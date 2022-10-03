«Надеюсь, он забьет 90 голов за сезон и через пару лет уйдет на пенсию». Овечкин, Кузнецов и другие — о гонке за Гретцки

Капитан «Вашингтона» предлагает не спешить и называет другие цели, а от него ждут рекордов.

Новый сезон НХЛ на старте, а это означает в том числе продолжение похода Александра Овечкина за различными достижениями и главным из них — по голам в регулярных чемпионатах. Пока 37-летний российский форвард «Кэпиталз» стоит на третьем месте в истории — 780 шайб. В пределах досягаемости в этом году — цифры Горди Хоу (801), дальше — великий ориентир Уэйна Гретцки (894).

Овечкин начинает второй год подписанного прошлым летом 4-летнего контракта. После начала предсезонки «Вашингтона» вопросы о гонке Александра за рекордом услышал и сам снайпер, и другие представители «Кэпиталз».

«Довольно сложно осознать, с кем на самом деле мы играем»

Евгений Кузнецов перед десятым сезоном в «Вашингтоне» провел весь отпуск в Америке. Есть или нет усталости от разговоров про овечкинские голы, 30-летний центрфорвард продолжает шутить.

«Я на самом деле надеюсь, что он забьет 80 или 90 за год, так что за два сезона сможет побить рекорд и нам больше не придется думать про это и говорить об этом. Наконец-то он сможет уйти на пенсию, а мы получим возможность сконцентрироваться на будущем», — рассмеялся Кузнецов после вопроса, сможет ли Овечкин снова выбить 50 шайб в регулярке.

Евгений более серьезен, когда рассуждает о величии капитана «Вашингтона»: «Я говорил об этом много раз, мы с ним каждый день и толком не осознаем, с кем играем. Он хороший парень, постоянно улыбается, мы все время прикалываемся над ним. Он не ставит себя выше остальных, наравне со всеми, ходит с нами по одной земле. Довольно сложно осознать, с кем на самом деле мы играем».

Кузнецов в звене с Овечкиным провел хорошую регулярку (в том числе по цифрам — 78 очков в 79 матчах), но в плей-офф стареющие чемпионы-2018 снова вылетели в первом раунде. От россиян с учетом долгого восстановления Никласа Бэкстрема и Тома Уилсона опять ждут феерии со старта сезона.

«Ожидания стали еще выше. Казалось, если я сыграю плохо и у нас неудачный сезон, все будут винить меня. Но если играю хорошо, а сезон у нас не удается, люди все равно будут винить меня. Такой вот замкнутый круг. И на самом деле думаю, что дело не только во мне и Ови. Речь и про молодых парней, которые появились, и про всех, кто здорово играл в первой половине прошлого сезона, это было очень-очень веселое время», — сказал Кузнецов.

Евгений не боится давления: «Вы меня знаете, это не влияет на меня. Если есть давление, можно использовать его как мотивацию. Когда играешь за эту команду, всегда есть определенные ожидания, требуется быть на уровне. При любых результатах мы собираем полный стадион. И должны показывать наш хоккей, свой стиль».

Александр Овечкин (в центре) с Евгением Кузнецовым (слева) и Джоном Карлсоном. Фото Global Look Press

«Если кто-то и может побить этот рекорд, так это Ови»

Обладатель Кубка Стэнли-2022 из «Колорадо» Дарси Кемпер летом подписал 5-летний контракт с «Вашингтоном». После 10 сезонов противостояния Овечкину вратарь устраивается в первом ряду, чтобы следить за погоней снайпера за Хоу и затем за Гретцки.

«Здорово стать частью этого и смотреть за тем, как творится история. Несколько сезонов она шла где-то на втором экране, теперь будет весело наблюдать за его гонкой, — сказал 32-летний канадец. — Сейчас мне придется сталкиваться с ним каждый день на тренировках, но это немного проще, чем выходить против него в игре. Будет забавно, когда такой парень будет бросать мне каждый день. Это поможет моей игре, поможет становиться лучше день за днем».

Защитник Джон Карлсон играет в «Вашингтоне» с 2009 года и видел немало голов Овечкина в ворота соперников. 32-летний американец все равно удивляется тому, какое место занимает Александр в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Одно дело лидировать в лиге по голам год за годом, но сейчас мы как будто говорим о более глобальных вещах, — сказал Карлсон. — Так что, с одной стороны, я как будто ослеплен и оцепенел из-за того, как высоко он взобрался в этом списке, насколько это серьезно. Просто по ходу сезона кажется, что одно идет за другим. Каждый день — это что-то».

Никлас Бэкстрем дебютировал в «Кэпиталз» в 2007 году, всего на два сезона позже Овечкина. 34-летний шведский центрфорвард после операции на бедре может потратить на восстановление весь регулярный чемпионат, на этот раз вряд ли поможет многолетнему партнеру в исторической гонке за Гретцки на льду, зато не сомневается в успехе.

«На это будет интересно посмотреть, — сказал Бэкстрем. — Если кто-то и может побить этот рекорд, так это Ови».

