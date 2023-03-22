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НХЛ

Сегодня, 15:00

«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Александр Овечкин с женой Настей, сыновьями Сергеем и Ильей, матерью Татьяной и братом Михаилом на церемонии перед матчем «Вашингтона» и «Коламбуса» на домашней арене «Кэпиталз» Capital One 21 марта.
Фото USA Today Sports
Командное фото «Вашингтона» после церемонии в честь Александра Овечкина.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин (справа) вместе с партнерами после первого гола в матче «Вашингтон» — «Коламбус» (6:7 ОТ).
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин в матче «Вашингтон» — «Коламбус» (6:7 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Кэпиталз» провели праздничный день в честь российского капитана.

«Думаешь, что это невозможно»

«Вашингтон» посвятил домашний матч с «Коламбусом» чествованию Александра Овечкина. Все крутилось вокруг великой восьмерки, его исторических голов и продолжения гонки за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Кэпиталз» вернули всех в декабрь 2022 года. Тогда Овечкин после хет-трика на выезде в Чикаго третьим в истории вышел на отметку в 800 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, позже на своей арене оформил дубль в ворота «Виннипега» и обошел Горди Хоу на второй строчке рейтинга снайперов лиги.

Александр Овечкин празднует 800-й гол в&nbsp;НХЛ после хет-трика в&nbsp;гостевом матче &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Чикаго&raquo; (7:3). «800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю

Во время церемонии на лед вышла семья Овечкина — жена Настя, сыновья Сергей и Илья, мать Татьяна и брат Михаил. На красной дорожке также появились сын Горди Хоу Марк, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис и президент «Кэпиталз» Дик Патрик, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли и ассистент исполнительного директора профсоюза игроков НХЛ Рон Хэйнси.

Овечкин получил много подарков. От лиги снайперу вручили кристалл Тиффани, от профсоюза — клюшку с автографами советских хоккеистов после Суперсерии-74 из коллекции Горди Хоу и шайбу, которой Мистер хоккей забил первый гол в той серии СССР и Канады. Партнеры приготовили сделанную на заказ подвеску, клуб — трофей с крюком клюшки и теми же цифрами 800, мини-клюшки также получили сыновья форварда. Еще один презент — картина Ови и Хоу.

«Вашингтон» выпустил фигурки Овечкина со счетчиком голов и поставил на арене трон из 802 шайб, в который теперь нужно добавлять новые. Команда провела раскатку в джерси с восьмым номером. На клубе во время церемонии показали ролик о пути Александра от первой шайбы до 802-й в озвучке вице-капитана Никласа Бэкстрема.

Юный Овечкин появился на видео с цитатой о конфетах и хоккее: «Я люблю забивать, люблю выигрывать матчи. Я люблю хоккей. Как у маленьких мальчиков есть конфеты — и они любят их, а я большой мальчик и люблю хоккей — и у меня есть хоккей». Еще один фрагмент — со словами капитана о снайперском достижении Гретцки: «Не думаю, что кто-то побьет этот рекорд. Думаю, это невозможно. Да, невозможно». С тех пор кое-что изменилось, но Александр всегда предпочитает идти от игры к игре.

«Вашингтон» заготовил серию мини-поздравлений от звезд НХЛ, бывших одноклубников и главных соперников Овечкина. Сидни Кросби и Коннор Макдэвид, Патрик Кейн и Остон Мэттьюс, Патрис Бержерон и Игорь Шестеркин, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши, Джон Карлсон и еще десяток игроков говорили о главном: о том, как восхищены и в чем именно считают особенным суперснайпера.

Евгений Кузнецов сказал развернуто: «Есть некоторые игроки, которые обожают забивать. У них есть это чувство внутри. Такие люди голодны до голов, никогда не устают и хотят забивать больше, больше и больше. Когда видишь то, что он сделал и делает каждый день, думаешь, что это невозможно — вроде такого «да как?!» Он оказывает большое влияние на игру, когда начинает хитовать людей. Он большой, сильный и очень хорошо катается. Знаете, обычно хоккеисты такого плана делают что-то одно — хитуют, играют жестко. А он может делать все. И ты не понимаешь как. И это что-то, что никто не может понять».

Шутник Кузя также выдал и повторил «Бросок, бросок, бросок» на просьбу описать Ови тремя словами.

Командное фото «Вашингтона» после церемонии в честь Александра Овечкина.
Фото USA Today Sports

«Он делает это год за годом»

«Вашингтон» здорово начал матч, повел 3:0 — и первым забил Овечкин. Сначала гол отдали Дилану Строуму, но внесли поправку: канадский центрфорвард не подправил шайбу в борьбе с Ником Бланкенбургом у ворот при набросе, последнее касание вашингтонцев в атаке было именно за Александром. И это означало сразу несколько достижений.

