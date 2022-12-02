Овечкин бился как лев, но этот «Вашингтон» безнадежен. Команда вела 2:0, но проиграла

« Кэпиталз» уступили «Сиэтлу» на выезде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Фехервари — 2 (Шири, Овечкин), 7:36 — 0:1. Шири — 8 (бол., Юханссон, Овечкин), 14:04 — 0:2. Шварц — 8 (бол., Данн, Бураковски), 33:28 — 1:2. Гурд — 3 (Спронг, Данн), 57:33 — 2:2. Бенайерс — 10 (Бураковски), 60:07 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Кемпер.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 25 (6+8+10+1) — 23 (4+7+12+0).

Наши: — - Кузнецов (16.27/3/0), Овечкин (18.31/5/+1).

2 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

«Сиэтл» — один из самых загадочных клубов НХЛ для российских болельщиков. За полтора года существования клуба ни одного хоккеиста из нашей страны в составе «кракенов» не было, а в прошлом сезоне команда была одним из главных аутсайдеров лиги.

Но в начале этого сезона «Сиэтл» приятно удивляет: команда уверенно идет в лидерах Западной конференции. Зажигает бывший нападающий «Колорадо» Андре Бураковски, которому просто не хватило места под потолком зарплат в составе действующего чемпиона. Но, пожалуй, главная звезда команды — 20-летний Мэттью Бенирс, который почти вышел на график «очко за матч».

Тем не менее выездной матч против выскочек «Вашингтон» начал успешно. Сначала с передачи Александра Овечкина отличился словацкий защитник Фехервари.

А вскоре Ови поучаствовал еще в одной голевой атаке: Коннор Шири реализовал большинство.

Но «Вашингтон» в этом сезоне не раз упускал преимущество — команде порой явно не хватает устойчивости. «Сиэтл» аккуратно поддушивал соперника скоростями, и при счете 1:2 можно было не сомневаться, что хозяева сравняют счет. «Вашингтон» жался к своим воротам. Правда, у гостей было четыре минуты, чтобы реализовать большинство в третьем периоде. Овечкин не уходил со льда — не помогло.

В овертайме же Ларс Эллер и Джон Карлсон решили устроить настоящий цирк. Единственным, кто не смеялся, оказался вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер.

Овечкин нанес пять бросков, набрал два очка и был активен, как всегда. Но этого мало, чтобы выигрывать матчи. Кажется, у нынешнего «Вашингтона» уже не может быть громких амбиций. Главная цель — рекорд Гретцки по голам, который должен побить Овечкин.