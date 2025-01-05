«Один Майкл Джордан». Овечкин сделал еще шаг к вершине Гретцки

До нового рекорда — 23 гола.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:4). Форвард отличился в четырех из пяти игр после возвращения на лед после травмы и продолжает гонку за снайперским достижением лиги всех времен, а его команда укрепляет лидерство в Восточной конференции.

«Мы определенно что-то устроим»

Ранний матч «Вашингтона» и «Рейнджерс» показывали в США на национальном телевидении — на ABC. Перед игрой для эфира канала из большой американской тройки Овечкин ответил на несколько вопросов журналиста ESPN Эмили Каплан. Первый касался удачного старта и убедительного хода «Вашингтона» в регулярке. Корреспондент поинтересовалась, что особенного в этой версии команды.

«Очевидно, новые лица, знаете, в нашу организацию пришло много мастеровитых игроков. Да, очень хорошая работа менеджмента — и вы можете видеть результат», — сказал капитан.

Александр не избежал темы самой серьезной травмы в своей карьере — перелома малоберцовой кости левой ноги, который оставил его вне игры на 39 дней. Форвард выбыл из строя в ночь на 19 ноября и вернулся в конце декабря с прежней продуктивностью. Теперь снайпер попытался объяснить, как прошло и чему научило его первое по-настоящему длительное восстановление по ходу 20-го североамериканского сезона.

«Это скучно, потому что приходится проводить много времени в зале. Вообще-то ты не можешь многое, но вынужден это делать, чтобы оставаться в форме. Да, тренеры проделали отличную работу. Команда, болельщики и семья меня поддерживали. Что ж, это было особенное время. Знаете, восстановление прошло — и я вернулся в игру», — сказал нападающий.

Каплан напомнила Овечкину про поездку с семьей в Дубай в начале февраля 2024 года во время паузы на Матч звезд, после которой россиянин перезагрузил непростой сезон и вернулся к фирменной результативности. Журналист поинтересовалась, что Александр планирует теперь во время перерыва на Турнир четырех наций в середине февраля.

«Ох, знаете, вам стоит спросить у моей жены, что она хочет делать с детьми. Да, мы определенно что-то устроим», — сказал снайпер.

Общение Каплан и Овечкина привычно завершилось обменом русскими словами «Спасибо» и «Пожалуйста». Благодарность хоккеистам за интервью на родном для них языке стала фишкой телезвезды ESPN.

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«Он больше не 25-летний Овечкин, но такого снайпера трудно заменить»

Работа менеджмента «Вашингтона» в межсезонье стала темой очередного материала сайта НХЛ в день матча столичной команды с «Рейнджерс». На обложку попал обыгрыш «Полный Ови-улов»: пока Овечкин гонится за Гретцки, «Кэпиталз» перестроили состав в выигрывающую группу. Автор портала лиги Том Гулитти напомнил о серьезном обновлении ростера и полученном эффекте перед вторым сезоном главного тренера Спенсера Карбери.

Год назад «Вашингтон» сотворил главную сенсацию регулярного чемпионата и при всех проблемах с составом и результативностью пробился в плей-офф. Серия первого раунда с «Рейнджерс» закончилась после четырех поражений без голов и очков Овечкина. Теперь «Кэпиталз» уверенно стартовали и идут в числе лидеров всей лиги, а капитан до и после травмы демонстрирует нереальную продуктивность.

В межсезонье «Вашингтон» подписал семерых новых игроков, состав пополнили форварды Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Манджапане, Тейлор Рэддиш и Брэндон Дюхейм, защитники Джейкоб Чикран и Мэтт Рой, вратарь Логан Томпсон. Осенью столичный клуб вернул двух обладателей Кубка Стэнли-2018 — форвардов Якуба Врану и Ларса Эллера. При этом процесс перестройки начался на пару лет раньше: «Кэпиталз» постепенно меняли хоккеистов чемпионского состава, развивали подписанных новичков вроде Дилана Строума и Расмуса Сандина и свою молодежь от Коннора Макмайкла и Хендрикса Лапьера до Алексея Протаса и Ивана Мирошниченко.

Процессом обновления команды вокруг Овечкина руководил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан, который летом оставил эту должность после десяти лет работы и стал президентом по хоккейным операциям. В то же время повышение получил бывший ассистент генменеджера — сын президента «Кэпс» Крис Патрик, который заменил Маклеллана на его посту и заодно был назначен старшим вице-президентом по хоккейным операциям. Именно он оценил результат в интервью сайту НХЛ.

«Новые ребята пришли и отлично вписались, что я считаю свидетельством их успеха. Я также думаю, что это заслуга наших лидеров и ветеранов, которые очень тепло приняли [новичков] и реально быстро интегрировали в команду. Вот почему у нас был такой хороший старт, как считаю», — сказал Патрик.

Генменеджер «Кэпиталз» вместе со всеми в восторге от результативности Овечкина: «Парня его возраста с таким голевым темпом просто не было. Да, он больше не 25-летний Алекс Овечкин, но такого умелого снайпера трудно заменить. Даже по той энергии, которую [Ови] приносит в раздевалку и команду, — когда он отсутствовал и сам не был в привычном ритме день за днем, можно было почувствовать, как этого немного не хватает. Здорово, что он вернулся, за этим приятно следить. Надеюсь, он сможет поддерживать этот темп».

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«23 гола до обгона Гретцки. Джордан!»

