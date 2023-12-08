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НХЛ

Сегодня, 11:10

«Еще один пример его величия». Овечкин дошел до исторической отметки

Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Александр Овечкин (№8) с Диланом Строумом (№17) и другими партнерами по «Вашингтону».
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» набрал 1500 очков в НХЛ.

Топ-16 бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче «Вашингтон» — «Даллас» (4:5 Б). 38-летний форвард в третьем периоде начал атаку в большинстве после сэйва вратаря «Кэпиталз» Чарли Линдгрена. Россиянин из своей зоны отпасован на Энтони Манту, тот после пересечения чужой синей линии вывел на завершение Дилана Строума. Строум оформил дубль и забил 100-й гол в лиге, а капитан преодолел свой красивый и более крутой рубеж.

Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ с 1500 набранными очками. У первого номера драфта-2004 в 19-м сезоне в «Вашингтоне» — 827 голов и 673 передачи в 1370 играх регулярного чемпионата. Александр с отрывом лидирует по числу заброшенных шайб на отметке в 1500 очков, в тройке Фил Эспозито (681) и Горди Хоу (649), у Уэйна Гретцки теперь 12-й результат (538).

Овечкин сейчас второй снайпер всех времен после Гретцки (894 гола). Великий — единственный хоккеист с 2000+ очками в регулярках (2857 в 1487 играх). Александр — второй европеец в списке игроков с 1500 и более очками. До него в исключительно канадскую компанию ворвался Яромир Ягр, легендарный чех стал первым после Гретцки в этом рейтинге (1921 очко в 1733 играх).

Александр Овечкин. Невероятный юбилей Овечкина: выбил 1500 очков в НХЛ!

До Овечкина в топ-15 бомбардиров НХЛ поднялся капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Первый номер драфта-2005 сделал это в апреле, сейчас у канадской легенды 1529 очков в 1215 играх. Из всех других действующих игроков наиболее близко к отметке российская звезда «Пингвинз» Евгений Малкин (1250 очков в 1088 играх, 40-е место среди самых результативных хоккеистов в истории лиги).

Овечкин стал всего пятым игроком, который всю карьеру провел в одном клубе и набрал 1500 очков. До него это сделали Стив Айзерман («Детройт», 1755 очков), Марио Лемье («Питтсбург», 1723), Джо Сакик («Колорадо» / «Квебек», 1641) и Кросби (1529). Вместе с тем среди лучших бомбардиров разных клубов россиянин идет восьмым, в этом списке также Хоу («Детройт», 1809 очков), Гретцки («Эдмонтон», 1669) и Рэй Бурк («Бостон», 1506).

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Думаю, он заберет шайбу за это»

Овечкин вплотную приблизился к отметке в 1500 очков во время пятиматчевого турне на Западное побережье. Александр после домашних матчей с «Баффало» и «Эдмонтоном» остался без результативных действий в гостях у «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелеса», сделал две передачи в игре с «Анахаймом» 30 ноября и вышел на рубеж в 1499 очков.

Исторического события все ждали в матче с «Вегасом» в первый день декабря на арене чемпионов из «Голден Найтс», на которой в 2018 году Овечкин вместе со столичным клубом поднял Кубок Стэнли. Нового красивого сюжета с участием Александра в Лас-Вегасе не получилось, после чего он вместе с партерами был засушен и разгромлен «Аризоной» на 5-тысячной студенческой арене «Койотс». Может, совсем не та обстановка для таких хайлайтов, как пересечение отметки в 1500 очков за карьеру или «того самого» гола в ворота «Финикса» тренера Гретцки в начале 2006-го.

Исторический момент наступил в домашнем матче «Вашингтона» с «Далласом». Алексей Протас открыл счет в этой игре, во втором периоде Строум и вернувшийся в состав Евгений Кузнецов создали отрыв «плюс два». Российский центрфорвард по решению главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери пропустил игру с «Аризоной» для «ментальной перезагрузки», после чего «парень с ЧТЗ» в традиционной манере прокомментировал свое нелучшее положение и теперь забил пятый гол в этом сезоне в 700-й игре за карьеру в лиге. «Старз» неизменно догоняли, хозяева льда снова вырвались вперед в третьей 20-минутке после дубля Строума. Дилан разделил свой сотый гол в НХЛ с достижением Овечкина.

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«Думаю, он заберет шайбу за это. Это нормально. Он хорошо сыграл, довел шайбу до Мо. Он живая легенда. Так что для меня честь играть с ним. И надеюсь, что смогу начать кормить его [передачами], чтобы он забил больше голов», — сказал Строум.

«Это грандиозно. Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в лиге», — сказал тренер Карбери.

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Это довольно крутое число»

Выход Овечкина на отметку в 1500 очков после специального объявления в рекламной паузе арена встретила овацией. Настроение «Кэпиталз» стало хуже после упущенной победы в основное время и поражения в серии буллитов. Вратарь «Старз» Скотт Уэджвуд друг за другом остановил Кузнецова с его замедленной манерой исполнения, Строума и Овечкина.

«Думаю, в нашей игре была скорость, контроль шайбы. Отстойно, что мы проиграли, но, считаю, все равно выносишь какие-то позитивные вещи, оставляешь это позади и движешься дальше. Набрать два очка было бы приятно, но что есть, то есть», — сказал Овечкин о матче.

О выходе на отметку в 1500 очков Александр заметил: «Да, это довольно крутое число, знаете. Как всегда говорю, без моих партнеров по команде никогда бы не достиг такого. Это очень круто».

Капитан также вернулся к вопросу о шансах в этой игре: «Как считаю, мы старались, старались создавать в атаке. Особенно в нейтральной зоне, думаю, могли порой принимать более удачные решения. Но знаете, мы заберем весь позитив и будем двигаться дальше».

Про возвращение Кузнецова форвард добавил: «Да, думаю, он был в порядке сегодня. Контролировал шайбу, ускорялся в нейтральной зоне, создал несколько моментов. Все видели, что он был хорош».

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На вопрос об упущенных шансах при большинстве в овертайме снайпер улыбнулся: «Да, порой стараешься забыть такое. Если есть шанс послать шайбу в ворота, я должен это делать. У меня была отличная возможность забить и принести нам очки, но в этот раз не попал».

Овечкин остается лучшим бомбардиром «Вашингтона» с 15 очками (5 голов, 10 передач) в 23 матчах. Великая восьмерка не забивает в восьми играх после встречи с «Коламбусом» 18 ноября. В этой гонке за историей снайпер пока не приближается к Гретцки.

Александр Овечкин
Дилан Строум
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Даллас Старз
Спенсер Карбери
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