«Зачем уходить из «Вашингтона», если меня все устраивает?» Эксклюзивное интервью Овечкина

Российский нападающий — о подготовке к новому сезону, проблемах «Кэпиталз» и будущем сына в хоккее.

Компания FONBET провела в Москве мероприятие, посвященное запуску проекта «Великая погоня» — о гонке нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 822 гола, у канадца — 894. Перед стартом мероприятия обозреватель «СЭ» эксклюзивно поговорил с Овечкиным — о хоккее, футболе и семье.

— После прошлого сезона поменяли какие-то нюансы в летней подготовке? «Вашингтон» выступил неудачно и не попал в плей-офф.

— У меня была травма, я пропустил несколько игр, ее залечивая. А сейчас подготовка идет как она должна идти. Еще два месяца до старта чемпионата, я всегда начинаю тренировочный лагерь не на сто процентов, а где-то на 60, чтобы потом набрать форму в тренинг-кэмпе и во время сезона.

— Новый тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери — совсем молодой, ему 41 год. Уже успели с ним пообщаться?

— Мы уже были с ним знакомы, у нас прекрасные отношения — я был рад этому назначению, потому что он знает меня, многих ребят в клубе, которые до этого играли в «Херши» (фарме «Вашингтоне. — Прим. «СЭ»). Не думаю, что стоит ждать каких-то проблем.

— Он может дать какой-то свежий взгляд на вещи, которых вам не хватало?

— Конечно, поменялся на 90 процентов тренерский штаб. Большинство станет другим, может, меньшинство и в целом система игры тоже. Первый месяц в тренинг-кэмпе будет очень важным в этом смысле.

— Нет ощущения, что этот сезон будет последним для «Вашингтона» в плане возможности ярко заявить о себе в командном плане? Возраст лидеров, травмы, как у того же Никласа Бэкстрема.

— В прошлом сезоне нас подкосили травмы: и Бэкстрем, и Том Уилсон вернулись только в середине сезона — было тяжеловато после их возвращения, нужно время, чтобы адаптироваться. Но сейчас, думаю, все будет нормально — подойдем к сезону в оптимальной форме. Главное, чтобы все были здоровы.

— Патрик Кейн, легенда «Чикаго», все-таки не смог провести всю карьеру в одном клубе и перешел перед дедлайном в «Рейнджерс». В вашем случае в будущем такой вариант возможен?

— Если меня попросят поменять команду, это одно. А зачем самому это делать, если все устраивает?

Фото Global Look Press

— Евгений Кузнецов, отвечая на вопрос, что бы он больше хотел — еще одну победу в Кубке Стэнли или золото Олимпиады, выбрал первый вариант. А вы?

— Сначала туда надо попасть, а потом говорить.

— Ваш старший сын Сергей уже катается на коньках. Планируете в будущем отдавать его в какую-то хоккейную школу? Может, «Динамо»?

— Мы скоро улетаем в Америку — большую часть времени он будет проводить там. Будем думать, смотреть. Понимаем, что ребенку четыре года — и настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если мальчику нравится — пусть занимается. Когда подрастет — уже будет видно.

— А за футбольным «Динамо» следите?

— Да, ребята молодцы, победили в последнем матче «Зенит». Первые две игры были неудачными, особенно с «Крыльями», когда вели 3:1 и закончили 3:3.

— А что посоветовали бы Арсену Захаряну? Ехать в европейские средние клубы или ждать предложений от топов?

— Я не футболист, не знаю, куда лучше ехать, оставаться или нет. Лезть в чужую судьбу — не мое право.