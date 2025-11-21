Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:15

«В 40 лет показывает, что возраст не преграда». Реакция североамериканских СМИ на 33-й хет-трик Овечкина в НХЛ

Овечкин прокомментировал хет-трик в матче против «Монреаля»
Роман Кольцов
Корреспондент
Александр Овечкин и Александр Каррье.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Это была грандиозная игра».

Александр Овечкин устроил шоу в Монреале: отдал голевую передачу, сделал хет-трик, забросил 907-ю шайбу в регулярных чемпионатах и помог «Вашингтону» одержать эффектную победу над «Монреалем» со счетом 8:4. Североамериканские СМИ в восторге — даже в 40 лет россиянин остается ключевым игроком своей команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Вашингтон

The Hockey Writers: «Овечкин положил соперника на лопатки»

«Ови оказал невероятное влияние на игру. Он открыл счет, затем положил соперника на лопатки, забросил вторую шайбу после выхода «два в одного», а завершил дело хет-триком. Вратарь «Канадиенс» Якуб Добеш был заменен после трех пропущенных голов — его действия предопределили ход встречи».

Sportsnet: «Историческая веха»

«В 40 лет Овечкин показывает, что возраст не преграда, а фактор мотивации. Его 33-й хет-трик в карьере — не просто статистика, а полноценный символ его влияния на игру и статус в истории НХЛ. 907-я шайба — еще одно крупное достижение, которое подчеркивает его долголетие и стабильность на самом высоком уровне».

The Washington Post: «Плотный график не помеха»

«Несмотря на плотный график — второй матч за два дня, Овечкин начал очень мощно и удерживал темп на протяжении всей встречи. Голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен отразил 24 броска, чтобы удержать преимущество и не позволить сопернику сократить отставание. Также важно выделить и вклад других игроков в победу: Итэна Фрэнка, Сонни Милано и Джейкоба Чикрана — они блистательно провели этот вечер».

Александр Овечкин с&nbsp;Итеном Фрэнком и&nbsp;Расмусом Сандином празднуют гол.Овечкин невероятен! Оформил хет-трик с «Монреалем» и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Russian Machine Never Breaks: «Голевая феерия в деталях»

«Александр Овечкин провел очередной легендарный матч против одного из своих любимых соперников. На льду «Центр Белл» капитан «Вашингтона» забил один гол в ворота Самуэля Монтембо, один — в ворота Якуба Добеша и еще один в пустые ворота, оформив свой 33-й хет-трик в карьере. Россиянин стал седьмым в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в возрасте больше 40 лет».

О чем говорили после игры

Нападающий «Вашингтона» Итэн Фрэнк, который впервые в карьере НХЛ набрал четыре очка в одной встрече, находился под большим впечатлением от перформанса Ови.

«После всего, что он сделал, мы все еще поражаемся его способностям. Я уверен: он и не думает сбавлять обороты», — цитирует Фрэнка официальный сайт НХЛ.

Сам Александр отметил вклад своего партнера по звену Дилана Строума, отдавшего три ассиста. В тот вечер, когда центрфорвард «Кэпиталз» блистал в Монреале, его жена родила третьего ребенка.

«Это была грандиозная игра, грандиозные голы, — сказал Овечкин. — С первой смены я чувствовал, что Строум настроен серьезно. Очевидно, что это важный день для него и его семьи. Это очень круто».

Дилан ответил: «В моей голове было столько эмоций. Прежде всего нужно убедиться, что все в порядке с семьей. Это довольно пугающе. В первом периоде я думал, что, может быть, успею вернуться домой. Конечно, этого не произошло, но я просто старался сосредоточиться на хоккее, а ребята были рядом со мной, и они понимали, что происходит», — заключил канадец.

1

  • Сергей Макурин

    Дилана поздравляю с рождением ребнка. Саню с отличной игрой, так держать. Сегодня вся команда играла хорошо. Вашиков с победой!

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Монреаль Канадиенс
    Читайте также
    Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
    Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
    Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
    Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
    Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
    WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
    Популярное видео
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки без учета голов в пустые ворота
    Овечкин — о рождении третьего ребенка у Строума: «Уже с первой смены я чувствовал, что сегодня его день»
    Овечкин повторил рекорд по самой результативной серии в НХЛ среди игроков от 40 лет
    «Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по голам в первую минуту матча
    Овечкин вышел на третье место в НХЛ по хет-трикам в выездных матчах
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя