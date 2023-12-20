Почему не забивает Овечкин. Грустная и человеческая версия

Мнение обозревателя «СЭ».

Пока за один игровой день в НХЛ Марченко делает хет-трик, а Кучеров, Капризов и Ничушкин — по дублю, Александр Овечкин не может забить уже 13 матчей подряд. У многих нарастает тревога, что рекорд Уэйна Гретцки, который, как казалось после прошлого сезона, у Ови уже в кармане, не будет побит. Пока у него всего пять голов в 28 матчах. Каждый дается с мукой.

Что происходит и насколько это обратимо, пока до конца понять не может никто. Прорвет, не прорвет? Раньше прорывало всегда. Хочется верить, что это не тот случай, когда в определенном возрасте у мастера что-то щелкает внутри — и все, от него остается тень. Как такое может быть, если еще в прошлом сезоне он забил 42?

И вот тут у меня появляется версия. Грустная и скорее человеческая, чем сугубо ледовая.

В прошлом сезоне, как вы помните, у Саши умер отец, хороший и душевный человек, к которому он, как я понимаю, был очень привязан. Дядю Мишу знал и любил весь хоккейный мир. Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, завидев его на трибунах, сам шел к нему здороваться.

Ови тогда улетал в Москву, а вернувшись, до конца сезона был на площадке сам не свой. И травмы какие-то у «русской машины, которая никогда не ломается», пошли, и забивать он стал гораздо меньше. По первой части сезона ведь уверенно шел на десятый, абсолютно-рекордный в карьере «полтинник». Но не дошел...

Фото USA Today Sports

Все то же самое, только, к счастью, без травм, продолжается и в этом сезоне. А я сравниваю фотографии Овечкина трех-четырехлетней давности и нынешние. Тогда не было никакой седины, теперь ее столько, что русские партнеры по команде называют его Старый.

Дядя Миша, конечно, тоже был совершенно седой, то есть это наследственное. И все-таки я допускаю, что ранняя овечкинская седина — не только от этого.

А от того, что он — живой человек, не машина, но мы отвыкли об этом думать. И могу предположить, что с какого-то момента вся эта тяжесть на него навалилась, и он смотрит на место в Capital One Arena, где всегда, будучи в Вашингтоне, сидел отец. Недаром самый душевный момент в нашем интервью три недели назад был о том, как он счастлив, что папа, игравший в футбол за дубль «Динамо», успел увидеть, как сын забивает за основу бело-голубых в ворота «Амкала».

В душу Овечкину не залезешь, да он и сам не впустит. Поэтому обо всем, что в ней сейчас происходит, можно только догадываться. О чем он думает, выходя на лед, о чем — снова не забив, что для него так непривычно. Ведь из любой непонятной ситуации он привык выходить победителем.

Фото USA Today Sports

Надеюсь, выйдет и из сегодняшней, с какой он не сталкивался еще ни разу. И бросок его станет таким же лазерным, как прежде, и большинство у «Кэпиталз» наконец заработает. И голы пойдут если не по старому графику, то хотя бы по такому, который позволит забить в регулярке 25-30.

И дядя Миша откуда-то со своей, невидимой нам трибуны порадуется за сына.