«Вашингтон» осенью высоко взлетел и зимой сохраняет заданный темп, «Рейнджерс» во втором сезоне с экс-тренером «Кэпс» Питером Лавиолеттом свалились в кризис. Победитель прошлогоднего регулярного чемпионата и финалист Восточной конференции засбоил в конце ноября, отстал от группы лидеров и выпал за пределы зоны плей-офф. В столице США гости сыграли без травмированного Игоря Шестеркина, место в воротах занял ветеран Джонатан Куик. Артемий Панарин с компанией открыли счет и затем включились в догонялки, но уступили в результативной игре.

Вратари «Кэпиталз» сделали новогодние подарки соперникам в двух матчах подряд. Накануне Чарли Линдгрен против «Миннесоты» потерей за воротами помог отличиться в меньшинстве Якову Тренину, теперь Логан Томпсон выбросил шайбу под гол Криса Крайдера. Перед выходом на лед в раздевалке хозяев Линдгрен зачитал стартовый состав и зарядил коллегу ударом по щитку, Томпсон словно поддержал его в параде ошибок. Впрочем, по степени нелепости и необъяснимости обе не дотягивали до автогола Линдгрена в матче с «Тампой» в конце ноября. И главное — потом голкиперы с партнерами делали все, чтобы забрать победу.

«Вашингтон» в этот вечер реализовал два большинства из четырех. Овечкин знакомо проводил на льду отведенное время, но при численном преимуществе не отметился баллами за результативность. Между этим Александр во втором периоде допустил потерю в своей зоне перед второй шайбой «Рейнджерс». Впрочем, ключевые эпизоды с участием капитана остались на заключительную 20-минутку.

Овечкин забил пятый, победный гол «Кэпиталз» после вбрасывания в чужой зоне. Дилан Строум организовал скидку из правого круга, капитан обвел Куика и послал шайбу в сетку. В концовке после замены голкипера «Рейнджерс» на шестого полевого хоккеиста Александр отработал затянувшуюся смену в своей зоне и пасом в падении от синей линии отправил Тома Уилсона в отрыв на пустые ворота.

Овечкин в 23 матчах этого сезона забил 19 голов, сделал 11 передач и набрал 30 очков при показателе плюс 13.

Александр (872 гола в 1449 играх в лиге) теперь в 23 шагах от обгона снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 в 1487). Или в Джордане от первого места по числу голов в истории НХЛ — так соцсети «Вашингтона» отреагировали на шайбу своего капитана и обыграли номер легенды НБА. Пока россиянин любит проводить разминку в толстовке с надписью «Что ж, я не Майкл Джордан» и мечтает лично пообщаться с величайшим баскетболистом всех времен, все ближе становится новая и приятная встреча с величайшим хоккеистом всех времен в случае покорения рекордной отметки.

Овечкин также продвинулся на 12-е место списка лучших бомбардиров в истории НХЛ — 1580 (872+708) очков. Форвард прошел легендарного защитника Рэя Бурка (1579 очков, 410 голов и 1169 передач в 1612 играх), следующий ориентир — Фил Эспозито (1590, 717+873 в 1282), десятку пока открывает Сидни Кросби (1638, 603+1035 в 1312).

Александр также встал в двух шагах от рекорда Яромира Ягра по числу победных голов в лиге — 133 против 135 (в 1733 играх).

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«Когда побеждаешь, чувствуешь себя очень хорошо»

Овечкин был признан второй звездой матча «Вашингтона» с «Рейнджерс». Форвард провел за 21 смену на льду 17 минут и 44 секунды, отметился малым штрафом и чаще всех бросал по воротам — семь раз. В разговоре с журналистами россиянин согласился с определением «дикая игра».

«Да. Думаю, болельщики получили удовольствие — много голов. Да, самая главная вещь — мы выиграли матч, это номер один», — сказал Овечкин.

Александр забил четыре гола в пяти матчах после возвращения и оценил свое самочувствие с учетом серьезной травмы и пропуска 16 игр команды.

«Если честно, я вроде как чувствую себя с каждым матчем все лучше. Касания, катание, все такое — беру это и двигаюсь дальше», — сказал форвард.

Капитан «Вашингтона» ответил на вопрос, становится ли игра веселее после его возвращения с приближением к рекордной планке.

«Побеждать всегда весело. Когда выигрываешь, в раздевалке невероятное настроение. И у тренеров отличное настроение тоже. Да, когда побеждаешь, чувствуешь себя очень хорошо», — сказал россиянин.

Овечкин отдельно оценил игру первой звезды вечера Строума (1+2), центрфорвард ведущего звена с 44 (12+32) очками в 39 матчах является лучшим бомбардиром команды.

«Он наш центр, первый центр. Нам нужно разыгрывать [свои моменты и использовать шансы], ему просто стоит быть чуть более расслабленным — и все у него будет в порядке», — сказал Александр.

Сам Овечкин даже с вынужденной и значительной паузой в этом сезоне сохраняет невероятный темп в великой гонке. Снайпер демонстрирует наивысший показатель по среднему числу голов за матч во всей карьере — 0,83 (19 в 23 играх). В топ его результатов — 0,79 (65 в 82, 2007/08) и 0,71 (56 в 79, 2008/08 и 48 в 68, 2019/20). Пока Александр идет на 54 гола за регулярку. С такой результативностью разговоры о рекорде будут актуальны всю зиму.