Том Уилсон — еще один ключевой игрок чемпионского состава-2018, защищает цвета «Вашингтона» с 2013 года. 28-летний американец из тройки Овечкина не вернется как минимум до декабря после операции на связках колена. Без него кто-то должен не только перехватить черновую и силовую роль на льду, но и запускать свой плейлист в раздевалке. По словам шутника Кузнецова, Том предпочитает клубную музыку, а не рэп или русскую, поэтому к нему есть вопросы, но реально он важен для команды.

«Ови и я выбираем по ситуации. Возможно, Ови придется включиться или найти кого-то еще, — сказал Уилсон. — Когда нужно отдохнуть от моей музыки, Ови берется за дело, а когда нужна пауза от его — я. Кто-то еще может взяться за это, или я составлю плейлист и так принесу пользу».

«Я не стал бы ставить против него»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан не сомневается в настрое Овечкина перед новым сезоном. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт вдобавок оценил невероятную форму и индивидуальную работу 37-летнего россиянина.

«Я не стал бы ставить против него, — сказал Маклеллан. — Вижу его сильную волю. Я думаю, он знает, что хочет сделать и чего добиться. И когда он в таком настроении, то обычно достигает того, чего хочет».

«Он выглядит великолепно, — сказал Лавиолетт. — Не заметно разницы между тем временем, когда я пришел сюда (в 2020-м), и тем, как он выглядит сейчас. Он вернулся в отличной форме. Вспоминая его старт в прошлом году, он был в огне. Это его заслуга, результат его тренировок, всего того, что он вкладывает в дело, и того, что все это значит для него».

Овечкин остается в топ многих рейтингов, а его гонка за рекордом — в числе интриг очередного сезона. Капитан «Вашингтона» котируется первым среди крайних форвардов по версии телесети НХЛ, не выпадает из числа самых выдающихся игроков лиги на данный момент. Портал The Hockey Writers в конце сентября поднял из архива список лучших хоккеистов в истории лиги по десятилетиям, Александр в нем в пятерках за 2000-е и 2010-е (но факты и статистика у издания почему-то застыли на 2017-м). Заодно портал пересмотрел топ-50 россиян в истории НХЛ, здесь Ови обошел Сергея Федорова (но в остальном список остался неизменным с весны 2020-го).

Автор The Athletic Шон Макиндо включил Овечкина в список 22 наиболее интригующих хоккеистов сезона. По его мнению, все вопросы об игре Александра и «Вашингтона» можно свести к одному.

«Мне все равно, выйдут ли «Кэпиталз» в плей-офф. Меня не волнует, будет ли Овечкин отрабатывать в защите. Меня не интересуют входные данные. Просто пусть Александр продолжит забивать и подарит нам погоню за рекордами Гретцки, которой мы все заслуживаем. Вообще, я был бы абсолютно согласен, если бы в хоккее отменили правило офсайда, дали Овечкину спокойно занять его любимое место в круге вбрасывания и постоянно бросать. Можно даже поставить для него удобное кресло, если это поможет», — считает Макиндо.

Александр Овечкин на футбольном матче «Динамо» летом 2022 года. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Я не могу забить 21 гол за одну игру»

Овечкин пообщался с прессой в первый день тренировочного лагеря «Вашингтона». Капитан в целом оценил изменения в составе (появилось несколько новых лиц, обычное дело для хоккея), пообещал играть хорошо до возвращения Бэкстрема и Уилсона (за счет мастерства и опыта других), поприветствовал Кемпера (такой вратарь и чемпион должен помочь команде), а также рассказал о лете и индивидуальной подготовке (попробовал кое-что новое, как и каждый год).

«Лето было хорошим. Провел время с семьей, поиграл в футбол, забил гол, прибил одного парня. Было весело. Это отличное время. Оно пролетело быстро, но ничего не поделать. Рад вернуться. И не могу дождаться начала», — сказал Овечкин.

О возможности повторить или превзойти хороший прошлый сезон Александр заметил: «Я в таком возрасте, когда персональные цели — это прекрасно, но понимаю, что с каждым годом все ближе к концу карьеры. Я хочу выигрывать, быть в плей-офф и бороться за кубок».

«Самая главная вещь — чтобы все были здоровы. Мы хотим попасть в плей-офф. Первые 20 матчей очень важны, нужно набрать запас очков, потому что будут взлеты и спады по ходу сезона. И не хочется играть только шесть месяцев. Хочется играть восемь и биться за кубок», — подчеркнул капитан «Вашингтона».

На вопрос, держит ли он в голове рекорд по голам, Овечкин ответил: «Нет. Нужно всегда идти шаг за шагом. Нельзя заглядывать далеко вперед. Сегодня у нас беговой тест на льду, завтра тяжелая тренировка — и так далее. Мы начинаемся отсюда».

На уточнение, что он думает о дистанции в 21 гол до Горди Хоу и второго места в списке снайперов лиги всех времен, Александр сказал: «Давайте подождем. Я не могу забить 21 гол за одну игру. Не могу».

Старт сезона в НХЛ — 7 октября. «Вашингтон» проведет первый матч регулярного чемпионата в ночь на 13-е по московскому времени.