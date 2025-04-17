«Как Майкл Джордан». Кросби, Мэттьюс и Кучеров говорят о рекорде Овечкина

Звезды НХЛ о российском снайпере.

«Вашингтон» закрывает регулярный чемпионат выездом в Питтсбург, Александр Овечкин фиксирует счетчик снайперского рекорда после 20 сезонов в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» закончил погоню за достижением Уэйна Гретцки в начале месяца, сначала сравнялся на отметке 894 гола и затем прошел при 1487 матчах в лиге. 895-ю шайбу россиянин провел 6 апреля в ворота «Айлендерс» в Нью-Йорке и вложился в бросок от своего офиса в левом круге при розыгрыше большинства, влетел в историю с запоминающимся празднованием и другими эмоциональными моментами. На финише регулярки форвард со своей командой снова заглянул на арену «Айлс» и теперь поучаствовал в хет-трике Дилана Строума передачей из-за ворот на той самой половине площадки.

Овечкин получил поздравления с рекордом от других суперзвезд НХЛ и легенд хоккея, величайших всех времен в разных видах спорта и знаменитостей из других сфер. Игроки всех клубов записывали видеообращения, а лига собрала несколько более развернутых историй.

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Кросби

Александр Овечкин и Сидни Кросби связаны всю карьеру и дебютировали в НХЛ в один день — 5 октября 2005 года. Капитаны «Вашингтона» и «Питтсбурга», первые номера драфтов-2004 и -2005 доминируют два десятка лет. Соперничество яркого снайпера «Кэпиталз» и разностороннего центрфорварда «Пингвинз» на личном и командном уровне подняло интерес к лиге после сезонного локаута с началом эпохи потолка зарплат и изменением правил для большей привлекательности хоккея.

Кросби собрал коллекцию титулов для «Тройного золотого клуба», выиграл с клубом три Кубка Стэнли — в 2009-м, 2016-м и 2017-м. Сейчас канадец со своей франшизой в третий раз подряд не попал в плей-офф. Овечкин прервал серию неудач в Кубке Стэнли с поражениями от конкурента и дошел до долгожданного чемпионства в 2018-м. Теперь россиянин со своей командой добился того, во что многие не верили.

— Да, это довольно круто, исторический и весьма классный момент для хоккея в общем, было здорово увидеть такое, — сказал Кросби. — Празднование, церемония, это было мило.

Это довольно особенный момент, вы играете и думаете о том, насколько долгая история хоккея и как давно существует игра, и играть в то же время, когда он устанавливает такой рекорд, — это нечто особенное. Я думаю, нам всем повезло, может быть, мы не играем [вместе с ним], но совсем рядом, пока он делает это.

Довольно редкое противостояние друг с другом [в чемпионских сезонах], выступление в одном дивизионе, появление в лиге с такого рода ожиданиями, сериями плей-офф и всем с этим связанным [стало совершенно особенным]. Подобное уникально, я точно ценю это, и это что-то великое в хоккее. И между нами есть взаимное уважение.

Трудно описать словами игру друг против друга в эти 20 лет и каких великих вещей он добился за это время, а это конкретное, вероятно, считалось недостижимым, но он нашел способ сделать это. Это довольно невероятно. Удивительный момент для него, его семьи, партнеров по команде и всей лиги.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан много лет смотрит на противостояние своей команды с Овечкиным из первого ряда. Два из трех чемпионских титула три легенды «Пингвинз» Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг выиграли с этим специалистом.

— Я считаю, он достиг замечательной вехи, — сказал Салливан. — Я просто очень уважаю Ови. Не знаю его лично. Очевидно, у нас было много жарких битв с ним за все эти годы, но я просто испытываю огромное уважением к тому, чего он достиг в игре. Это замечательно, чего он добился.

Возможно, он величайший голеадор всех времен. Такая веха определенно предполагает это. Но он также харизматичный человек. Когда смотришь на то, что Сид и Ови сделали для НХЛ и хоккея в целом, это напоминает мне во многом, например, что сделали Ларри Берд и Мэджик [Джонсон] для НБА. Они не только великолепные игроки, но и обладают определенной харизмой при том, как ведут себя и как представляют игру, они просто продвинули ее. И они представляют многое из того, что здорово в хоккее. Они приятные парни, вы хотите болеть за них. Конечно, я не поддерживаю Ови во многих случаях, потому что играем против него, а он жесткий соперник, как и его команда, так что мы по разные стороны. Но я очень уважаю его как игрока и то, что он представляет и сделал для нашего спорта.

Альтернативный капитан «Питтсбурга», главный соперник из числа россиян и большой друг лидера «Вашингтона» Евгений Малкин в своем поздравлении заметил: Александр Овечкин прошел хоккей. Джино назвал Ови настоящей машиной, которая никогда не останавливается на достигнутом.

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Мэттьюс

Александр Овечкин и Остон Мэттьюс виртуально связаны с дебютного сезона россиянина и могут не потерять эту связь до конца карьеры американца. Первый номер драфта-2016 стартовал в НХЛ на 11 лет позже звезды «Вашингтона» и был одним из восторженных зрителей на трибунах в матче с его самым запоминающимся голом — в гостевой игре с «Финиксом» тренера Гретцки в январе 2006-го. Теперь капитан «Торонто» неизменно называется главным претендентом на следующий запуск погони за снайперским рекордом лиги.

