«Лучшее начало». Овечкин открыл год победным голом против Кросби

Капитан «Вашингтона» отметился нестандартной шайбой в большинстве на льду «Питтсбурга».

«Мы спасли лигу»

Матч «Пингвинз» и «Кэпиталз» в Питтсбурге (3:4) открыл 2024 год новой серией противостояния Александра Овечкина с Сидни Кросби. Сюжетная линия с лучшими игроками поколения долгое время была главной в постлокаутной НХЛ. В ноябре 2023-го россиянин по мотивам этой истории подарил всем мощную цитату.

«Мы спасли лигу. Сейчас пришло новое поколение, а мы, полагаю, уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», — сказал Овечкин для The Ahtletic.

Потом в интервью «СЭ» капитан «Кэпс» пояснил мысль о себе и Кросби: «Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная кампания, что привлекало болельщиков, прессу. Кросби — Овечкин, «Вашингтон» — «Питтсбург». Может, кто-то неправильно понял мою фразу о спасении лиги. Просто на тот момент мы были лицами НХЛ».

Теперь два хедлайнера Овечкин и Кросби провели друг против друга 67-й матч в НХЛ и 92-й с учетом плей-офф. До него у Александра было 96 (49+47) очков в играх против Сидни на клубном уровне, у канадца — 118 (43+75). В этот вечер два первых номера драфта забили в одном матче в 16-й раз и впервые с 7 ноября 2018 года.

Том Уилсон (№43) и Александр Овечкин празднуют гол в матче. Фото USA Today Sports

«Один из лучших периодов за год»

«Вашингтон» мощно начал, повел на исходе первой минуты после первой смены — отличился Том Уилсон, который снова вышел на лед в одном звене с Овечкиным и Евгением Кузнецовым (серия центрфорварда без набранных очков дошла до 10 игр). На последней минуте первого периода после гола капитана «Кэпиталз» счет стал 0:4, но «Питтсбург» успел включиться в погоню до перерыва и вплотную приблизился к гостям во второй 20-минутке.

«Думаю, мы здорово вошли в матч и играли очень хорошо. Возможно, это был один из лучших периодов за год. Мы сами немного усложнили себе задачу, больше, чем это требовалось. Это было странно. Мы действовали очень хорошо, но они провели этот поздний гол в конце первого периода, потом их большинство, пошло что-то не то — и соперник вернулся в игру. Считаю, это классика с «Питтсбургом», требуется немного лучше контролировать ситуацию. У них драйвовая команда. Поэтому нам нужно лучше справляться с некоторыми из таких моментов», — сказал Уилсон.

В речи в раздевалке главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери выделил такие ключи победы: запрос на отмену гола соперника из-за офсайда при счете 3:0 в первом периоде, реализация большинства, действия в меньшинстве и спасения вратаря Дарси Кемпера. Это то, что пригодилось столичной команде после мощного начала матча.

«Дело не только в голах. С точки зрения структуры мы смогли замедлить их, по большей части разбить их давление в форчекинге, мы действовали умно и четко в начале матча, смогли ухватить и контролировать игру. И нужно отдать должное нашим парням. Второй период стал катастрофой, лучше термина не подберу. Но у нас все еще оставались 20 минут и преимущество в счете, мы полностью изменили свое мышление, на 180 градусов, вернулись к тому, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи в этой лиге», — сказал Карбери.

Хоккеисты «Вашингтона» заблокировали пять бросков «Питтсбурга» в последние пять минут матча, Кемпер за то же время вступил в игру дважды — против Джейка Гюнцеля и Евгения Малкина в заключительную минуту. Всего за вечер вратарь «Кэпс» сделал 33 сэйва, а его партнеры приняли на себя больше бросков (23), чем нанесли по чужим воротам (22).

«Ребята делают это весь год в тяжелых играх, платят цену и встают под эти броски. Это важнейший момент, и поэтому мы чувствуем себя комфортно в таких играх», — сказал Кемпер.

«Вашингтон» одержал победу после четырех поражений и впервые выиграл в основное время после матча с «Чикаго» 10 декабря (4:2). Команда Карбери остается в плотной группе на границе кубковой восьмерки, где вместе с «Кэпиталз» и «Пингвинз» бьется «Тампа» и другие.