Овечкин провел 40-й гол в регулярном чемпионате и превзошел рекорд Гретцки по числу сезонов с таким числом шайб. Великий забивал 40 и более голов в 12 из 20 своих сезонов, у Александра Великого стало 13. В топ также Марио Лемье и Марсель Дионн — по 10.

Овечкин стал пятым игроком в возрасте 37 лет и старше с 40 и более голами. До него на эту отметку выходили Горди Хоу (44 гола в 40 лет, сезон-1968/69), Джонни Буцик (40 голов в 37 лет, 1972/73), Брендан Шэнахэн (40 голов в 37 лет, 2005/06) и Фил Эспозито (42 гола в 37 лет, 1978/79).

С дебютного для Овечкина регулярного чемпионата-2005/06 ни один другой игрок не провел больше 6 сезонов с 40 и более голами, а он — 6 только после своего 30-летия. И подобных уникальных сочетаний можно найти еще несколько.

Овечкин в домашнем матче с «Коламбусом» забил первый гол в североамериканской карьере 5 октября 2005 года, а теперь — 820-й. До главного снайперского рекорда Гретцки осталось 74.

Александр Овечкин с&nbsp;женой и&nbsp;детьми на&nbsp;церемонии перед матчем с &laquo;Коламбусом&raquo;. «Вашингтон» испортил праздник Овечкину. Трогательную церемонию смазало поражение аутсайдеру

«Он делает это каждый год стабильно с тех пор, как появился в лиге, и не кажется, что хоть как-то замедляется, — сказал главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. — Он играет быстро, он играет мощно. Он осознает, что способен сделать разницу в игре, вот в этом он реально хорош. По мне, его стабильность заключается в том, что он способен делать это год за годом».

«Вашингтон» все же испортил праздник Овечкина. Столичная команда упустила перевес и потерпела поражение от аутсайдера (6:7 ОТ).

«Это особенный вечер, если начать с этого, — сказал форвард «Кэпс» Том Уилсон. — Это что-то такое, что запомнишь навсегда. Было бы здорово выиграть, но я очень рад за Ови и его семью. Он невероятный человек и потрясающий хоккеист. Очень плохо, что мы не смогли забрать два очка, но я запомню этот вечер для него и его семьи на всю оставшуюся жизнь».

Александр Овечкин (справа) вместе с партнерами после первого гола в матче «Вашингтон» — «Коламбус» (6:7 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Я просто стараюсь наслаждаться своим временем»

Яркий декабрь и праздник остались в прошлом. В феврале в игре «Вашингтона» и жизни Овечкина многое изменилось. «Кэпиталз» после расставания с группой ведущих хоккеистов пытаются сохранить надежду на плей-офф. Очередное поражение оставляет команде все меньше шансов на кубковую весну.

«Мы очень хорошо начали. Думаю, мы могли забить пять или шесть, но в первые 10 минут второго периода просто прекратили играть, дали сопернику возможность вернуться, отыграться. К сожалению, мы уступили, но эту игру явно было интересно смотреть», — сказал Овечкин после матча.

О праздничной церемонии Александр добавил: «Если не говорить про игру, это был особенный день для меня, всего клуба и болельщиков. К сожалению, мы проиграли».

При этом капитан назвал такую цель на 10 матчей до конца регулярки: «Нужно просто продолжать играть. Что мы можем сделать, это продолжать играть и стараться выигрывать матчи».

Про момент со своим голом Овечкин привел детали празднования со Строумом: «Да, он мне сразу сказал: не думает, что касался. Так что я ответил: что ж, посмотрим, что будет».

Актуальный вопрос, как он делает это (еще один сезон с 40 голами в 37 лет, когда многие соперники моложе лет на десять), получил простой ответ: «Я просто стараюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что могу. И играть».

И еще — про обгон Гретцки по сезонам с 40 и более голами Александр все же улыбнулся в конце разговора, когда сам спросил и услышал ответ про ноль рекордов от журналистов: «Да, это очень крутой момент. Всегда говорю: не имеет значения, какой именно рекорд, это рекорд, знаете ли. Как много таких рекордов у вас? Вот видите».

Александр Овечкин благодарит арену в&nbsp;исторический вечер во&nbsp;время матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Виннипег&raquo; в&nbsp;Вашингтоне 23&nbsp;декабря. «Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки

Если Овечкин сможет забить еще 10 голов в 10 матчах «Вашингтона» до конца регулярного чемпионата, то обойдет Гретцки и Майка Босси по числу сезонов с 50 и более голами (пока у всех снайперов по 9). Для «Кэпиталз» поход капитана за рекордами сейчас все же реальнее кубковой гонки.

Александр Овечкин
Дилан Строум
Евгений Кузнецов (хоккей)
Никлас Бэкстрем
Том Уилсон
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Горди Хоу
Питер Лавиолетт
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