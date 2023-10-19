У Овечкина худшая серия в карьере: он не бросает уже два матча

Сегодня, 09:45
В матче против «Оттавы» (1:6) Александр Овечкин в 19-й раз в карьере и во второй в сезоне ни разу не смог попасть в створ ворот. Три дня назад сдержать самого бросающего игрока в истории НХЛ (6359 попаданий в створ!) удалось «Калгари». Правда, в отличие от «сенаторов» «огонькам» надежности в обороне не хватило для победы — «Вашингтон» оказался сильнее в серии буллитов.
Никогда ранее Овечкин не выдавал двухматчевую серию без бросков. В феврале 2017 года второй снайпер в истории лиги дважды за четыре дня не смог потревожить вратарей. Однако между встречами с «Филадельфией» и «Нэшвиллом» Александр Великий трижды проверил голкипера «Эдмонтона» Кжма Талбота.
|
Дата
|
Матч
|
Очки
|
Время
|
+/-
|
22.11.2005
|
Тампа-Бэй (д) — 3:4 Б
|
1 (0+1)
|
20.07
|
-2
|
07.10.2007
|
Айлендерс (г) — 2:1
|
1 (0+1)
|
20.02
|
0
|
18.01.2010
|
Детройт (д) — 3:2
|
1 (0+1)
|
22.13
|
-1
|
17.03.2011
|
Нью-Джерси (г) — 3:0
|
2 (0+2)
|
15.24
|
+3
|
25.02.2013
|
Каролина (д) — 3:0
|
1 (0+1)
|
17.52
|
0
|
11.03.2013
|
Каролина (д) — 0:4
|
0
|
22.27
|
-1
|
08.02.2017
|
Детройт (д) — 6:3
|
0
|
13.54
|
+1
|
21.02.2017
|
Филадельфия (г) — 4:1
|
2 (0+2)
|
17.18
|
+2
|
24.02.2017
|
Нэшвилл (г) — 2:5
|
0
|
20.36
|
0
|
11.11.2017
|
Эдмонтон (д) — 2:1 Б
|
0
|
23.48
|
0
|
08.02.2018
|
Коламбус (д) — 4:2
|
0
|
20.45
|
-2
|
16.02.2018
|
Чикаго (г) — 1:7
|
0
|
18.22
|
-1
|
18.03.2019
|
Нью-Джерси (г) — 4:1
|
1 (0+1)
|
18.26
|
+1
|
10.12.2019
|
Бостон (д) — 3:2
|
0
|
18.59
|
0
|
06.03.2020
|
Питтсбург (г) — 5:2
|
0
|
16.34
|
+1
|
02.02.2021
|
Рейнджерс (г) — 6:3
|
0
|
0.39
|
0
|
10.11.2021
|
Детройт (г) — 2:0
|
1 (0+1)
|
22.04
|
+1
|
15.10.2023
|
Калгари (д) — 3:2 Б
|
0
|
20.04
|
0
|
18.10.2023
|
Оттава (г) — 1:6
|
1 (0+1)
|
18.33
|
-1
В трех матчах сезона Овечкин нанес всего лишь четыре броска по воротам. Это третий результат даже среди участников драфта-2004 (а их в лиге всего осталось четверо!). Среди игроков «Вашингтона» главный снайпер XXI века делит пятое место с Коннором Макмайклом и Диланом Строумом, а среди россиян — 17-е место с защитниками Егором Замулой, Павлом Минтюковым, Владиславом Гавриковым и Дмитрием Куликовым. Причем Замула и Минтюков провели всего по две игры.
|
Номинация
|
Лидер
|
Клуб
|
Матчи
|
Броски
|
Место Овечкина
|
Все игроки
|
Джек Айкел
|
Вегас
|
4
|
25
|
292-360-е
|
Левые нападающие
|
Брэди Ткачак
|
Оттава
|
4
|
19
|
51-69-е
|
Россияне
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
4
|
18
|
17-21-е
|
«Вашингтон»
|
Ти Джей Оши
|
Вашингтон
|
3
|
10
|
5-7-е
|
Драфт-2004
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
4
|
18
|
3-е
Тем не менее Овечкин принял участие в голевой комбинации, которую точным броском завершил Джон Карлсон, и избежал худшего старта в карьере. В третий раз в истории (и второй подряд!) Ови отметился в трех первых встречах регулярки всего одной результативной передачей. Примечательно, что медленный разгон не мешал российскому форварду завершить сезон со средней результативностью выше одного очка за игру: в чемпионате-2012/13 он выбил 56 баллов в 48 играх, в чемпионате-2022/23 — 75 в 73.
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Передачи
|
Очки
|
Броски
|
+/-
|
2012/13
|
Тампа-Бэй (г) — 3:6, Виннипег (д) — 2:4, Монреаль (д) — 1:4
|
0
|
1
|
1
|
11
|
-1
|
2022/23
|
Бостон (д) — 2:5, Торонто (г) — 2:3, Монреаль (д) — 3:1
|
0
|
1
|
1
|
13
|
-3
|
2023/24
|
Питтсбург (д) — 0:4, Калгари (д) — 3:2 Б, Оттава (г) — 1:6
|
0
|
1
|
1
|
4
|
-2
|
2019/20
|
Сент-Луис (г) — 3:2 ОТ, Айлендерс (г) — 2:1, Каролина (д) — 2:3 ОТ
|
1
|
0
|
1
|
14
|
-1
|
2016/17
|
Питтсбург (г) — 2:3 Б, Айлендерс (д) — 2:1, Колорадо (д) — 3:0
|
1
|
1
|
2
|
13
|
0
|
2011/12
|
Каролина (д) — 4:3 ОТ, Тампа-Бэй (д) — 6:5 Б, Питтсбург (д) — 3:2 ОТ
|
1
|
1
|
2
|
8
|
-1
|
2008/09
|
Атланта (д) — 4:7, Чикаго (г) — 4:2, Ванкувер (д) — 5:1
|
2
|
0
|
2
|
15
|
+2
|
2007/08
|
Атланта (г) — 3:1, Каролина (д) — 2:0, Айлендерс (г) — 2:1
|
1
|
2
|
3
|
12
|
+2
|
2006/07
|
Рейнджерс (г) — 2:5, Каролина (д) — 5:2, Миннесота (г) — 2:3 Б
|
2
|
1
|
3
|
24
|
-1