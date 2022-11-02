Овечкин сломал клюшку от злости! Он набрал очки в третьем матче подряд, но его команда снова проиграла

У «Вашингтона» много проблем.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Юханссон — 3 (бол., Строум, Овечкин), 3:39 — 1:0. Айкел — 5 (бол., Стивенсон, Пьетранджело), 18:55 — 1:1. ван Римсдайк — 1 (Строум), 21:01 — 2:1. Каррье — 2 (Карлссон, Пьетранджело), 54:04 — 2:2. Теодор — 3 (Айкел, Пьетранджело), 61:35 — 2:3.

Вратари: Линдгрен — Томпсон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (6+11+4+0) — 31 (11+8+10+2).

Наши: Кузнецов (17.35/1/0), Овечкин (15.54/1/-1), Орлов (24.50/3/+1) — -.

2 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

На счету «Вашингтона» всего одна победа в последних четырех играх, но вряд ли это может сильно удивлять. Команда давно испытывает серьезные кадровые проблемы и вынуждена обходиться без многих лидеров. К надолго выбывшим Бэкстрему и Уилсону добавились Карлсон, Браун и Оши, так что пока представить себе оптимальный состав «Кэпиталз» очень трудно.

Сегодня «столичные» принимали на родном льду «Вегас» и выделить явного фаворита в этой паре было несложно. «Рыцари» лидируют на Западе, выиграв 8 из 10 матчей, а Джек Айкел наконец-то демонстрирует ту игру, которую от него ждали болельщики. Американец- лучший бомбардир своей команды. В первых десяти матчах чемпионата Айкел набрал 10 (4+6) очков, а в недавней игре против «Виннипега» забросил шикарную шайбу в овертайме.

Решать непростую задачу в воротах «Вашингтона» выпала честь Чарли Линдгрену, для которого этот матч стал третьим в сезоне. В первом периоде у голкипера хозяев было немало работы, а «Голден Найтс» значительно перебросали соперника (11-6). Но несмотря на давление «Вегаса», именно «Вашингтон» открыл счет. Команда реализовала большинство, а в голе Маркуса Юханссона поучаствовал Александр Овечкин.

Капитан «столичных» набрал очки уже в третьем матче подряд, и на этом отрезке в его активе 3 (2+1) балла. Питер Лавиолетт сегодня восстановил их связку с Евгением Кузнецовым, но особого креатива атаке это не дало. На двоих форварды нанесли за матч всего два броска по воротам Логана Томпсона. К слову, голкипер «Вегаса» на старте чемпионата выглядит очень мощно. Канадец даже попадал в тройку лучших игроков недели, а его процент отраженных бросков составляет больше 94.

За минуту до окончания первого периода гости сумели отыграться и сделали это также в большинстве. Игра в меньшинстве у «Кэпиталз» сейчас выглядит очень солидно. В последних пяти матчах команда нейтрализовала 18 из 19 попыток соперника, но справиться с Айкелом не смогла. Американец забросил пятую шайбу в сезоне и распечатал Линдгрена. Бросок у Джека получился хитрым, но в этом эпизоде голкипер «Вашингтона» мог сыграть увереннее.

После перерыва хозяева заметно прибавили и периодически оказывали мощное давление на ворота «рыцарей». Придал команде сил очередной быстрый гол. Уже на первой минуте второго периода Тревор Ван Римсдайк вывел «Вашингтон» вперед, а затем команда упустила несколько хороших возможностей упрочить преимущество. Пожалуй, еще одного гола им и не хватило для того, чтобы полностью забрать игру под контроль. В третьем периоде «Кэпиталз» сосредоточились на обороне, нанесли всего четыре броска и в итоге пропустили гол от Уильяма Каррье.

Впрочем, концовка все равно осталась за «Вашингтоном». Отличная возможность забить была у Овечкина, но его бросок эффектно заблокировал Алекс Пьетранжело, а под финальную сирену отличился Гарнет Хатауэй, шайба которого пересекла линию ворота уже после окончания основного времени. Хозяева могли вырвать не самую логичную победу, но в овертайме удачливее оказался «Вегас». В голевой атаке снова поучаствовал Айкел, который выдал шикарную передачу на Ши Теодора.

К сожалению, именно Овечкин находился в эпицентре пропущенной шайбы и ничего не сумел поделать с соперником. В такой ситуации есть вопросы и к Питеру Лавиолетту. Выпускать в овертайме в формате «три на три» 37-летнего ветерана — идея слишком рискованная. Рекорды Александра, безусловно, важны, но забывать про командные результаты тоже не стоит. Капитан «Вашингтона» не скрывал своих расстроенных чувств после матча. Он сломал свою клюшку и в ярости выбросил ее в сторону. Его команда теперь отправится на выезд к «Детройту» и самое время конвертировать злость в забитые голы. Такое в исполнении русского снайпера мы уже неоднократно видели.