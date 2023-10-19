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НХЛ

Сегодня, 09:45

У Овечкина худшая серия в карьере: он не бросает уже два матча

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин в матче против «Оттавы».
Фото USA Today Sports
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Что происходит с капитаном «Вашингтона»?

В матче против «Оттавы» (1:6) Александр Овечкин в 19-й раз в карьере и во второй в сезоне ни разу не смог попасть в створ ворот. Три дня назад сдержать самого бросающего игрока в истории НХЛ (6359 попаданий в створ!) удалось «Калгари». Правда, в отличие от «сенаторов» «огонькам» надежности в обороне не хватило для победы — «Вашингтон» оказался сильнее в серии буллитов.

Никогда ранее Овечкин не выдавал двухматчевую серию без бросков. В феврале 2017 года второй снайпер в истории лиги дважды за четыре дня не смог потревожить вратарей. Однако между встречами с «Филадельфией» и «Нэшвиллом» Александр Великий трижды проверил голкипера «Эдмонтона» Кжма Талбота.

Все матчи регулярных чемпионатов, в которых Александр Овечкин не бросал в створ ворот

Дата

Матч

Очки

Время

+/-

22.11.2005

Тампа-Бэй (д) — 3:4 Б

1 (0+1)

20.07

-2

07.10.2007

Айлендерс (г) — 2:1

1 (0+1)

20.02

0

18.01.2010

Детройт (д) — 3:2

1 (0+1)

22.13

-1

17.03.2011

Нью-Джерси (г) — 3:0

2 (0+2)

15.24

+3

25.02.2013

Каролина (д) — 3:0

1 (0+1)

17.52

0

11.03.2013

Каролина (д) — 0:4

0

22.27

-1

08.02.2017

Детройт (д) — 6:3

0

13.54

+1

21.02.2017

Филадельфия (г) — 4:1

2 (0+2)

17.18

+2

24.02.2017

Нэшвилл (г) — 2:5

0

20.36

0

11.11.2017

Эдмонтон (д) — 2:1 Б

0

23.48

0

08.02.2018

Коламбус (д) — 4:2

0

20.45

-2

16.02.2018

Чикаго (г) — 1:7

0

18.22

-1

18.03.2019

Нью-Джерси (г) — 4:1

1 (0+1)

18.26

+1

10.12.2019

Бостон (д) — 3:2

0

18.59

0

06.03.2020

Питтсбург (г) — 5:2

0

16.34

+1

02.02.2021

Рейнджерс (г) — 6:3

0

0.39

0

10.11.2021

Детройт (г) — 2:0

1 (0+1)

22.04

+1

15.10.2023

Калгари (д) — 3:2 Б

0

20.04

0

18.10.2023

Оттава (г) — 1:6

1 (0+1)

18.33

-1

В трех матчах сезона Овечкин нанес всего лишь четыре броска по воротам. Это третий результат даже среди участников драфта-2004 (а их в лиге всего осталось четверо!). Среди игроков «Вашингтона» главный снайпер XXI века делит пятое место с Коннором Макмайклом и Диланом Строумом, а среди россиян — 17-е место с защитниками Егором Замулой, Павлом Минтюковым, Владиславом Гавриковым и Дмитрием Куликовым. Причем Замула и Минтюков провели всего по две игры.

Места Александра Овечкина по броскам в разных номинациях

Номинация

Лидер

Клуб

Матчи

Броски

Место Овечкина

Все игроки

Джек Айкел

Вегас

4

25

292-360-е

Левые нападающие

Брэди Ткачак

Оттава

4

19

51-69-е

Россияне

Евгений Малкин

Питтсбург

4

18

17-21-е

«Вашингтон»

Ти Джей Оши

Вашингтон

3

10

5-7-е

Драфт-2004

Евгений Малкин

Питтсбург

4

18

3-е

Тем не менее Овечкин принял участие в голевой комбинации, которую точным броском завершил Джон Карлсон, и избежал худшего старта в карьере. В третий раз в истории (и второй подряд!) Ови отметился в трех первых встречах регулярки всего одной результативной передачей. Примечательно, что медленный разгон не мешал российскому форварду завершить сезон со средней результативностью выше одного очка за игру: в чемпионате-2012/13 он выбил 56 баллов в 48 играх, в чемпионате-2022/23 — 75 в 73.

Все случаи, когда Александр Овечкин набирал менее четырех очков в первых трех матчах сезона

Сезон

Матчи

Голы

Передачи

Очки

Броски

+/-

2012/13

Тампа-Бэй (г) — 3:6, Виннипег (д) — 2:4, Монреаль (д) — 1:4

0

1

1

11

-1

2022/23

Бостон (д) — 2:5, Торонто (г) — 2:3, Монреаль (д) — 3:1

0

1

1

13

-3

2023/24

Питтсбург (д) — 0:4, Калгари (д) — 3:2 Б, Оттава (г) — 1:6

0

1

1

4

-2

2019/20

Сент-Луис (г) — 3:2 ОТ, Айлендерс (г) — 2:1, Каролина (д) — 2:3 ОТ

1

0

1

14

-1

2016/17

Питтсбург (г) — 2:3 Б, Айлендерс (д) — 2:1, Колорадо (д) — 3:0

1

1

2

13

0

2011/12

Каролина (д) — 4:3 ОТ, Тампа-Бэй (д) — 6:5 Б, Питтсбург (д) — 3:2 ОТ

1

1

2

8

-1

2008/09

Атланта (д) — 4:7, Чикаго (г) — 4:2, Ванкувер (д) — 5:1

2

0

2

15

+2

2007/08

Атланта (г) — 3:1, Каролина (д) — 2:0, Айлендерс (г) — 2:1

1

2

3

12

+2

2006/07

Рейнджерс (г) — 2:5, Каролина (д) — 5:2, Миннесота (г) — 2:3 Б

2

1

3

24

-1
Александр Овечкин. Ужасный старт сезона Овечкина. Впервые в карьере ушел без бросков в двух играх подряд

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
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