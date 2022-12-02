Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:15

Овечкин бился как лев, но этот «Вашингтон» безнадежен. Команда вела 2:0, но проиграла

Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин (в центре).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Кэпиталз» уступили «Сиэтлу» на выезде.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Фехервари — 2 (Шири, Овечкин), 7:36 — 0:1. Шири — 8 (бол., Юханссон, Овечкин), 14:04 — 0:2. Шварц — 8 (бол., Данн, Бураковски), 33:28 — 1:2. Гурд — 3 (Спронг, Данн), 57:33 — 2:2. Бенайерс — 10 (Бураковски), 60:07 — 3:2.
Вратари: Грубауэр — Кемпер.
Штраф: 13 — 9.
Броски: 25 (6+8+10+1) — 23 (4+7+12+0).
Наши: — - Кузнецов (16.27/3/0), Овечкин (18.31/5/+1).
2 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

«Сиэтл» — один из самых загадочных клубов НХЛ для российских болельщиков. За полтора года существования клуба ни одного хоккеиста из нашей страны в составе «кракенов» не было, а в прошлом сезоне команда была одним из главных аутсайдеров лиги.

Но в начале этого сезона «Сиэтл» приятно удивляет: команда уверенно идет в лидерах Западной конференции. Зажигает бывший нападающий «Колорадо» Андре Бураковски, которому просто не хватило места под потолком зарплат в составе действующего чемпиона. Но, пожалуй, главная звезда команды — 20-летний Мэттью Бенирс, который почти вышел на график «очко за матч».

Тем не менее выездной матч против выскочек «Вашингтон» начал успешно. Сначала с передачи Александра Овечкина отличился словацкий защитник Фехервари.

А вскоре Ови поучаствовал еще в одной голевой атаке: Коннор Шири реализовал большинство.

Но «Вашингтон» в этом сезоне не раз упускал преимущество — команде порой явно не хватает устойчивости. «Сиэтл» аккуратно поддушивал соперника скоростями, и при счете 1:2 можно было не сомневаться, что хозяева сравняют счет. «Вашингтон» жался к своим воротам. Правда, у гостей было четыре минуты, чтобы реализовать большинство в третьем периоде. Овечкин не уходил со льда — не помогло.

Александр Овечкин. Овечкин побил еще один вечный рекорд Гретцки. Их все меньше и меньше

В овертайме же Ларс Эллер и Джон Карлсон решили устроить настоящий цирк. Единственным, кто не смеялся, оказался вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер.

Овечкин нанес пять бросков, набрал два очка и был активен, как всегда. Но этого мало, чтобы выигрывать матчи. Кажется, у нынешнего «Вашингтона» уже не может быть громких амбиций. Главная цель — рекорд Гретцки по голам, который должен побить Овечкин.

Кирилл Капризов. Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
6
10
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Дэвис и Смолкин заявили о пропуске чемпионата России. И ответили на вопрос о смене гражданства
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин поднялся на 71-е место по голевым передачам в истории НХЛ
«Сиэтл» в овертайме обыграл «Вашингтон», у Овечкина две результативные передачи
Овечкин провел 404 матча в НХЛ с 2+ очками за игру. Это второй результат в истории для игроков, рожденных вне Северной Америки
Овечкин сделал две голевые передачи в матче против «Сиэтла»
Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
Будро: «Надеюсь, что Овечкин в Сиэтле обойдет Хоу по голам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!