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Сегодня, 12:45

Овечкин обогнал Хоу и стал вторым в истории. Пока — по победным голам

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Очередные достижения капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин забил победный гол в матче против «Нью-Джерси» (6:3) и вышел на второе место по числу решающих шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард принес «Вашингтону» 122-ю победу в карьере и обогнал великого Горди Хоу. Рекорд лиги удерживает Яромир Ягр, на счету которого 135 решающих голов.

Лидеры НХЛ по победным голам.
Лидеры НХЛ по победным голам.

В исторической снайперской гонке Овечкин по-прежнему занимает третье место. Теперь на счету капитана «Вашингтона» 783 гола — на 18 меньше, чем у Хоу. Обладатель вечного рекорда лиги Уэйн Гретцки отличился 894 раза.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В бомбардирском рейтинге Александр с 1416 (783+633) очками укрепился на 20-й позиции в истории. От вышедшего сегодня на 18-е место Сидни Кросби Овечкин отстает на четыре очка, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 41, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 174.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
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