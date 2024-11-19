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Сегодня, 11:30

«Травма Овечкина омрачила игру». Американские СМИ впечатлены дублем Ови и беспокоятся за его здоровье

Американские СМИ оценили дубль Овечкина в матче с «Ютой»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Александр Овечкин празднуют гол в матче «Юта» — «Вашингтон» (2:6) в Солт-Лейк-Сити 19 ноября.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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А еще Овечкин повторил очередной рекорд НХЛ.

«Вашингтон» разгромил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2), а Александр Овечкин отметился очередным дублем. 39-летний россиянин в этом сезоне забросил уже 15 шайб и повторил рекорд Яромира Ягра, забив в НХЛ 178 вратарям. Правда, капитан «Кэпиталз» травмировался и ушел со льда раньше партнеров.

The Washington Post: Травма Овечкина омрачила успешное выступление команды

«При других обстоятельствах победа «Вашингтона» вызвала бы бурное празднование. Победив «Юту» со счетом 6:2, «Кэпиталз» завершили изнурительную выездную серию против команд Западной конференции: за четыре дня победили трех соперников с общим счетом 16:6 — пять шайб забросил капитан Александр Овечкин. Но его в начале третьего периода игры с «Ютой» омрачило в целом успешное выступление команды.

Столкновение Овечкина с Джеком Макбейном произошло в районе синей линии «Вашингтона». Алекс несколько мгновений стоял на коленях, затем поднялся на ноги и покинул лед с помощью защитника Джейкоба Чикрана, почти не опираясь на левую ногу. Когда вскоре после этого Брэндон Дьюхейм сделал счет 5:2, Овечкин воспользовался паузой, чтобы совершить пробное катание по льду. Затем он ушел в туннель и не вернулся».

RMNB: 39-летний россиянин единолично лидирует в списке бомбардиров НХЛ

«Один великий человек однажды назвал Александра Овечкина просто сенсационным. В матче с «Ютой» Ови вновь доказал правильность этого высказывания. После хет-трика в игре с «Вегасом» Овечкин дважды отличился на «Дельта Центре» — 39-й арене, где он забивал. 39-летний россиянин теперь единолично лидирует в списке бомбардиров НХЛ. Хотя прошедшие два матча — самая результативная серия Алекса в сезоне (он забросил пять шайб в двух матчах), к моменту финальной сирены настроение было не очень. Овечкин покинул лед с травмой, которую получил в начале третьего периода после столкновения с игроком «Юты» Джеком Макбейном».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

The Hockey News: Все внимание обращено на здоровье Ови

«Вашингтон» должен был многое показать в этой выездной серии после недавнего поражения от «Торонто». В матче с «Ютой» вновь отличился Алекс Овечкин, но теперь внимание обращено на его здоровье после того, как он из-за травмы покинул лед. Овечкин забил дважды, прежде чем получил травму в результате столкновения коленом в колено в третьем периоде.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Юта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:6) в&nbsp;Солт-Лейк-Сити 19&nbsp;ноября. 26 голов до Гретцки! Овечкин забил пять раз за два дня, но получил травму и не вернулся на лед

Овечкина не остановить. 39-летний форвард демонстрирует лучший хоккей в своей карьере, и против «Юты» он продолжил в том же духе. Тем не менее его состояние вызывает серьезные опасения после того, как он покинул игру в начале третьего периода с травмой левой ноги. Он упал от боли, и ему понадобилась помощь, чтобы подняться, прежде чем он направился в туннель.

По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, Овечкин проходит обследование, а более подробная информация будет предоставлена во вторник. В прошлом сезоне Овечкин получил похожее повреждение, столкнувшись с Джорданом Стаалом и повредив левую ногу, но не пропустил много времени».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Юта

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