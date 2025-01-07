Топ-100 людей хоккея 2025 года по версии The Hockey News: в смысле без Овечкина, но с аналитиком Гретцки?!

Из наших включен только Игорь Шестеркин.

Известное издание The Hockey News представило свой ежегодный топ-100 самых влиятельных людей в мире хоккея. В список традиционно включаются как действующие игроки, так и владельцы клубов, эксперты, сотрудники НХЛ и так далее. В рейтинге, как ни странно, нет Александра Овечкина, который все ближе к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярках главной заокеанской лиги.

Кто вошел

Топ возглавил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн — при нем лига процветает и становится все более финансово успешной. В недавнем интервью издателю The Hockey News Грэму Рустану он даже прокомментировал возможный подъем потолка зарплат в следующем сезоне в район 100 миллионов долларов, а также поговорил о партнерах лиги. «Думаю, что это небольшая спекуляция — дело в том, что приведены неверные цифры. Лимит будет увеличен, но у нас есть четкая формула. Она пока не позволяет приблизиться к этому (100 миллионам. — Прим. Е.С.). Некоторые из наших партнерств очень хороши. Walt Disney Company и ESPN, Warner Brothers Discovery, Turner — все складывается отлично. Не считаю, что стоит меняться только ради того, чтобы меняться. Я также очень верю в сотрудничество. Если вы находитесь в отношениях, которые приносят пользу обеим сторонам, если уверены, что ваша ценность признана, то не станете менять компанию только ради того, чтобы что-то изменить», — сказал Беттмэн.

В топ-3 вошли еще два управленца — исполнительный директор NHLPA Марти Уолш и Билл Дейли, заместитель Беттмэна. Десятка главных лиц мирового хоккея в 2025 году по версии The Hockey News выглядит так.

Лишь один россиянин

В топ-100 вошел только один представитель России — вратарь «Рейнджерс» Шестеркин, которого поставили на 41-ю строчку. 6 декабря он заключил с клубом новый восьмилетний контракт на общую сумму 92 миллиона долларов — это рекорд всех времен для голкиперов. В нынешнем сезоне Игорь занимает 18-е место в лиге по проценту сейвов (90,6), а выше него находятся два других наших вратаря — Илья Самсонов (90,7) и Андрей Василевский (91,4).

Настоящей неожиданностью стало невключение в рейтинг нападающего «Вашингтона» Овечкина — 39-летний капитан «столичных» проводит одну из лучших регулярок в карьере и стремительно приближается к рекорду Гретцки по голам в чемпионатах. У великого канадца 894 шайбы, у Ови — уже 872, а в НХЛ-2024/25 Александр отличился 19 раз в 24 матчах. Кстати, не верили в звездного форварда и перед стартом сезона — телеканал TSN впервые за 15 лет не включил Овечкина в топ-50 сильнейших хоккеистов лиги.

Кто еще есть в рейтинге

Вместе с тем в топ-100 The Hockey News много других знакомых персонажей. На 14-м месте находится партнер Евгения Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби, на 58-м — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Гретцки поставили на 62-ю строчку — Уэйн представлен как аналитик на телеканале TNT.

В 2022-м в списке были сразу два россиянина — Овечкин, занявший тогда высокое 11-е место, и вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на 23-й позиции. В прошлом году топ-100 тоже возглавлял Беттмэн, повторились и следующие три позиции. А вот представителей РФ тогда в рейтинге не оказалось вообще.