Сам Овечкин с пожеланием провести долгую карьеру без травм включает Мэттьюса в число тех, кто способен обновить опять кажущееся недосягаемым достижение. В прошлом сезоне Александр поддерживал гонку Остона за сезонным рекордом по голам этого века — центрфорвард превзошел достижение россиянина, но остановился в шаге от семидесяти (69 против 65). Американец немного превосходит средний темп предшественника и добрался до отметки в 400 шайб за карьеру в НХЛ. Вместе с тем один из главных модников лиги не считает себя человеком из одной категории с Великой Восьмеркой.

— Это настолько далеко или такой долгий путь, — сказал Мэттьюс. — И знаете, я даже не думал, что буду в этом обсуждении.

Я имею в виду, что этот парень только что побил рекорд. Я так далек от этого и не думаю, что в таком стоит фокусироваться на мне. Хочу сказать, что должно быть [внимание только] на Ови, вот что правильно. Это [внимание] должно быть на Ови, на том, чего он добился за карьеру, и, очевидно, этот рекорд является одним из таких.

Это довольно круто. Я думаю как обычный свидетель, просто почувствовал, что все получилось здорово. Имею в виду, что это была его точка [у левого круга для вбрасывания], в большинстве, празднование — все было потрясающе.

И довольно круто стать свидетелем того, как этот рекорд был побит. Имею в виду, что Уэйн Гретцки [был вовлечен], нужное число голов [до цели], последовательность [в продвижении] и все имеющее к этому отношение. Так что, конечно же, было довольно круто за этим наблюдать.

Я думаю, он просто сложен иначе, чем большинство людей. Вероятно, это вроде как для него Икс-фактор, — усмехнулся Мэттьюс при напоминании о любви Овечкина к сэндвичам с чипсами и специальной пасте до матча, кока-коле во время игры и паре пива после ее окончания. — Но я не знаю. Хочу сказать, что все разные, но он, очевидно, немного необычный.

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Кучеров

Александр Овечкин творит уникальную историю для снайперов, Никита Кучеров меняет представления о потолке возможностей российских и не только бомбардиров в современной НХЛ. Форвард «Тампы» дважды поднял планки сезонных рекордов для соотечественников и зашел на третий приз самому результативному хоккеисту лиги. Плеймейкер «Лайтнинг» поражает игровым мышлением и умением предугадывать ситуацию на площадке, а сам выделяет то же самое у капитана «Кэпиталз» в сочетании со стойкостью и долговечностью.

Кучеров увидел в погоне Овечкина связь с его любимым спортсменом — Майклом Джорданом и документальным сериалом «Последний танец». Все ждали от Великой Восьмерки восхождения на вершину, форвард не сбавил темп даже после самой серьезной травмы в карьере — перелома малоберцовой кости левой ноги с пропуском 16 матчей в конце 2024-го. Александр прошел нужную дистанцию в 42 гола за 61 игру и сделал это в составе успешной команды.

— Посмотрев М.Д. в документалке, думаю, что то же самое с Алексом, — сказал Кучеров. — Это становится личным. Он охотился за этим. Не у многих людей есть такое: я вижу это, я иду за этим, я не боюсь этого. Вроде так, они атакуют. Он один из таких парней.

Это безумие. Никто не мог даже подумать, что что-то такое может случиться, но он сделал это, и я очень горжусь им. Я очень горжусь, что у России есть такой великий игрок, лучший по голам. Для нас это мощно. Я думаю, он хороший пример преданности и любви к игре, и того, как он ведет себя вне льда. Он все еще забивает 42 гола в свои 39, это просто безумие, и для нас большое вдохновение видеть, что он делает каждый год даже в таком возрасте.

Он видел, как развивается игра, прыгнул к лунке и получил шайбу, — сказал Кучеров о рекордном голе Овечкина в ворота Ильи Сорокина и вспомнил бывшего одноклубника Стивена Стэмкоса. — Он смог принять ее, подобрать и положить на узкую часть. Я играл со Стаммером и думаю, что Ови и Стаммер — уникальные парни, которые могут бросать из круга таким образом и всегда способны быть в позиции для получения шайбы. Не важно, плохой или хороший пас, они всегда готовы. Это просто что-то особенное, когда они бросают. А когда они бросают, происходит что-то хорошее.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер много лет смотрит на противостояние своей команды с Овечкиным из первого ряда. Кучеров, Андрей Василевский и другие звезды «Лайтнинг» вместе с ним выиграли два титула и четыре раза доходили до финала. 6 апреля специалист со своим штабом воспользовался выходным и отправился в Элмонт на «Ю-би-эс Арену» в день рекорда капитана «Кэпиталз».

— Мне невероятно повезло тренировать в этой лиге, как кажется, уже довольно давно. Но когда вы становитесь свидетелем или имеете возможность увидеть историю для целого поколения, это нечто. Я нашел нужным оказаться там и увидеть, если это случится. Просто хотел прикоснуться и окунуться в атмосферу и оценить, насколько все на арене, включая Уэйна Гретцки, ценят все происходящее, — сказал Купер. — Я думаю, все в здании чувствовали, что смотрят что-то такое, чего потом, возможно, могут больше никогда в жизни не увидеть. Это было действительно, действительно крутое событие.

И это было похоже на то, как будто там был Горди Хоу, потом Гретц и потом Ови, — сказал Купер о значке Гретцки с девятым номером в честь своего любимого игрока Хоу, снайперский рекорд которого на отметке в 802 гола Великий прошел в марте 1994 года. — Вы просто почувствовали что-то историческое для всей нашей лиги. Уэйн просто излучает класс, и [им было наполнено] все, что он говорил до и после побития рекорда, а передача микрофона Ови была как передача факела. Это был один из таких моментов из списка желаний. Вы просто чувствовали, что стали частью истории хоккея.