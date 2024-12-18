Овечкин вернется на лед через неделю? Без него у «Вашингтона» прервалась рекордная серия побед

Овечкин может сыграть за «Вашингтон» до рождественского перерыва в НХЛ

Погоня за рекордом Гретцки скоро возобновится.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы, может вернуться на лед еще до рождественского перерыва в НХЛ, сообщил инсайдер Пьер Лебрюн.

«Возможно, он вернется либо на одну игру перед праздничной паузой, либо будет готов выйти уже после нее», — цитирует журналиста The Athletic .

В НХЛ в период с 25 по 27 декабря матчи не проводятся. А во вторник, 24 декабря, «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Бостоном». Вероятность возвращения в строй к этой встрече велика, в противном случае Ови будет готов к игре против «Торонто» 29 декабря.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости левой ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в ночь на 19 ноября по московскому времени. Сообщалось, что он выбыл на срок от четырех до шести недель.

Что сказал Карбери

На прошлой неделе Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке в бесконтактном джерси. Позже 39-летний форвард отправился вместе с одноклубниками на двухматчевый выезд, в рамках которого столичный коллектив проиграл «Далласу» (1:3) и «Чикаго» (2:3).

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил, что нападающий находится на финишной прямой и прогрессирует в восстановлении.

«Все идет по плану. У него не было никаких проблем, и он движется в правильном направлении. Сейчас Ови находится на последнем этапе, на финишной прямой». Посмотрим, как пройдет неделя», — заявил Карбери журналистам.

Как «Вашингтон» выступает без Овечкина

Российский форвард пропустил уже 13 матчей, в которых у «Кэпиталз» восемь побед и пять поражений.

17 декабря «Вашингтон» против «Далласа» прервал рекордную выигрышную серию на выезде в НХЛ. Команда Спенсера Карбери не уступала на выезде с 4 ноября, когда проиграли «Каролине» (2:4). После этого она провела десять успешных игр, включая разгром «Сент-Луиса» (8:1).

«Кэпиталз» занимают второе место в Восточной конференции с 44 очками. В общей таблице лиги команда уступает лишь «Виннипегу» и «Нью-Джерси», которые провели больше матчей.