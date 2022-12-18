Овечкин вселился в шведского защитника! У него хет-трик, а Ови опять без голов

Хоу по-прежнему второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Густафссон — 1 (Милано, Карлсон), 11:12 — 1:0. Нюландер — 18 (Мэттьюс, Керфут), 13:12 — 1:1. ван Римсдайк — 4 (Манта, Милано), 14:48 — 2:1. Густафссон — 2 (Кузнецов, Милано), 22:51 — 3:1. Мэттьюс — 16 (Тимминс, Броди), 26:25 — 3:2. Хэтэуэй — 3 (Дженсен), 40:10 — 4:2. Густафссон — 3 (Кузнецов, Протас), 43:47 — 5:2.

Вратари: Линдгрен — Самсонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (14+6+8) — 36 (13+14+9).

Наши: Кузнецов (21.24/3/+3), Овечкин (18.15/2/0), Орлов (23.28/2/+1) — -.

18 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Российский голкипер Илья Самсонов впервые после перехода в «Торонто» пожаловал со своей командой в Вашингтон, однако сегодняшний матч он точно захочет поскорее забыть. «Кэпиталз» уверенно справились с «Мэйпл Лифз», а гости первый раз в нынешнем сезоне пропустили больше четырех шайб. При этом «Листья» проиграли второй матч подряд, и после удачного календарного отрезка в игре команды наблюдается небольшой спад.

«Я провел в «Вашингтоне» три года, но сейчас это не имеет значения. Теперь я голкипер «Торонто» и сделаю все необходимое для того, чтобы выиграть эту встречу. У нас действительно хорошая команда, которая ставит большие цели. Я верю в наших защитников и в нашу игру», — говорил перед матчем Самсонов. На деле все вышло не так радужно. Из 28 бросков Илья справился только с 23 и в некоторых эпизодах мог сыграть гораздо увереннее.

Настоящим кошмаром для Самсонова стал защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон, который еще в прошлом сезоне выступал за «Чикаго». Сегодня швед не просто впервые отличился в текущем чемпионате, но и оформил свой первый хет-трик в карьере. Кроме того, он стал вторым защитником в этом сезоне после Эрика Карлссона с тремя шайбами за матч. Вряд ли болельщики ожидали увидеть подобный перформанс от Густафссона, но сегодня он заслуженно стал первой звездой матча.

В двух голах шведа поучаствовал Евгений Кузнецов, который пока не может похвастаться стабильностью, но в последних восьми матчах на его счету 9 (1+8) очков. А вот Александр Овечкин нанес всего два броска и впервые за шесть игр остался без набранных баллов. В самой концовке встречи его команда получила второе в матче большинство, но из шикарной позиции Александр не попал по шайбе. Зато в силовой борьбе он преуспел и эффектно отправил Коннора Тимминса на скамейку.

«Торонто» был агрессивен в атаке и нанес 36 бросков по воротам соперника, но Чарли Линдгрен выглядел очень уверенно. Это его седьмая игра в старте подряд, и пока команда совершенно не замечает отсутствия Дарси Кемпера. Чувствуется, что «Вашингтон» поймал вдохновение и, несмотря на кадровые проблемы, взял ситуацию под контроль. Правда, количество травм никуда не делось. Матч против «Торонто» не смог закончить форвард Ти Джей Оши, и в ближайшее время он пройдет обследование.

Есть и хорошие новости. Никлас Бэкстрем наконец-то тренируется без ограничений. В команде будут смотреть, как его бедро реагирует на физические нагрузки, и через 7-10 дней должны быть первые результаты. Так что, вполне возможно, болельщики «Кэпиталз» скоро вновь увидят легенду клуба на льду. «Столичные» в хорошем настроении могут готовиться к игре против «Детройта», и если именно в этом матче Овечкин догонит или обойдет Горди Хоу по количеству голов, то более голливудский сценарий придумать будет невозможно.