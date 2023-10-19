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Сегодня, 13:00

Овечкин постарел и уже не снайпер? Не спешите списывать Александра Великого

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин в матче против «Оттавы».
Фото USA Today Sports
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Серии матчей без голов были в карьере капитана «Вашингтона» и раньше.

Форма Александра Овечкина на старте сезона не может не настораживать фанатов «Вашингтона» и всех, кто следит за его великой погоней. В трех матчах очередной регулярки у лидера «Кэпиталз» лишь одна голевая передача и ни одной заброшенной шайбы. Однако больше всего пугает другой факт: в играх с «Калгари» и «Оттавой» он не смог нанести ни одного броска в створ — такого в заокеанской карьере русского снайпера еще никогда не было. Более того, до сегодняшнего дня Великая восьмерка за 19 лет в столице США уходила со льда без бросков по чужим воротам всего 18 раз.

Казалось бы, для лучшего снайпера в современной истории НХЛ текущие цифры — настоящая катастрофа. Как капитан «Вашингтона» собирается низложить рекорд Уэйна Гретцки, если не будет привычно расстреливать голкиперов со всех позиций?

Александр Овечкин. Ужасный старт сезона Овечкина. Впервые в карьере ушел без бросков в двух играх подряд

Статистика создает впечатление, будто Овечкин совсем не создает угрозу своим главным оружием. Только это далеко не так. Все дело в том, что за два последних матча соперники «Кэпс» заблокировали сразу семь бросков россиянина. Причем один из них этой ночью защитник «Сенаторз» Артем Зуб остановил ценой собственного здоровья — в начале третьего периода капитан гостей в большинстве зарядил ему прямо в ухо, из которого тут же хлынула кровь.

Стоит ли сейчас бить тревогу, глядя на его безголевые мучения? Вряд ли. Достаточно вспомнить, что прошлая регулярка началась для него с аналогичных 0+1 в трех стартовых матчах, а по ее ходу он позволял себе устраивать холостые серии. Ни о какой потрясающей стабильности там речи не шло. Тем не менее свои 42 шайбы Александр настрелял. Поэтому комментатор «36-й студии» Андрей Менг вполне резонно напомнил нам, как в прошлом году распределялись голы Овечкина по дистанции чемпионата:

• 6 матчей — 2 гола

• 8 матчей — 6 голов

• 4 матча — 0 голов

• 6 матчей — 5 голов

• 3 матча — 0 голов

• 4 матча — 7 голов

• 4 матча — 0 голов

• 6 матчей — 9 голов

• 15 матчей — 3 гола

• 12 матчей — 10 голов

• 5 матчей — 0 голов.

Александр Овечкин. У Овечкина худшая серия в карьере: он не бросает уже два матча

Никуда не делась и главная проблема возрастного «Вашингтона», которая так или иначе отражается на игре его лидера — слабая центральная ось. В этой регулярке Овечкин сыграл 25 минут в равных составах с Никласом Бэкстремом, а сегодня провел 15 минут с Диланом Строумом. И если от вечно перспективного 26-летнего канадца после лучшего сезона в карьере все ждут как минимум повторения прошлогодних 60 очков, то с престарелого и измученного травмами шведа — взятки гладки. Ему, как и его русскому напарнику, нужно время на раскачку. Времена, когда два лидера «Кэпс» запрягали с первой же игры, уже прошли.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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