Сидни Кросби (№87) и Евгений Малкин (№71) атакуют ворота Дарси Кемпера. Фото USA Today Sports

«Не сдавались и пытались отыграться»

«Питтсбург» словно не вошел в матч с «Вашингтоном» и провел замену вратаря при счете 0:3. Тристан Джерри пропустил три гола при семи бросках за 13 минут. Алекс Неделькович отразил 14 бросков, пропустил только от Овечкина и стал 172-м вратарем лиги, которому забил капитан «Вашингтона».

Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан объяснил ранний выход Недельковича уровнем игры Джерри и всей команды: «Немного и то, и другое. Не считал, что Джарс играл лучшим образом, но не думал, что и команда показывала себя с лучшей стороны в начале игры. Для меня это мораль истории. Мне понравился наш соревновательный уровень, мы вернулись и определенно сделали этот матч игрой. Но мы не можем заранее ставить команде такие задачи».

«Питтсбург» не отпустил «Вашингтон» на первый перерыв с сухим счетом. Рикард Ракелль провел шайбу хозяев за 4 секунды до сирены в атаке с участием Кросби, а капитан «Пингвинз» попал в протокол с результативными действиями уже во втором периоде. Сидни из борьбы перед воротами забил при розыгрыше большинства после передач Малкина и Гюнцеля, а затем ассистировал второму из них.

«Начало было не лучшим, но у нас все равно были шансы сделать эту игру равной. Много времени возвращались в нее. Думаю, дело было больше в нас. Считаю, мы правильно отреагировали, не сдавались и пытались отыграться, в этом плане поступили очень умно», — сказал Кросби.

Капитан «Питтсбурга» является лучшим снайпером своей команды в этом сезоне (21 гол) и вторым бомбардиром после Гюнцеля (38 и 42 очка соответственно). Центрфорвард вышел на отметку в 1540 (571+969) очков за 1226 матчей в регулярных чемпионатах и прошел Джо Торнтона на 12-м месте рейтинга самых результативных игроков в истории НХЛ.

Александр Овечкин (№8) и Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Новый год, новое начало»

Овечкин в этом матче отличился при розыгрыше численного преимущества в нетипичной манере: поразил ворота Недельковича броском от синей линии и правого борта — слишком далеко от офиса в левом круге. Рекордсмен по голам в большинстве забил в таком формате в 302-й раз. Гол в итоге стал победным. Это восьмая шайба Александра в сезоне, он отличился во втором матче подряд и в третий раз за шесть игр после окончания «великой засухи». До этого за 29 матчей после старта регулярки было всего 5 голов — почти столько же его шайб отменили во второй половине 2023-го.

Главный счетчик: Овечкин вышел на отметку в 830 голов за карьеру — до снайперского достижения Уэйна Гретцки теперь 64 шага. Александр идет к топ-15 списка бомбардиров НХЛ всех времен — 1507 (830+677) очков в 1382 матчах. Пока же россиянин обошел защитника-легенду Рэя Бурка (1506 очков, 395+1111 в 1518 играх за «Бостон») на седьмом месте списка самых результативных игроков в составе одного клуба.

«Да, лучшее начало 2024-го, знаете ли. Новый год, новое начало. Забираем это. Отличное начало матча, потом мы вроде как немного расслабились и дали сопернику сократить отставание, но в третьем периоде, как считаю, демонстрировали надежную игру. Отличная нейтрализация большинства от наших парней, Кемпс был хорош и надежен в воротах», — сказал Овечкин после матча.

О вкладе игроков разных звеньев в победу и хорошем настроении в раздевалке капитан заметил: «Да, не будем брать в расчет второй период, мы очевидно начали его неважно, допускали ошибки и пошел как будто снежный ком, который становился все больше и больше. Но в третьем периоде, считаю, было важно играть умно, играть просто, не позволить им сравняться»

На вопрос про свой нестандартный гол Александр снова улыбнулся: «Это случайно. Знаете, я оказался там, так что принимаем это сейчас».

После «Зимней классики» между «Сиэтлом» и «Вегасом» в первый большой день НХЛ в 2024 году россияне снова были заметны во многих матчах, трое оформили дубли. Андрей Свечников — в матче «Каролины» с «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, Валерий Ничушкин — в игре «Колорадо» с «Айлендерс» Ильи Сорокина, Владимир Тарасенко — во встрече «Оттавы» с «Ванкувером». Никита Кучеров и Артемий Панарин отметились очередными результативными действиями, что ценно при напоре Нэйтана Маккиннона и Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров сезона. А Овечкин с новым победным голом продолжает свою великую погоню.