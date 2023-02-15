Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста

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В среду стало известно о смерти отца форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщил сам хоккеист в своих соцсетях.
«Сегодня не стало моего отца... я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал Александр.
Накануне россиянин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам и срочно вылетел из США. Стало известно, что ранее Михаила Овечкина госпитализировали с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.
Александр Овечкин родился в спортивной семье: мама Татьяна была двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу, а отец Михаил — бывшим футболистом, выступал за дубль московского «Динамо», но закончил карьеру из-за травмы.
По словам родителей, Саша начал проявлять интерес к хоккею уже с самого детства. Когда мальчику было десять лет, погиб его старший брат Сергей, который внес огромный вклад в становление его карьеры.
В то время как Татьяна работала главным тренером и впоследствии президентом женского баскетбольного клуба «Динамо», Михаил занимался воспитанием детей, водил Александра на занятия и контролировал тренировочный процесс. Именно он оказал огромное влияние на то, каким человеком и спортсменом стал его сын, и поспособствовал всем его успехам в хоккее.
Родители всегда поддерживали его и были очень близки, даже после того, как он уехал за океан и начал играть за «Вашингтон». Одним из самых счастливых моментов стала победа в Кубке Стэнли в 2018 году и то, что хоккеист разделил эту радость со своим отцом. По словам хоккеиста, его папа был его учителем, главным болельщиком и самым близким другом. Они регулярно созванивались после матчей и обсуждали ход игры, а Александр всегда прислушивался к отцовским советам.