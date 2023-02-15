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Сегодня, 20:10

Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста

Отдел фото «СЭ»
Михаил и Александр Овечкины.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Памяти Михаила Овечкина.

В среду стало известно о смерти отца форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщил сам хоккеист в своих соцсетях.

«Сегодня не стало моего отца... я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал Александр.

Накануне россиянин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам и срочно вылетел из США. Стало известно, что ранее Михаила Овечкина госпитализировали с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

Родители Александра Овечкина с его сыновьями. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Михаил и Александр Овечкины. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Александр Овечкин со своей семьей. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Александр Овечкин родился в спортивной семье: мама Татьяна была двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу, а отец Михаил — бывшим футболистом, выступал за дубль московского «Динамо», но закончил карьеру из-за травмы.

1987 год. Александр Овечкин. История одной фотографии. Овечкин и мамино варенье

По словам родителей, Саша начал проявлять интерес к хоккею уже с самого детства. Когда мальчику было десять лет, погиб его старший брат Сергей, который внес огромный вклад в становление его карьеры.

Татьяна Овечкина с сыновьями Александром и Михаилом. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Семья Овечкиных в 1987 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Александр Овечкин в детстве. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В то время как Татьяна работала главным тренером и впоследствии президентом женского баскетбольного клуба «Динамо», Михаил занимался воспитанием детей, водил Александра на занятия и контролировал тренировочный процесс. Именно он оказал огромное влияние на то, каким человеком и спортсменом стал его сын, и поспособствовал всем его успехам в хоккее.

Александр Овечкин с родителями и кубком молодежного чемпионата мира. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Александр Овечкин с родителями перед вылетом на молодежный чемпионат мира. Фото Григорий Филиппов
Фото Григорий Филиппов
Александр Овечкин и его отец Михаил. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Александр Овечкин с папой на трибуне. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Александр и Михаил Овечкины. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»
Татьяна и Михаил Овечкины наблюдали за игрой сына в «Динамо» с трибуны. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Жамнов и родители Александра Овечкина наблюдают за игрой сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Родители Александра Овечкина Татьяна и Михаил на презентации Кубка Стэнли. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Родители всегда поддерживали его и были очень близки, даже после того, как он уехал за океан и начал играть за «Вашингтон». Одним из самых счастливых моментов стала победа в Кубке Стэнли в 2018 году и то, что хоккеист разделил эту радость со своим отцом. По словам хоккеиста, его папа был его учителем, главным болельщиком и самым близким другом. Они регулярно созванивались после матчей и обсуждали ход игры, а Александр всегда прислушивался к отцовским советам.

Александр Овечкин с отцом. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Александр и Михаил Овечкины с Кубком Стэнли. Фото ХК «Динамо»
ХК «Динамо»
Михаил и Татьяна Овечкины в форме «Вашингтона». Фото Соцсети
Фото Соцсети
Александр Овечкин с родителями после НХЛ. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Александр Овечкин
Хоккей
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