У Овечкина худшая серия в карьере: он не бросает уже два матча

Что происходит с капитаном «Вашингтона»?

В матче против «Оттавы» (1:6) Александр Овечкин в 19-й раз в карьере и во второй в сезоне ни разу не смог попасть в створ ворот. Три дня назад сдержать самого бросающего игрока в истории НХЛ (6359 попаданий в створ!) удалось «Калгари». Правда, в отличие от «сенаторов» «огонькам» надежности в обороне не хватило для победы — «Вашингтон» оказался сильнее в серии буллитов.

Никогда ранее Овечкин не выдавал двухматчевую серию без бросков. В феврале 2017 года второй снайпер в истории лиги дважды за четыре дня не смог потревожить вратарей. Однако между встречами с «Филадельфией» и «Нэшвиллом» Александр Великий трижды проверил голкипера «Эдмонтона» Кжма Талбота.

Все матчи регулярных чемпионатов, в которых Александр Овечкин не бросал в створ ворот

Дата Матч Очки Время +/- 22.11.2005 Тампа-Бэй (д) — 3:4 Б 1 (0+1) 20.07 -2 07.10.2007 Айлендерс (г) — 2:1 1 (0+1) 20.02 0 18.01.2010 Детройт (д) — 3:2 1 (0+1) 22.13 -1 17.03.2011 Нью-Джерси (г) — 3:0 2 (0+2) 15.24 +3 25.02.2013 Каролина (д) — 3:0 1 (0+1) 17.52 0 11.03.2013 Каролина (д) — 0:4 0 22.27 -1 08.02.2017 Детройт (д) — 6:3 0 13.54 +1 21.02.2017 Филадельфия (г) — 4:1 2 (0+2) 17.18 +2 24.02.2017 Нэшвилл (г) — 2:5 0 20.36 0 11.11.2017 Эдмонтон (д) — 2:1 Б 0 23.48 0 08.02.2018 Коламбус (д) — 4:2 0 20.45 -2 16.02.2018 Чикаго (г) — 1:7 0 18.22 -1 18.03.2019 Нью-Джерси (г) — 4:1 1 (0+1) 18.26 +1 10.12.2019 Бостон (д) — 3:2 0 18.59 0 06.03.2020 Питтсбург (г) — 5:2 0 16.34 +1 02.02.2021 Рейнджерс (г) — 6:3 0 0.39 0 10.11.2021 Детройт (г) — 2:0 1 (0+1) 22.04 +1 15.10.2023 Калгари (д) — 3:2 Б 0 20.04 0 18.10.2023 Оттава (г) — 1:6 1 (0+1) 18.33 -1

В трех матчах сезона Овечкин нанес всего лишь четыре броска по воротам. Это третий результат даже среди участников драфта-2004 (а их в лиге всего осталось четверо!). Среди игроков «Вашингтона» главный снайпер XXI века делит пятое место с Коннором Макмайклом и Диланом Строумом, а среди россиян — 17-е место с защитниками Егором Замулой, Павлом Минтюковым, Владиславом Гавриковым и Дмитрием Куликовым. Причем Замула и Минтюков провели всего по две игры.

Места Александра Овечкина по броскам в разных номинациях

Номинация Лидер Клуб Матчи Броски Место Овечкина Все игроки Джек Айкел Вегас 4 25 292-360-е Левые нападающие Брэди Ткачак Оттава 4 19 51-69-е Россияне Евгений Малкин Питтсбург 4 18 17-21-е «Вашингтон» Ти Джей Оши Вашингтон 3 10 5-7-е Драфт-2004 Евгений Малкин Питтсбург 4 18 3-е

Тем не менее Овечкин принял участие в голевой комбинации, которую точным броском завершил Джон Карлсон, и избежал худшего старта в карьере. В третий раз в истории (и второй подряд!) Ови отметился в трех первых встречах регулярки всего одной результативной передачей. Примечательно, что медленный разгон не мешал российскому форварду завершить сезон со средней результативностью выше одного очка за игру: в чемпионате-2012/13 он выбил 56 баллов в 48 играх, в чемпионате-2022/23 — 75 в 73.

Все случаи, когда Александр Овечкин набирал менее четырех очков в первых трех матчах сезона