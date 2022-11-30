Овечкин побил вечный рекорд Гретцки! Никто в истории НХЛ не забивал на выезде больше

Дубль Александра помог «Вашингтону» разгромить «Ванкувер».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Овечкин — 12, 5:35 — 0:1. Овечкин — 13 (Строум, Манта), 11:52 — 0:2. Хегландер — 2 (Миллер), 13:55 — 1:2. Манта — 6 (Юханссон, Эллер), 14:35 — 1:3. Карлсон — 7 (Дауд, Хэтэуэй), 38:47 — 1:4. Фехервари — 1 (п.в.), 55:57 — 1:5.

Вратари: Мартин (53:09 — 53:39, 53:46 — 55:57) — Кемпер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (10+12+10) — 28 (15+6+7).

Наши: Кузьменко (15.48/1/-3), Михеев (14.42/1/-3) — Кузнецов (15.37/1/0), Овечкин (15.48/5/+2).

30 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

«Вашингтон» отправился в длинную поездку и проведет шесть матчей подряд на выезде. Для возрастного коллектива, который мирится с травмами ведущих игроков, это серьезная проверка на прочность. По-прежнему не вернулся в состав Дмитрий Орлов. Защитник травмировался в начале ноября, уже тренировался с командой, но главный тренер Питер Лавиолетт не форсирует возвращение россиянина. Выезд для «Кэпиталз» начался с разгромного поражения от команды-сенсации «Нью-Джерси» (1:5). «Столичные» уперлись в чешского голкипера Витека Ванечека, поймавшего кураж против бывших одноклубников. С «Ванкувером» раззабиваться удалось с первого периода.

Александр Овечкин давно знаком с наставником «Ванкувера» Брюсом Будро. Канадец четыре года возглавлял «Вашингтон» — в период, когда россиянин гнался не только за голами, но и выбивал 100+ очков в регулярке. Сегодня капитан «Столичных» встретил бывшего тренера совсем не по-приятельски. Овечкин оформил дубль в первом периоде, который прошел под диктовку гостей. «Кэпиталз» перебросали соперника (15-10) и ответственно отнеслись к созданным моментам. Первый гол Александра получился нетипичным. Форвард перехватил откровенно небрежную передачу Куинна Хьюза и нагло направил шайбу в сетку с пятака.

Кажется, почти каждый матч «Вашингтона» сопряжен с новыми рекордами Овечкина. Стоило Александру забросить первую шайбу «Ванкуверу», как гуру статистики напомнили, что нападающий сравнялся по голам на выезде с великим Уэйном Гретцки (402). Однако Овечкин не собирался останавливаться. Через шесть минут капитан «Столичных» отгрузил дубль, отличившись в привычном стиле из собственного «офиса». Тем самым Александр опередил Гретцки — но пока только по гостевым голам. 403 против 402 — история творится на наших глазах!

«Кэнакс» в последних матчах показывали, что способны выбираться из тяжелых ситуаций, в которые сами себя и загоняли. 0:2 к середине первой 20-минутки — не приговор и не повод свешивать лапки. Нильс Хегландер отыграл одну шайбу, но как только Брюс Будро выпускал тройку Михеев — Петтерссон — Кузьменко, «Вашингтону» словно приходило озарение. Следом Энтони Манта забил третий гол — все шайбы «Кэнакс» пропустили, когда на лед выходила тройка Петтерссона с русскими вингерами. Каждый заработал по «минус 3» в полезность — не лучшее начало матча для ведущих форвардов, хоть и серьезной вины в пропущенных голов нет.

Кузьменко мог исправиться в начале второго периода. Получив шайбу на «усах», Андрей послал ее выше створа. «Кэнакс» бодрее начали второй отрезок. Дарси Кемперу предложили больше работы, чем Спенсеру Мартину. Но активность «Ванкувера» не помогла сократить отставание. Удивительно, что, несмотря на бросковое преимущество «Кэнакс», забил в итоге «Вашингтон» Овечкин иссякал заряженность на хет-трик, но упустил два верных момента. Питер Лавиолетт сегодня явно доволен нападением: отличились не только форварды, но и защитники Джон Карлсон и Мартин Фехервари. Особенно после того, как «Столичные» скромно слетали в Нью-Джерси.

Сантиметры отделили Овечкина от хет-трика в первой смене третьего периода. Спенсера Мартина выручила перекладина. Александр нарисовал новый рекорд, но придерживался старой мантры: «Раз летит — надо бросать». Хет-трик лидер «Кэпс» приберег для будущих игр. Не помогла даже хитрость Брюса Будро, заменившего в концовке голкипера на шестого полевого. Что не получилось у Овечкина, удалось Фехервари, который поразил пустые ворота. «Столичные» не позволили хозяевам вернуться в игру. Очередной солидный матч выдал Дарси Кемпер — канадец отразил 31 бросок и справился с натиском в начале второго периода.

Выезд «Вашингтона» продолжается, и сейчас как никогда важны очки, чтобы исправлять положение в Столичном дивизионе. Непривычно видеть команду на шестом месте. Впрочем, впереди еще две трети сезона — достаточно времени, чтобы вернуться в зону плей-офф.