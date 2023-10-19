Овечкин постарел и уже не снайпер? Не спешите списывать Александра Великого

Серии матчей без голов были в карьере капитана «Вашингтона» и раньше.

Форма Александра Овечкина на старте сезона не может не настораживать фанатов «Вашингтона» и всех, кто следит за его великой погоней. В трех матчах очередной регулярки у лидера «Кэпиталз» лишь одна голевая передача и ни одной заброшенной шайбы. Однако больше всего пугает другой факт: в играх с «Калгари» и «Оттавой» он не смог нанести ни одного броска в створ — такого в заокеанской карьере русского снайпера еще никогда не было. Более того, до сегодняшнего дня Великая восьмерка за 19 лет в столице США уходила со льда без бросков по чужим воротам всего 18 раз.

Казалось бы, для лучшего снайпера в современной истории НХЛ текущие цифры — настоящая катастрофа. Как капитан «Вашингтона» собирается низложить рекорд Уэйна Гретцки, если не будет привычно расстреливать голкиперов со всех позиций?

Статистика создает впечатление, будто Овечкин совсем не создает угрозу своим главным оружием. Только это далеко не так. Все дело в том, что за два последних матча соперники «Кэпс» заблокировали сразу семь бросков россиянина. Причем один из них этой ночью защитник «Сенаторз» Артем Зуб остановил ценой собственного здоровья — в начале третьего периода капитан гостей в большинстве зарядил ему прямо в ухо, из которого тут же хлынула кровь.

Стоит ли сейчас бить тревогу, глядя на его безголевые мучения? Вряд ли. Достаточно вспомнить, что прошлая регулярка началась для него с аналогичных 0+1 в трех стартовых матчах, а по ее ходу он позволял себе устраивать холостые серии. Ни о какой потрясающей стабильности там речи не шло. Тем не менее свои 42 шайбы Александр настрелял. Поэтому комментатор «36-й студии» Андрей Менг вполне резонно напомнил нам, как в прошлом году распределялись голы Овечкина по дистанции чемпионата:

• 6 матчей — 2 гола

• 8 матчей — 6 голов

• 4 матча — 0 голов

• 6 матчей — 5 голов

• 3 матча — 0 голов

• 4 матча — 7 голов

• 4 матча — 0 голов

• 6 матчей — 9 голов

• 15 матчей — 3 гола

• 12 матчей — 10 голов

• 5 матчей — 0 голов.

Никуда не делась и главная проблема возрастного «Вашингтона», которая так или иначе отражается на игре его лидера — слабая центральная ось. В этой регулярке Овечкин сыграл 25 минут в равных составах с Никласом Бэкстремом, а сегодня провел 15 минут с Диланом Строумом. И если от вечно перспективного 26-летнего канадца после лучшего сезона в карьере все ждут как минимум повторения прошлогодних 60 очков, то с престарелого и измученного травмами шведа — взятки гладки. Ему, как и его русскому напарнику, нужно время на раскачку. Времена, когда два лидера «Кэпс» запрягали с первой же игры, уже прошли.