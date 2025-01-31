Скоро Овечкин совершит еще одно важное статистическое достижение. Впереди Эспозито и Сакик

Всего 54 очка отделяют Александра Великого от десятки лучших бомбардиров в истории НХЛ.

До Гретцки всего лишь 18 голов

«Вашингтон» в противостоянии двух столиц уступил «Оттаве» (4:5 ОТ), но лидер американской команды Александр Овечкин провел один из самых успешных для себя матчей в сезоне, набрав 3 (1+2) очка. Забитый гол позволил 39-летнему нападающему еще немного сократить отставание от Уэйна Гретцки. За 31 матч до окончания регулярки российский форвард отстает от великого канадца на 18 шайб.

Овечкин по традиции переписал сразу несколько второстепенных снайперских достижений, увеличив ориентиры будущих преследователей по голам за одну команду (876), в большинстве (318) и в гостях (162). Также форвард, чаще всего завершавший овертайм своим точным броском (27 раз), обновил рекорды по поражениям в дополнительное время (180), а также по очкам и голам во встречах, которые его команда проигрывала в овертаймах.

При этом Овечкин ворвался в топ-3 самых успешных специалистов по «Оттаве» в истории НХЛ. Российский нападающий набрал во встречах с «Сенаторами» 64 (38+26) очка и обогнал за счет большего количества голов Фила Кессела и Матса Сундина. На пять очков Ови отстает от Патриса Бержерона, на 26 — от Яромира Ягра.

«Оттава» — всего лишь четвертый клуб, по очкам в матчах против которого Овечкин входит в тройку лидеров. Зато для «Виннипега», переехавшего в Канаду из Атланты, «Тампы-Бэй» и «Флориды» Александр Великий остается худшим соперником за всю историю.

Капитан «Вашингтона» в четвертый раз в нынешнем сезоне набрал три очка за матч и сохранил свое место в исторической двадцатке по играм с тремя и более очками. Для того чтобы закрепиться в двух первых десятках, желательно выдать еще три результативные встречи и подвинуть Петера Штястны. Ведь располагающийся сейчас на 21-й позиции Коннор Макдэвид уже в ближайшее время пронесется мимо вверх по таблице.

В общем бомбардирском рейтинге Овечкина снизу никто не поджимает. Следующий из преследователей Евгений Малкин отстает на 257 очков и два десятка мест. Тогда как сам Александр вот-вот поднимется на 11-е место в истории. От Фила Эспозито Ови отделяет только три очка, да и замыкающий десятку Джо Сакик не кажется недоступным (54 балла отставания).