. Я играл с Яри Курри и Бреттом Халлом, и один из величайших комплиментов, которые мог бы им сделать, это сказать, что они никогда не промахивались мимо ворот. Если не попадаешь в ворота, то не забьешь, и Овечкин не промахивается. Тем больше его сила. Он был великолепен в этом году. И я знаю, как тяжело это в таком возрасте. Становится все сложнее и сложнее, а он — как солдат [держится в строю]. И это хорошо для него», — сказал Гретцки.

Легенда давно на связи с Ови во время этой увлекательной погони.

«Он будет в порядке. Я периодически общаюсь с Алексом. Я всегда желаю ему всего наилучшего. Вы знаете, он справился с давлением, он выиграл Кубок Стэнли. Он был большой частью НХЛ и огромной частью «Вашингтон Кэпиталз». Слушайте, он человек, и он немного занервничает ближе к концу. Но он не нес ничего, кроме позитива, для нашего спорта и, что самое важное, был просто великолепен для своего клуба. И это хорошо», — сказал Гретцки.

Великий пробовал себя в роли менеджера и тренера, но теперь говорит об особом удовольствии быть фанатом № 1.

«Я люблю игру. Я горжусь тем, что был ее частью. Я наслаждаюсь тем, что делаю. Я живу так. Мне почти 64. Стресс и давление сильнее, чем думают люди, но все это того стоит. Это замечательный спорт, и люди, которые им занимаются, делают его еще более увлекательным. У меня было время, а теперь я болельщик, мне нравится следить [за игрой]. Я просто поддерживаю всех. Мне нравится смотреть хоккей каждый вечер», — сказал Гретцки.

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«Ови всегда говорил, что не хочет просто побить рекорд»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис доволен стартом регулярного чемпионата. Команда Спенсера Карбери мощно открыла сезон и закрепилась в зоне плей-офф, держится среди лидеров и поднимается на первое место в Восточной конференции.

«Нет [Никласа] Бэкстрема, нет Ти Джея Оши, нет Алекса Овечкина, нет игроков из команд Турнира четырех наций, возможно, нет игроков Матча всех звезд. И набрать больше всего очков в лиге на данный момент — это показывает, что на самом деле знают все эксперты», — сказал Леонсис о своей команде в интервью сайту НХЛ во время собрания руководителей клубов лиги.

Босс «Кэпиталз» добавил: «В этом заключается прелесть НХЛ, это действительно командная игра. Мы серьезно добавили глубины [состава], внесли серьезные изменения в этом году, но также сделали инвестиции и выстроили замечательное партнерство с нашим фарм-клубом [из Херши], и «Беарз» наиболее стабильно побеждают в АХЛ. Так что многие из этих ребят и тренерского состава прошли через это, у них есть это чувство цели. Они знают, как добиться победы. Думаю, они были большой секретной частью развития нашей культуры успеха. Они просто ждут, что мы будем побеждать и играть хорошо».

Прошлый сезон стал дебютным для тренера Карбери в НХЛ, «Вашингтон» на фоне потерь ведущих игроков не отличался результативностью и с трудом держался в гонке за местом в плей-офф. Столичная команда и Овечкин удивили всех весной и не пропустили розыгрыш Кубка Стэнли, но остановились в первом раунде после 0-4 от победителя регулярки «Рейнджерс».

В межсезонье «Кэпиталз» провели масштабную работу на рынке — были обменяны и подписаны форварды Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Манджапане, Тейлор Рэддиш и Брэндон Дюхейм, защитники Джейкоб Чикран и Мэтт Рой, вратарь Логан Томпсон. Осенью в клуб вернулись обладатели Кубка Стэнли-2018 нападающие Якуб Врана и Ларс Эллер. Главная заслуга во всех сделках принадлежала многолетнему генеральному менеджеру Брайану Маклеллану, который летом перешел на должность президента по хоккейным операциям. На освободившийся пост поднялся Крис Патрик, сын президента «Столичных» также занял позицию старшего вице-президента по хоккейным операциям.

«Мак всегда любил [собирать] большую, мощную, талантливую команду. И я думаю, мы вернулись к этому. В прошлом году мы попали в плей-офф, но нам не понравилось, как закончили [сезон]. В этом году все просто иначе», — сказал теперь Леонсис.

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Бизнесмен владеет «Кэпиталз» четверть века — с сезона-1999/2000 — и видел все шаги Овечкина в организации. Босс особенно ценит роль трех оставшихся после предыдущего сезона ветеранов и чемпионов — капитана и главной звезды в истории клуба, а также защитника Джона Карлсона и форварда Тома Уилсона.

«Когда мы привозим новичка, я сажусь с ним и спрашиваю: «Ты играл за другие команды, скажи мне, что у нас хорошо, а где нужно прибавлять, какие были первые мысли и реакция?» Дюбуа — хороший пример. Он немного освоился, проводит отличный сезон, и я спросил его: «Что тебе нравится на данный момент?» Он ответил: «Что ж, через две минуты после объявления об обмене мне позвонил Алекс Овечкин и сказал: «Добро пожаловать в команду, тебе понравится здесь, ты полюбишь Вашингтон, округ Колумбия», — заметил Леонсис.

Босс «Кэпиталз» добавил: «Дюбуа еще рассказал: «Потом позвонил Том Уилсон и сказал: «Вероятно, мы будем играть вместе, так что я встречу тебя в аэропорту, а моя жена поговорит с твоей подругой, обсудим наше сообщество». Он добавил, что Джон Карлсон [тоже] позвонил ему, о чем сказал: «Когда основные ребята из команды сразу же позволяют тебе почувствовать частью чего-то, так ты можешь идентифицировать культуру». Ребята действительно ценят друг друга, у нас великолепная, отличная раздевалка. И тренер [Спенсер Карбери] - он сейчас словно какой-то волшебник. У него просто есть харизма. Он очень расположен, очень позитивный. Так что сейчас у нас все идет, но завтра может измениться, верно?»

Овечкин с девизом «Русская машина никогда не ломается» из-за перелома значительно увеличит число пропущенных матчей за всю североамериканскую карьеру. За 19 лет в НХЛ россиянин не выходил на лед всего в 59 играх регулярного чемпионата, из них — всего 35 раз из-за различных повреждений. При этом владелец «Вашингтона» призывает капитана и болельщиков не спешить, как ни обидно выпадать из игры команды в такой момент.

«Он летел [к рекорду], но всегда говорил нам: «Я не хочу просто побить рекорд, а хочу иметь вокруг хорошую команду и тогда смогу побить рекорд». Вы могли видеть, что он был действительно увлечен этим, потому что команда играла так хорошо. И его возвращение будет интересным. Вероятно, ему потребуется еще две или три недели. Я не хочу, чтобы он торопился. Но вы можете видеть по публике и можете видеть по городу — у нас реально хорошая команда, и Алекс может побить рекорд в этом году. Так что здесь высокие ожидания, а Мак и Крис действительно хорошо поработали. Игроки вписались. Тренер с первого дня сказал им, чего от них ждут, и сейчас есть отличная отдача», — сказал Леонсис.